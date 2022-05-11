Транзит газа перешел в режим спецоперации

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Объявленный Украиной форс-мажор по транзиту российского газа через пункт Сохрановка ставит вопрос о том, продолжит ли «Газпром» платить Киеву за транзит в полном объеме. По условиям контракта «Газпром» обязан платить Украине за мощности по прокачке 109,5 млн кубометров в сутки, но теперь компания не может воспользоваться 30% забронированных мощностей. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» все равно должен платить за транзит полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Остановка поставок через один из двух пунктов пропуска российского газа на Украину в Сохрановке ставит вопрос о дальнейшей оплате за транзит. Накануне Украина впервые прервала поставки газа на запад, уведомив «Газпром» о прекращении приема транзитного газа с 7:00 11 мая через газоизмерительную станцию Сохрановка из-за форс-мажора. Он объяснялся невозможностью далее осуществлять транзит через неконтролируемые Украиной территории. Вместо этого украинский оператор предложил перенаправить все объемы транзита на пункт Суджа. В «Газпроме» сочли заявленные украинским оператором основания для наступления форс-мажора недостаточными, а идею переноса выпадающих объемов на другой маршрут — технически невозможной.

Сохрановка и Суджа — две точки входа российского газа на Украину для дальнейшего его транзита в Европу. По контракту от 2019 года «Газпром» обязан в 2021–2024 годах оплачивать мощности по транзиту через Украину в 109,5 млн кубометров в сутки вне зависимости от того, использует он их или нет. Однако украинская сторона обязана предоставить ему соответствующие мощности. На Сохрановку приходится до трети (32,6 млн кубометров в сутки) транзитных поставок российского газа через Украину. Транзитные потоки через Сохрановку 11 мая упали до нуля, но через Суджу, как сообщил «Газпром», прокачка 11 мая составит 72 млн кубометров — это на 25% меньше, чем днем ранее по обеим точкам входа.

В теории «Газпром» может снизить плату за транзит Киеву на объем недоступных мощностей.

«Услуги по транзиту полностью оплачены. При этом Украина создала такие условия, когда транзит газа через ее территорию на 34% ниже забронированных и оплаченных "Газпромом" мощностей»,— сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов 11 мая в эфире телеканала «Россия 24».

Но глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ожидает, что «Газпром» продолжит оплату. «Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером (председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.— “Ъ”) подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита — это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ,— это долг по контракту»,— заявил он, добавив, что если оплаты не будет, «то выглядит так, что должен быть новый арбитраж».

Такое расхождение позиций, учитывая, что в новой геополитической ситуации значение любых арбитражных решений в спорах между российскими и украинскими компаниями будет крайне невелико, может привести к пересмотру условий транзитного контракта от 2019 года — возможно, одностороннему и радикальному.

Конфликт пока не сказался на поставках европейским потребителям. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило 11 мая, что импорт газа в страну оставался на стабильном уровне: падение поступлений газа из РФ по украинскому маршруту на 25% было компенсировано более высокими объемами поставок из Норвегии и Нидерландов. По данным Astora (оператор немецкий ПХГ), крупнейшее хранилище Rehden перешло в режим отбора газа с 9 мая, что отчасти может помочь закрыть заявки потребителей, но усложняет ситуацию с заполнением хранилищ на следующую зиму.

Татьяна Дятел