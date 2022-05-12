Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рублевая нефть уходит в дефицит

Доходы от продажи могут не покрыть расходов бюджета

Цена на российскую нефть Urals опустилась до девятимесячного минимума, закрепившись ниже 5 тыс. руб. за баррель. За два месяца Urals подешевела вдвое на фоне снижения долларовых цен и стремительного укрепления курса рубля. По оценкам аналитиков, при сохранении текущих цен и росте расходов до конца года бюджет может закончить его с дефицитом 2–2,5%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investing.com, 12 мая цена российской нефти Urals опускалась до 4,88 тыс. руб. за баррель. Это на 3% ниже значений закрытия 11 мая и минимум значение с 24 августа 2021 года.

Уверенное снижение цены продолжается с начала марта (тогда впервые в истории она достигла 15 тыс. руб. за баррель) и лишь отчасти связано с падением долларовой стоимости, которая с 5 марта уменьшилась лишь на 25%, до $78 за баррель. За это же время североморская Brent подешевела на 17%, до $108 за баррель. На фоне военных действий на Украине и санкций многие европейские потребители уже начали отказываться от Urals, что привело к расширению спреда по отношению к Brent с 10% в начале марта до 30% сейчас.

Однако основной причиной падения рублевой цены и обновления многомесячного минимума стало укрепление российской валюты. Курс доллара на торгах Московской биржи 12 мая достигал отметки 63,2 руб./$, минимума с начала февраля 2020 года. По итогам дня курс остановился на отметке 63,3 руб./$, что почти вдвое ниже значений начала марта.

Давление на курс американской валюты в России оказывает обязательная продажа 80% экспортной выручки. Даже с учетом послаблений ЦБ, позволяющих растянуть продажу на два месяца, предложение не находит достаточного спроса из-за сократившегося объема импорта, падения спроса на валюту со стороны населения и компаний, а также прекращения действия бюджетного правила. По оценке Банка России (.pdf), профицит текущего счета платежного баланса в первом квартале превысил $58 млрд, что более чем в 2,5 раза выше результата годичной давности.

ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России

Пока средняя стоимость российской нефти с начала года составляет 7,4 тыс. руб., более чем вдвое выше значения, заложенного в бюджете (3,2 тыс. руб.). Но основной вклад в расчетную величину внесли февраль и март, когда средние цены составляли соответственно 7,5 тыс. и 10 тыс. руб. Это позволило, по оценкам Минфина, свести первый квартал с профицитом 1,15 трлн руб. Но в апреле средняя стоимость упала до 5,8 тыс. руб.

В итоге, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, профицит федерального бюджета в январе—апреле составил около 800 млрд руб., то есть в апреле он был сведен уже с дефицитом около 350 млрд руб.

«При сохранении цены на нефть Urals на уровне 5 тыс. руб. за баррель до конца года нефтегазовые доходы, по нашим оценкам, могут снизиться до 8,7 трлн руб. против заложенных в бюджете 9,5 трлн руб.»,— считает господин Васильев.

Возвращение к дефицитности бюджета связано не только со снижением нефтегазовых доходов, но и с ростом расходов. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, власти уже объявили о дополнительных расходах на поддержку экономики в размере до 4 трлн руб., еще 1,5 трлн руб. потребуется для погашения ОФЗ и выплаты купонов по ним, а также на компенсацию выпадающих доходов из-за невыплаты дивидендов рядом госкомпаний. «Бюджет по итогам года удастся выполнить с умеренным дефицитом (около 2–2,5% ВВП) при заметном увеличении расходов от первоначального плана»,— оценивает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

В таких условиях аналитики не исключают шагов по снижению давления на валюту. ЦБ уже сообщал о планах смягчения требований по обязательной продаже выручки экспортерами.

По мнению Дениса Попова, не стоит исключать и мер по расширению расчетов в рублях за внешнеторговые операции, что может сформировать дополнительный спрос на рубли, особенно в случае дальнейшей деградации геополитической ситуации. Важно, полагает господин Попов, чтобы укрепление не сменилось резким ослаблением, так как волатильность будет негативно влиять на скорость адаптации экономики к текущей структурной трансформации.

Виталий Гайдаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...