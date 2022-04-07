Консультанты продались от санкций

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Руководство российского подразделения международной консалтинговой компании Accenture выкупило локальный бизнес у глобальной сети. Компания продолжит работу в России и Казахстане под новым брендом. Продажа бизнеса Accenture российской команде позволит головной компании избежать рисков, связанных с санкциями, и сохранить негласные договоренности по использованию локального ресурса, полагают эксперты. Стоимость актива могла составить от 0,5 до 2,4 млрд руб., но участники рынка убеждены, что, скорее всего, сделка была формальной «с чисто символической суммой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters

Российская команда консалтинговой компании Accenture выкупила бизнес у глобальной сети и продолжит работу в России и Казахстане под новым брендом, который сейчас разрабатывается, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, по его словам, будут сохранены рабочие места для 2,3 тыс. сотрудников в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Алматы и Нур-Султане. В самой компании отказались от комментариев.

Accenture входит в число крупнейших консалтинговых компаний в России, она вышла на рынок 30 лет назад. Ее выручка в России, по данным на конец 2021 финансового года, который закончился 31 августа, составила около $120 млн.

Accenture заявила, что уходит из России в ответ на военную операцию на Украине, еще 3 марта. В конце марта после «напряженных переговоров» было принято решение о покупке российского подразделения, согласование условий сделки заняло еще три недели, рассказывает источник “Ъ”. По его словам, компания в России сохранит юрлицо и унаследует всю инфраструктуру, активы, экспертизу и проекты, гендиректором останется Вартан Диланян. Компания сохранит ключевые направления деятельности, а также планирует развивать новые, актуальные для цифровизации российской экономики, заверяет собеседник “Ъ”.

Продажа бизнеса Accenture российской команде позволит головной компании избежать всех рисков, связанных с санкциями, лицензиями на экспорт и стоимостью администрирования бизнеса в России, отмечает независимый консультант Андрей Шолохов: «С учетом таких вводных условий "справедливая" цена российского Accenture может составлять от 0,5 до 2,4 млрд руб. (официальная прибыль ООО "Аксентер" в 2020 году или 30% выручки, по данным "СПАРК-Интерфакс")». По его мнению, понижающий коэффициент нужно использовать из-за высоких рисков корневого бизнеса компании в России — проектов по внедрению решений таких компаний, как SAP, Microsoft, Oracle: «Число таких проектов будет снижаться, а способность перестроиться под импортозамещение с сохранением объема бизнеса очень мала».

При этом нижняя оценка стоимости российского юридического лица зависит от негласных договоренностей использовать трудовой ресурс новой российской компании в проектах Accenture за границей, например, в Азии, поясняет эксперт: «В таком случае данная сделка — это не более чем операция прикрытия с возможностью для Accenture позже вернуться в Россию, сделав обратный выкуп».

Скорее всего, Accenture внесла определенные изменения в учредительные документы и переоформила все базовые контракты на российских представителей, поэтому теперь все сделки совершаются от лица этих новых образований и, по сути, никто ничего не покупал, предполагает управляющий RTM Group Евгений Царев: «Даже если и был заключен контракт на покупку, это была формальная сделка с чисто символической суммой».

На фоне военного конфликта на Украине деятельность в России приостановили и пересмотрели все западные консалтинговые компании, в числе которых, помимо Accenture, также McKinsey, BCG, «Делойт» и PwC. В «Делойт» 7 марта уже заявили, что российская команда перестанет быть частью международной сети, но продолжит оказывать «полный ассортимент услуг» клиентам в России и Белоруссии в качестве самостоятельного бизнеса. PwC в России (в подразделении работает 3,7 тыс. сотрудников в 11 городах России) также вышла из состава международной сети фирм и продолжает работу.

Юлия Степанова