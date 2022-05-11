Третий эшелон тронулся к неплатежам

509 3 мин. ...

Появилось первое с начала текущего кризиса объявление о реструктуризации облигационного займа — от небольшой «Кисточки Финанс». Эксперты предупреждают, что эмитентам третьего эшелона сделать это будет сложно, поскольку решение должны поддержать много физлиц. В целом аналитики допускают до 30% дефолтов в сегменте малого и среднего бизнеса и до 5% — среди высоконадежных эмитентов. Но с лета можно ждать улучшения ситуации с рефинансированием на фоне снижения ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компания «Кисточки Финанс» объявила о невозможности выполнить обязательства по выпуску облигаций на 40 млн руб., который должен погашаться в июне. Компания хочет погасить 25% стоимости выпуска и предложить инвесторам реструктуризацию.

Эксперты полагают, что это первый пример из будущей тенденции. Вероятность дефолтов и реструктуризаций эмитентов высокодоходных облигаций довольно высока, многие из них завязаны на ситуацию в потребительском секторе или поставки зарубежного оборудования, отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров считает, что ситуация похожа на кризис 2008 года, когда «статистика показала 20% дефолтов в выпусках третьего эшелона». В текущий кризис, по его оценке, доля дефолтов в сегменте малого и среднего бизнеса может дойти до 30%, тогда как «в первом эшелоне может быть до 5% дефолтов».

Как уточняют участники рынка, действия эмитента при проведении реструктуризации максимально полно описаны в законе «О рынке ценных бумаг» и подзаконных актах.

Однако, по словам руководителя направления DCM департамента корпоративных финансов «Фридом Финанс» Максима Чернеги, на практике качество проведения реструктуризации будет зависеть «от расторопности представителя владельцев облигаций и договороспособности эмитента».

Эмитент инициирует реструктуризацию, чтобы избежать банкротства и распродажи активов, отмечает начальник отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнов. Обсуждение условий реструктуризации, добавляет он, это процесс торга с держателями облигаций, в котором, например, повышается процент по займу или на эмитента накладываются обязательства постепенно амортизировать долг.

Зачастую инвесторы просто не верят, когда реструктуризацию предлагают провести до дефолта, однако в текущих реалиях держателям облигаций выгоднее договориться раньше, предупреждает директор Legal Capital Investor Services Дмитрий Румянцев. По его словам, инвесторы более склонны ее поддержать, когда предлагается некий downpayment (первоначальная выплата), нормальное текущее обслуживание с рыночным купоном, а также отсутствует списание.

Чтобы утвердить реструктуризацию, необходимо согласие держателей как минимум 75% плюс 1 облигации, уточнил Дмитрий Румянцев. По словам эксперта, в расчете не участвуют облигации, которые находятся на балансах эмитента или аффилированных с ним структур. Из-за подобной формы голосования реструктуризации возможны только в первом и втором эшелонах, в третьем эшелоне их проведение практически невозможно из-за высокой доли физических лиц среди держателей, отмечает Дмитрий Александров.

Размещения в секторах повышенного инвестиционного риска и роста привлекали 60–70% физлиц, отмечает и старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов, а текущее состояние российского фондового рынка, «скорее всего, оставит в нем только инвесторов спекулятивного характера, которые вряд ли поддержат столько новых размещений».

Для крупных эмитентов, по словам господина Смирнова, объективность наблюдения ситуации ухудшается из-за отсутствия раскрытия финансовой и операционной информации.

«Банки вряд ли будут готовы однозначно ухудшать показатели резервирования, принимая ухудшение кредитного качества, поэтому есть интерес договариваться с заемщиками об изменении условий»,— отмечает эксперт. Рефинансирование, по словам Дмитрия Александрова, для корпоративного сегмента остается под риском из-за ставок на рынке — «возможность размещаться пока есть только у самых тяжеловесов, вроде МТС или РЖД» (см. “Ъ” от 11 мая). Однако с лета, полагает он, ситуация с рефинансированием может начать постепенно улучшаться.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев