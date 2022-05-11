Нет врио на раскачку

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Три из пяти назначенных во вторник президентом врио губернаторов уже на следующий день «познакомились» с вверенными им субъектами федерации. На встречах с местными чиновниками они похвалили доставшийся от предшественников социально-экономический задел, но традиционно сошлись во мнении, что времени на раскачку у них нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Кировской области Александр Соколов и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Фото: Правительство Кировской области Врио губернатора Кировской области Александр Соколов и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Фото: Правительство Кировской области

Нового главу Кировской области Александра Соколова представил полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. По его словам, господин Соколов приступает к работе в «непростое время», но управленческий опыт поможет ему справиться с поставленными президентом задачами, в том числе первоочередной — поддержанием социальной стабильности. «Время трудное, последствия санкций мы уже ощущаем, мы должны обеспечить гражданам максимальную защиту»,— откликнулся на напутствие врио губернатора. По его словам, регион ориентирован на экспорт, поэтому необходимо принимать меры по сохранению рабочих мест. Он также пообещал не делать поспешных кадровых решений, предварительно не оценив качество работы чиновников, а главным приоритетом назвал чаяния жителей: «В ближайшее время хочу составить программу поездок по муниципалитетам, посмотреть в глаза людям, узнать, чего они хотят». Напомним, Александр Соколов сделал карьеру в соседней с Кировской Костромской области, а с 2017 года работал в администрации президента в должности начальника департамента мониторинга и анализа социальных процессов Управления по обеспечению деятельности Госсовета.

Господин Соколов сразу же завел Telegram-канал, призвав жителей помогать ему «в непростом деле реализации потенциала региона» через обратную связь. И для начала попросил подписчиков рассказать, что для них «значит Кировская область», уже к вечеру получив более сотни ответов. Ранее обязательным атрибутом вновь назначенного главы региона считался профиль в Instagram, но после признания Meta экстремистской организацией чиновники эмигрировали в Telegram. Пока среди майских «новичков» каналом там обзавелся только Александр Соколов, а у врио саратовского губернатора Романа Бусаргина он уже был.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Рязанской области Павел Малков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Врио главы Рязанской области Павел Малков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экс-главу Росстата Павла Малкова в должности врио главы Рязанской области представил полпред президента в Центральном округе Игорь Щеголев. Господин Малков, как и его кировский коллега, ранее не имел отношения к вверенному ему региону. Тем не менее, по словам господина Щеголева, врио «не понаслышке знает основные параметры социально-экономического развития страны и отдельных регионов», а потому сможет направить свои энергию и опыт на благо жителей. «Фундамент есть, а вот времени на раскачку нет. Сегодняшнее время диктует совсем другие скорости, запросы, вызовы,— вторил полпреду Павел Малков.— Но чем сложнее вызовы, тем интереснее работать». По его словам, «главное богатство» Рязанской области — это люди, и уже в ближайшее время они должны увидеть положительные перемены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев

Фото: Правительство Республики Марий Эл Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев

Фото: Правительство Республики Марий Эл

Игорь Комаров 11 мая успел ввести в курс дела еще одного нового назначенца — врио главы Марий Эл Юрия Зайцева, который ранее возглавлял правительство Калмыкии. Полпред похвалил его «серьезный опыт руководящей работы в реальном секторе экономики и в органах власти многонационального региона». Сам господин Зайцев был немногословен: он отметил, что главным его приоритетом будет «благосостояние людей, простых людей, жителей республики» и «как следствие, особое внимание к социально-экономическому развитию региона».

Знакомство с регионом врио губернатора Томской области Владимира Мазура, до вторника работавшего заместителем главы Управления президента по внутренней политике, состоится только в четверг. Зато, в отличие от первых трех врио, господин Мазур для Томской области уже «свой»: он там родился, учился и работал. Так, с 2004 по 2007 годы будущий врио являлся заместителем мэра Томска по информационной политике.

Единственным назначенцем, который не нуждается в знакомстве с местными элитами, оказался бывший председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, ставший преемником главы того же региона Валерия Радаева. Он буквально «с колес» приступил к исполнению губернаторских обязанностей, в частности, продлил полномочия регионального кабмина и принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим и эпидемиологическим вопросам. Формально полпред Игорь Комаров представит господина Бусаргина в новом качестве только 12 мая, но днем раньше это неформально сделал избранный от Саратовской области спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Роман Викторович подготовлен к работе в должности руководителя региона. У него есть все необходимые качества, чтобы состояться»,— заверил господин Володин, добавив, что проблем в родной ему области «много» и он обязательно будет помогать новому губернатору в работе.

По мнению политолога Ростислава Туровского, среди вновь назначенных врио наиболее комфортные условия для работы как раз у господина Бусаргина, поскольку он «встроен в повестку и хорошо знает регион». «Самая сложная ситуация может быть в Марий Эл, где накопилось много социально-экономических проблем, а новый глава работал на совсем других территориях, да и в Калмыкии тоже не проявил себя в роли антикризисного менеджера. Кроме того, в Марий Эл нужно будет разрешать сложную внутриэлитную ситуацию и договариваться с коммунистами»,— поясняет эксперт. Проблемы могут возникнуть и у Павла Малкова, добавляет он: «В Рязанской области тоже нужно решать сложные внутриполитические проблемы, а новый глава пока все-таки ближе к образу кабинетного правительственного чиновника».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”