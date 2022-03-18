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Коммерсантъ FM
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В кинотеатрах крутят санкции

Сети сообщают о потере половины выручки с начала марта

В первой половине марта на фоне потери голливудских премьер выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» упала вдвое, сопоставимо снизилась и посещаемость кинотеатров по всей стране. Киносети ждут дальнейшего ухудшения показателей: голливудские релизы приносили им до 80% дохода. Кинотеатры начинают консервацию залов, просят о господдержке и готовятся повторно прокатывать российские фильмы. Но, по мнению экспертов, спасти отрасль от краха может только возвращение иностранного кино.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первой половине марта выручка объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в два раза, рассказала “Ъ” директор по маркетингу сети Елена Круглова. Доля российского контента в выручке сети, по ее словам, ранее составляла 20%. Голливудские киностудии Warner Bros., Walt Disney, Sony заявили об остановке проката своих фильмов в России в конце февраля, в результате чего российские кинотеатры не смогут прокатывать три самые ожидаемые премьеры марта: «Бэтмен», «Я краснею» и «Морбиус». В «Каро» не ответили на запрос “Ъ”, в сети «Премьер-зал» отказались комментировать ситуацию.

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По оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», посещаемость кинотеатров на уикенде с 10 по 13 марта составила 921 тыс. зрителей, что более чем в два раза ниже среднего показателя уикенда на российском рынке. «В нынешней ситуации этот показатель еще можно назвать успешным»,— говорит главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. В кинотеатрах пока еще остается голливудский контент: по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, лидером проката в марте стал приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится» от Sony Pictures — его сборы в марте составили 230 млн руб.

Но ближайший уикенд с 17 по 20 марта с учетом релизов в прокате «вряд ли соберет даже 800 тыс. зрителей», и в дальнейшем падение сборов будет продолжаться, считает Александр Нечаев.

«"Анчартед" и другие зарубежные релизы, которые в прокате с февраля, выдыхаются, а новинки текущего уикенда — российская комедия "Доктор Свисток" и американский триллер "Флирт с дьяволом" вряд ли соберут совокупно больше 30 млн руб.»,— прогнозирует он. В объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» ожидают падения выручки в пять раз.

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«Синема парк» и «Формула кино» корректирует количество залов: в результате число сеансов уменьшилось на 8% относительно предыдущей недели, говорит Елена Круглова. Но о полной консервации отдельных залов, по ее словам, пока речи не идет. Как сообщал «Бюллетень кинопрокатчика», некоторые кинотеатры в регионах задумываются о консервации залов: директор центра «Корстон» в Серпухове Александр Федоров сообщал, что с 1 апреля может закрыть два зала из пяти.

Ольга Любимова, министр культуры, на ПМЭФ 4 июня 2021 года (цитата по «Кинорепортеру»):

«Мы наблюдаем невероятный интерес к российскому контенту, не только ориентированному на российского зрителя, а обращенному к мировому зрителю».

Чтобы поддержать киносети, российские кинокомпании «Наше кино» и «Мельница» ранее заявили о повторном выходе в прокат своих картин: «Брат», «Брат-2», «Салют-7», мультфильмы «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк» и др. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) также просила правительство и в Минкульт оказать сетям поддержку. «Ответов от органов власти еще ожидаем»,— сообщила “Ъ” исполнительный директор АВК Елена Ермолина. В предварительном плане правительства по «повышению устойчивости экономики» от 3 марта упоминалась мера по увеличению мощностей импортозамещения оборудования для кинозалов, но собеседники “Ъ” на рынке кинопроката считают, что в краткосрочной перспективе одна эта мера не спасет отрасль.

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Повторный прокат российских картин также не способен компенсировать падение выручки, считает Александр Нечаев: «99% аудитории кинотеатров приходят в кино смотреть крупные новинки». Государство же вряд ли будет компенсировать все выпадающие доходы кинотеатров, которые только в марте составят около 2,5 млрд руб., говорит он: «Тот уровень субсидий, который ожидается, при оптимистичном варианте только отсрочит крах, спасет только возвращение голливудских блокбастеров».

Валерия Лебедева

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