Автоматизация агитации

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Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме намерен доработать систему ГАС «Выборы», следует из документов на сайте госзакупок. Среди прочего в ней должна появиться функция, которая позволит партиям и кандидатам представлять свои агитационные материалы в комиссию в онлайн-режиме. Избиркомы, в свою очередь, смогут вести их автоматизированный учет и сразу проверить на соответствие требованиям закона. Партийцы надеются, что нововведения упростят жизнь кандидатам, а не станут инструментом дополнительного согласования агитматериалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизация ГАС «Выборы» должна облегчить сотрудникам избиркомов контроль за предвыборной агитацией

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Модернизация ГАС «Выборы» должна облегчить сотрудникам избиркомов контроль за предвыборной агитацией

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Центризбирком (ЦИК) планирует автоматизировать процесс контроля за соответствием предвыборной агитации требованиям закона. Это следует из официального запроса цен на доработку системы ГАС «Выборы». Она предполагает существенное расширение к концу 2022 года функционала задачи «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов.

Сейчас программа позволяет вести учет издателей и СМИ, предоставляющих время и площадь для предвыборной агитации, а также самих агитматериалов, которые участники выборов по закону обязаны представлять в избирком. После модернизации у кандидатов и партий появится возможность загружать копии агитматериалов через интернет-портал ГАС «Выборы» и формировать об этом онлайн-уведомления. Сотрудникам избиркомов новое оборудование, как следует из документации, обеспечит возможность автоматизированного формирования заключения о соответствии представленной агитации требованиям законодательства о порядке ее изготовления.

В парламентских партиях говорят, что особых проблем с предоставлением агитации в избиркомы у них не возникает, но признают, что перевод процесса в электронную форму упростит жизнь участникам выборов. Так, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Астраханской облдумы Олег Шеин отмечает удобство потенциальных нововведений: «Чем ходить по офисам, конечно, лучше прислать. Тем более все агитационные материалы есть в электронной версии. Сейчас технически это выглядит так: необходимо купить флешку, закачать на нее материалы, а потом, по сути дела, подарить ее избирательной комиссии. Зачем?» Господин Шеин вспоминает, что самые серьезные проблемы с агитацией у эсеров возникали только в нулевые годы: «Арестовывали тиражи прямо в типографиях, снимали кандидатов с выборов».

Сейчас для получения права на распространение агитматериалов кандидат должен принести их образцы в избирком и получить назад их заверенную копию, поясняет член федерального бюро «Яблока» Григорий Гришин, и известны случаи, когда недобросовестные комиссии затягивали выдачу таких заверений. Оптимизация процесса позволит участникам выборов сохранить время и ресурсы, надеется партиец.

Такой сервис может стать полезным, согласен юрист московского горкома КПРФ Мухамед Биджев. По его словам, в ходе федеральных выборов в регионах нередко возникают проблемы с подтверждением самого факта получения заверенных копий: документы не всегда удается оперативно передать на места. Наличие единой базы и возможность быстро получить подтверждение решило бы эту проблему. Главное, чтобы новый механизм не стал инструментом дополнительного контроля, опасается господин Биджев. Он поясняет, что сейчас для начала агитации достаточно получить штамп избиркома на копии агитматериала, а вопросы по его содержанию обсуждаются на рабочей группе, решение которой утверждается на заседании комиссии. Поэтому важно, чтобы новый способ подачи агитматериалов не подразумевал функцию их дополнительной предварительной проверки, подчеркивает коммунист.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова