Пайщики заработали на долгах

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В апреле резко увеличился вывод средств из розничных ПИФов. За месяц чистый отток превысил 23 млрд руб., став рекордным за все время существования рынка. Частные инвесторы сокращали вложения в облигационные фонды и фонды смешанных инвестиций на фоне восстановления стоимости паев после провала в феврале. В то же время из фондов акций инвесторы не спешат уходить, так как это означает фиксацию серьезных убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В апреле российские пайщики вывели из розничных паевых фондов рекордный объем средств. По данным Investfunds, чистый отток из открытых и биржевых ПИФов превысил 23,2 млрд руб. Отток средств продолжается третий месяц подряд, всего за это время было выведено 34,5 млрд руб.

Рост вывода средств связан с возобновлением операций с большей частью розничных паевых фондов. В конце февраля из-за закрытия рынка управляющие компании прекратили операции с паями подавляющего большинства БПИФов и ОПИФов (см. “Ъ” от 14 марта). Только к концу марта на фоне возобновления торгов с облигациями и акциями УК начали операции с частью розничных фондов. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds и опросе участников рынка, если в конце марта частным инвесторам были доступны операции менее чем со 100 ПИФами, то к концу апреля число доступных фондов превысило 200. По-прежнему остаются недоступны сделки с паями фондов, ориентированных на иностранные активы, операции с которыми не проводятся из-за заморозки счетов НРД в Euroclear.

Вывод средств затронул в первую очередь фонды облигаций и смешанных инвестиций. Их потери составили 9,7 млрд руб. и 7,9 млрд руб. соответственно. Как отмечают аналитики «ВТБ Мои инвестиции», стоимость паев фондов рублевых облигаций в апреле восстановилась после февральского падения, поэтому частные инвесторы закрывали в них позиции. К тому же на банковском рынке сохранялись привлекательные ставки по депозитам. По данным ЦБ в начале апреля средняя максимальная ставка крупнейших банков достигала 18,6% годовых. По словам собеседника “Ъ” в крупной УК, ПИФы облигаций использовали многие консервативные инвесторы и многие из них решили переложить средства на депозиты, чтобы зафиксировать высокую доходность.

В гораздо меньшем объеме инвесторы выводили средства из фондов акций (3,3 млрд руб.). Такие оттоки выглядят незначительными, учитывая, что с начала года индекс Московской биржи потерял половину стоимости. После такой просадки, как считает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев, большей части людей «морально сложно фиксировать крупные убытки». Более того, на текущих уровнях на рынке растет число желающих купить подешевевшие акции российских компаний. Из двух десятков фондов, которые в апреле зафиксировали чистый приток инвестиций, половина была фондами акций.

Однако лучшую динамику среди ПИФов продемонстрировали фонды, инвестирующие в золото. Из пяти фондов данной категории, по которым проходили сделки, четыре зафиксировали чистый приток в объеме 420 млн руб. «Интерес к таким фондам связываем с ростом интереса к золоту как к защитному активу в условиях неопределенности»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

По мере стабилизации рынка и продолжения смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, управляющие ожидают восстановления спроса на продукты коллективного инвестирования. По словам руководителя отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Ряскова, основная масса депозитов физлиц, открытых под высокие ставки, будет выплачена в июне, что должно привести к притоку средств на фондовый рынок. По итогам третьей декады апреля средняя максимальная ставка крупнейших банков составила менее 13% годовых, тогда как ключевая ставка составляет 14%. В таких условиях в выигрыше окажутся не только фонды акций, но и облигационные фонды. В долгосрочной перспективе, полагает Виктор Барк, рынок рублевого долга, особенно корпоративного, позволяет рассчитывать на доходность, заметно превышающую банковские вклады.

Виталий Гайдаев