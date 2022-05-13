Кинотеатры недосчитались зрителей

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На фоне отсутствия голливудских премьер падение сборов российских кинотеатров усиливается: в апреле оно составило 54% против 44% в марте, следует из данных Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). В кино пришло вдвое меньше зрителей, чем год назад. В традиционно слабом для кинопроката мае киносети ожидают усугубления провала. Сборы российских фильмов зависят от общего трафика, который раньше во многом формировали большие голливудские блокбастеры, поясняют эксперты. Прокатчики говорят о риске закрытия половины кинотеатров и надеются на господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Ассоциации владельцев кинотеатров о показателях российского рынка за апрель — второй месяц, когда нет премьер голливудских киностудий Warner Bros., Walt Disney, Sony (заявили об остановке проката своих фильмов в России в конце февраля). По этим данным, падение кассовых сборов усиливается: если в марте оно составляло 44% (2,13 млрд руб. против 3,8 млрд руб. в марте 2021 года), то в апреле — уже 54% (1,39 млрд руб. против 3,013 млрд руб. в апреле 2021 года). По недельной статистике динамика снижения еще выше: за период с 25 по 30 апреля падение сборов к средненедельному показателю 2021 года составило 76%.

Падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52%: если в апреле 2021 года в кинотеатры пришли 10,65 млн зрителей, то в апреле 2022 года — только 5,06 млн. Скорость падения сопоставима со снижением в марте (49%). Падение сборов, судя по всему, оказалось более глубоким из-за снижения цен на билеты: после ухода зарубежных блокбастеров их средняя стоимость снижается — перед началом военной операции в Украине она составляла 318 руб., а в конце апреля — 269 руб.

В мае падение сборов кинопроката, вероятно, будет даже сильнее, чем в апреле, говорит представитель объединенной киносети (ОС) «Синема парк» и «Формула кино». Майские сборы, по его словам, ниже прошлогодних, а из релизов основную кассу сделали российский комедийный фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие», фильм «Крылья над Берлином» режиссера Константина Буслова и российский полнометражный анимационный фильм студии «Сказка» и кинокомпании СТВ «Бука. Мое любимое чудище». Май — традиционно слабый месяц, но раньше до праздников выходило много фильмов, которые наращивали кассу как раз в длинные выходные, добавили в пресс-службе «Каро».

Майские праздники никогда не были периодом, на который кинотеатры делают ставки, но обычно в этом месяце начинается сезон блокбастеров, который привлекает молодую аудиторию, отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. В этом году в мае должен был выйти «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», говорит он. Помимо отсутствия премьер на сборы сильно влияет общий трафик: когда репертуар устраивает зрителей в меньшей степени, в кино в целом приходит меньше людей, даже на российские фильмы, добавил эксперт.

В АВК 1 мая сообщили «Интерфаксу», что из-за недостаточности репертуара в ближайшие два месяца может закрыться половина российских кинотеатров. Участники рынка еще надеются на господдержку, которая пока только обсуждается: в частности, в апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов запрашивал у вице-премьера Татьяны Голиковой субсидии кинопрокатчикам в размере 6,5 млрд руб.

«Живем с надеждой на господдержку, но пока официальных ответов нет»,— говорит представитель ОС. По его словам, в краткосрочной перспективе рынку могло бы помочь увеличение субсидий на производство российского контента, субсидии для кинотеатров и перенос выданных кинотеатрам кредитов как минимум до начала следующего года. «Государство делает шаги для поддержки кинобизнеса, первым последовало выделение средств как раз на рекламу и маркетинг отечественных кинокартин (6 мая власти Москвы объявили, что ведущие киносети города получат гранты на продвижение отечественного кино.— “Ъ”). Если будут субсидии, обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул, это сильно поможет индустрии»,— считают в «Каро». Господин Нечаев отмечает, что поддержку кинотеатры запросили больше месяца назад.

Валерия Лебедева