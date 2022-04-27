Облигации тестируют ставку

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За последние несколько дней крупные российские эмитенты провели подписку на рублевые облигации на сумму без малого 50 млрд руб. Эмитенты постепенно возвращаются на долговой рынок на фоне уверенного снижения ставок. Однако кризисная ситуация накладывает определенные ограничения — рынок остается закрытым для высокорисковых эмитентов, компании будут вынуждены сокращать срок привлекаемого финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В конце апреля после полуторамесячного перерыва выросла активность эмитентов на внутреннем долговом рынке. МТС провела сбор заявок на два выпуска общим объемом 20 млрд руб. сроком три и четыре года, РЖД закрыла книги по двум выпускам пятилетних бумаг суммарным объемом 25 млрд руб. Кроме того, «Ростелеком» провел вторичное размещение облигаций на 3 млрд руб., ранее выкупленных по оферте. Все выпуски размещались с доходностью ниже 12% годовых. По словам начальника отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнова, размещения РЖД и «Ростелекома» стали для рынка неожиданными, что не помешало собрать книги благодаря предложенным условиям.

Интерес эмитентов к первичному рынку долга вырос на фоне снижения доходности на вторичном рынке рублевых облигаций, которое ускорилось после снижения ключевой ставки на 300 б. п., до 17%, и в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Так, индекс IFX-Cbonds YTM, который отражает средневзвешенную доходность рынка корпоративных облигаций, снизился за последний месяц с 18% до 13,12%. «Этот уровень доходности пока еще выше, чем показатели середины февраля (11–11,9%), но разрыв уже не такой значительный, как еще пару-тройку недель назад»,— отмечает ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.

Текущие ставки на облигационном рынке могут быть уже достаточно интересными для крупных эмитентов, особенно для тех компаний, у которых есть обязательства по банковским кредитам с плавающей ставкой. В марте Минэкономики предложил меры по защите корпоративных заемщиков, имеющих кредиты с плавающими ставками, от резкого роста процентных ставок. В частности, предлагается установить переходный период, в течение которого плавающая ставка поэтапно повышается до рыночного уровня. По словам Александра Шуракова, у МТС в конце 2021 года были обязательства по кредитам, ставка по которым определяется как «ключевая ставка + 1,25%». «Если МТС воспользовалась этой мерой, то процентная ставка по таким кредитам в первый месяц переходного периода должна была увеличиться до 12,5%, что выше доходности текущего размещения»,— отмечает он.

В ближайшие недели активность эмитентов на внутреннем долговом рынке будет расти, ожидают участники рынка. О планах разместить облигации заявили Газпромбанк, Совкомбанк, «Транскомплектхолдинг». По мнению директора департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артема Майорова, качественные эмитенты, объявившие о желании выйти на первичный рынок, могут быть более интересными для участия инвесторов. «Некачественным эмитентам сейчас нет места на рынке, так как нет спроса на их риск»,— отмечает господин Майоров. По мнению Гельды Союнова, целью привлекаемых средств может стать рефинансирование долларовых обязательств. «Многие крупные российские эмитенты, имеющие валютные бонды, скорее всего, станут активными эмитентами рублевого долга»,— отмечает эксперт.

Впрочем, пока эмитенты будут предпочитать более короткие выпуски, кроме того, они будут чаще использовать выпуски с call-опционами. Call-опцион, поясняет Александр Шураков, дает право эмитенту выкупить бумагу досрочно и в условиях снижения процентных ставок для эмитентов может быть более интересен.

Виталий Гайдаев