Fortum-мажор

7K 2 мин. ...

Финский энергоконцерн Fortum принял решение покинуть российский рынок. Компания намерена продать активы, включая энергокомпанию «Юнипро», а также прекратит использование своего бренда в РФ. На предприятия, отмечают источники “Ъ”, много претендентов — среди них структуры «Газпрома» и «Интер РАО»,— но договоренности о продаже пока не достигнуты. По данным “Ъ”, у Fortum есть предложения о продаже отдельных ТЭС, но компания хочет выйти из бизнеса целиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финская Fortum, крупнейший иностранный инвестор в энергетику РФ, ищет пути выхода с российского рынка

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Финская Fortum, крупнейший иностранный инвестор в энергетику РФ, ищет пути выхода с российского рынка

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Финская компания Fortum 12 мая сообщила, что решила продать российские активы и запретить использование бренда в РФ. Fortum и ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании «Фортум» и «Юнипро», в их портфеле 12 угольных и газовых ТЭС мощностью 16 ГВт.

Финны пришли в российскую энергетику в ходе реформы РАО «ЕЭС России» (ликвидировано в 2008 году), купив ТГК-10. Сейчас «Фортум» также принадлежат 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна «Газпром энергохолдингу»), ветряная и солнечная генерация. Компания оценивала балансовую стоимость российских активов в €5,5 млрд. В первом квартале в связи с геополитическими рисками Fortum уже обесценила их на €2,1 млрд.

В марте Fortum говорила только о приостановке инвестиций в новые проекты в РФ на фоне спецоперации на Украине, но Uniper уже тогда официально подтвердила планы продажи «Юнипро».

Теперь же Fortum заявляет «о контролируемом уходе с российского рынка».

«Предпочтительным вариантом является потенциальная продажа российских предприятий»,— пояснили в концерне, добавив, что продажа «Юнипро» будет возобновлена как можно скорее. Глава «Фортум» Александр Чуваев объяснил решение акционера сложностью развития активов в РФ из-за санкционных ограничений.

По словам источников “Ъ”, переговоры о продаже «Фортум» и «Юнипро» уже идут, пока твердых договоренностей ни с кем нет, однако интерес к активам высокий. Как утверждает один из собеседников “Ъ”, до сих пор Fortum поступали предложения о продаже отдельных газовых ТЭС, но компания хочет продать активы только целиком. Рыночную стоимость «Фортум» оценить сложно, стоимость доли в ТГК-1 может достигать 8,75 млрд руб., в «Юнипро» — 74,5 млрд руб.

Среди главных интересантов собеседники “Ъ” называют «Газпром энергохолдинг» (управляет энергетикой «Газпрома») и «Интер РАО». Последняя давно ведет переговоры о покупке «Юнипро», но считает запрошенную цену слишком высокой. «Юнипро» и «Фортум» могут быть интересны и НОВАТЭКу как крупные покупатели газа, считают собеседники “Ъ” на рынке. Потребление газа «Юнипро» в 2021 году составило 10,3 млрд кубометров, «Фортум» — 7 млрд кубометров в 2020 году. С учетом геополитической ситуации внутренние потребители могут стать существенной частью бизнеса для газовых компаний, при этом НОВАТЭК интересовался участием в тепловой генерации в середине 2000-х годов. В «Газпроме», «Интер РАО», НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили. В Fortum не дали дополнительных комментариев.

Собеседники “Ъ” на рынке в целом считают, что уменьшение числа активных игроков в генерации снижает конкурентность отрасли, а значит, эффективность ценообразования. Fortum задавала тон в зеленом переходе, в том числе привела в РФ Vestas — крупнейшего производителя оборудования, и агрессивно снижала цены строительства. Кроме того, «Фортум» и «Юнипро» активно платили дивиденды, подталкивая сектор в целом к повышению стандартов корпоративного управления.

Но, полагают источники “Ъ”, возможно, Fortum все же придется согласиться на распродажу активов по отдельности, а целые части бизнеса так и не смогут найти новых владельцев вне зависимости от потенциального дисконта.

В частности, помимо очевидных геополитических сложностей, есть проблема отобранных проектов ВИЭ: отказ от них грозит серьезными штрафами, при этом неясно, «насколько такой портфель в условиях отсутствия технологического партнера и рисков обслуживания оборудования интересен покупателям». У «Юнипро» заканчивается период повышенных платежей по договорам поставки мощности, что в ближайшие три-четыре года серьезно снизит прибыльность компании.

Татьяна Дятел