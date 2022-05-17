На деле поставлен красный крест

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Гагаринский райсуд признал мошенницей бывшего руководителя старейшей и известнейшей благотворительной организации «Российский Красный Крест» (РКК) Раису Лукутцову. Общественница попыталась продать за 135 млн руб. находящийся в стадии банкротства санаторий в Подмосковье, но не сумела убедить покупателя в своих правах на недвижимость. На сомнительную сделку тот вышел под негласным контролем оперативников, и оборотистая дама в итоге получила сначала коробку с резаной бумагой вместо денег, а затем — и срок, правда условный. Некоторые из бывших подчиненных госпожи Лукутцовой сожалеют, что наказание для нее было слишком мягким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раиса Лукутцова избежала реального срока

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Раиса Лукутцова избежала реального срока

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Как было установлено судом, Раиса Лукутцова, руководившая РКК в течение 15 лет, все это время активно совмещала масштабную общественную деятельность с коммерческой. Еще в 2008 году она зарегистрировала ООО «РКК Дружба» и ООО «Дружба», которым РКК под ее руководством передал права на свой главный актив — одноименный санаторий общетерапевтического профиля, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища в Мытищинском городском округе Подмосковья всего в 8 км от МКАД. При этом распорядиться элитным медучреждением и относящейся к нему парковой зоной в несколько гектаров единственный владелец и гендиректор обоих ООО Лукутцова не сумела, и в феврале 2019 года все «Дружбы» были признаны банкротами. Назначенный судом конкурсный управляющий провел собрание кредиторов, которым оказался должен санаторий, и начал инвентаризацию его имущества.

По данным Гагаринского райсуда, гендиректор «Дружб» Лукутцова тогда обратилась к арбитражному управляющему с просьбой разрешить ей продать свое бывшее имущество и получила стандартный в подобных случаях ответ. Ей сообщили, что продажа может быть разрешена после удовлетворения всех требований кредиторов и изучения управляющим условий предстоящей сделки.

Полученное письмо, вероятно, и вдохновило действующую на тот момент главу РКК, но уже бывшую владелицу санатория на сомнительные действия, признанные в дальнейшем попыткой особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Узнав о том, что известный российский врач, автор методик по лечению заболеваний с помощью лазерной, квантовой и фотодинамической терапии, подыскивает помещение для частной клиники, общественница вышла с ним на связь.

Как рассказывал позже потерпевший, госпожа Лукутцова, перечислив свои многочисленные заслуги и регалии, представилась ему владельцем «Дружбы» и предложила купить ее за 135 млн руб. При этом 70 млн покупателю следовало перечислить на «удовлетворение требований кредиторов», а 65 млн передать ей лично за согласие. Отвечая на вопрос о роли конкурсного управляющего в сделке, дама заявила, что тот якобы уже дал свое согласие на продажу, но выразил его изложенным в письме к ней «юридически грамотным языком». Врач обратился за консультацией к юристам, а те посоветовали ему написать заявление в полицию, что и было сделано.

В итоге на сделку стороны вышли под негласным контролем оперативников УЭБиПК ГУ МВД по Москве. В салоне Volvo XC-70 доктор передал общественнице коробку из-под обуви, доверху набитую резаной бумагой. Из оговоренной партнерами суммы первого транша в 30 млн руб. настоящими в ней были только шесть лежавших сверху пятитысячных купюр. Перед тем как взять коробку в руки, Раиса Лукутцова достала из сумочки и надела специально приготовленные медицинские перчатки, но выявить подмену не успела — ее задержали полицейские.

Арестовывать 73-летнюю мошенницу с учетом возраста и набора хронических заболеваний, которыми она страдает, не стали, однако должности она вскоре лишилась. На очередном съезде РКК одна из заместителей председателя порекомендовала делегатам переизбрать «обвиняющегося в тяжком преступлении» лидера, и власть в Кресте сменилась. Сама госпожа Лукутцова долго не признавала своей вины, утверждая, что именно ради ее смещения с должности и была организована «провокация» с деньгами, однако в конце расследования все же согласилась с предъявленными обвинениями.

Судья Гагаринского райсуда Ольга Арбузова отнеслась к экс-председателю РКК гуманно, признав смягчающими обстоятельствами все тот же возраст и болезни подсудимой. Даже слушать приговор пожилой общественнице — единственной из всех собравшихся в зале — разрешили сидя. Председательствующая признала Раису Лукутцову особо крупной мошенницей и приговорила ее к четырем годам колонии с отсрочкой исполнения наказания на три года. В течение этого времени осужденной придется постоянно жить в Москве и ежемесячно отмечаться в надзирающем органе. По мнению суда, такого наказания будет достаточно «для исправления осужденной».

К вынесенному приговору представители заинтересованных сторон отнеслись по-разному. Сама госпожа Лукутцова сообщила “Ъ”, что пока не знает, будет ли она обжаловать вынесенное решение. Потерпевший доктор на процессе не присутствовал, однако из его оглашенных в зале показаний следовало, что еще до начала «спецоперации» столичного УЭБиПК он заявил, что не имеет претензий к мошеннице и просит не лишать ее свободы. В свою очередь, известный российский адвокат Игорь Трунов, занимающий одновременно пост главы московского отделения РКК, заявил “Ъ”, что считает проведенное расследование неполным, а вынесенный приговор — необоснованно мягким. Как пояснил “Ъ” защитник Трунов, пока Раиса Лукутцова руководила РКК, «внушительные когда-то активы организации были проданы, разворованы либо переданы по фиктивным сделкам третьим лицам». По его словам, помимо санатория «Дружба» Красный Крест лишился базы отдыха «Хлебниково» в подмосковном Долгопрудном, спасательной базы на Мосфильмовской улице в Москве, двух этажей в своем главном офисе в Черемушкинском проезде и даже госпиталя в Эфиопии, который патронировался организацией с 1947 года.

Сергей Машкин