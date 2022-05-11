FIFA сыграет в свою игру

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Международная федерация футбола (FIFA) теряет одного из самых надежных своих коммерческих партнеров. Она прекращает сотрудничество с разработчиком электронных игр Electronic Arts, который в течение двух десятилетий выпускал пользующийся огромной популярностью футбольный симулятор под брендом FIFA. Контракт с EA Sports приносил структуре примерно $150 млн ежегодно. Это значительная доля ее доходов для тех сезонов, на которые не приходится проведение чемпионатов мира. FIFA собирается все равно остаться на рынке компьютерных игр, занявшись разработкой собственного симулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компания EA Sports, подразделение ведущего мирового разработчика электронных игр Electronic Arts, объявила о том, что в следующем году выпустит последнюю версию своего футбольного симулятора под брендом FIFA. Эта новость вошла в список наиболее громких для спортивного рынка по понятным причинам. EA Sports — один из самых надежных коммерческих партнеров Международной федерации футбола. Первый симулятор под названием FIFA компания выпустила еще в 1993 году. С тех пор он приобрел колоссальную популярность и, по данным The New York Times, принес Electronic Arts за время партнерства с футбольной структурой в общей сложности около $20 млрд.

Для самой FIFA это партнерство также считалось очень выгодным.

Большинство источников считают, что по подписанному федерацией и EA Sports в 2013 году лицензионному договору предоставление права использования при создании симулятора своего бренда пополняло бюджет федерации на $150 млн ежегодно.

Информацию фактически подтверждают финансовые отчеты FIFA. Например, в отчете за 2020 год указано, что лицензирование принесло ей $158,9 млн. При этом других заметных партнеров в этой области, кроме EA Sports, у федерации нет.

Формально речь не идет именно о катастрофических финансовых потерях. Как правило, о благополучии FIFA судят по коммерческим результатам четырехлетних циклов — от одного чемпионата мира по другого. Это связано с тем, что львиную долю поступлений федерации обеспечивает реализация медиаправ, связанных с ее главным турниром. В том цикле, что предшествовал текущему и охватывал период с 2015 по 2018 год, FIFA заработала $6,4 млрд. На лицензирование пришлось примерно $600 млн, то есть меньше 10%. Но надо учесть, что в те годы, когда чемпионат мира не проводится, доля этой статьи в доходах FIFA составляет около 60%. При этом, как показывают финансовые отчеты федерации, компенсировать ее выпадение структуре, по сути, нечем, учитывая, что доходы по иным статьям, к примеру маркетингу, имеют устойчивую тенденцию к стагнации.

Объясняя BBC причины разрыва отношений с FIFA, вице-президент EA Sports Дэвид Джексон сослался на стремление компании «двигаться в новом направлении» и «строить бренд будущего». В частности, он указал на желание пользователей симулятора видеть в нем больше «интерактивности». По словам господина Джексона, условия лицензионного договора с FIFA содержали ряд «ограничений», мешавших развивать игру в этом направлении.

Между тем The New York Times ранее уверяла, что в основе разрыва сотрудничества лежат исключительно финансовые причины. По ее версии, FIFA настаивала на практически двукратном увеличении отчислений за право использования EA Sports своего бренда, рассчитывая получать благодаря ему $1 млрд за четырехлетний цикл. Компании, выпускающей симулятор, такое требование показалось неприемлемым.

Забавно, что после 2023 года бывшие партнеры, возможно, превратятся в конкурентов. EA Sports уже заявила, что продолжит развивать свой симулятор без FIFA, но сохранив его «официальную» окраску и узнаваемость.

Этого она надеется добиться благодаря партнерству с другими футбольными структурами — Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацией футбола Южной Америки (CONMEBOL), а также как минимум тремя ведущими лигами Европы — английской, испанской и немецкой. EA Sports обещает, что и после 2023 года в ней будет более 700 команд, 19 тыс. футболистов и 100 стадионов из по крайней мере 30 чемпионатов.

Но и FIFA не намерена покидать рынок электронных игр. Президент федерации Джанни Инфантино заверил, что она добьется появления «аутентичной» и «реальной» игры, «носящей имя FIFA». В его заявлении говорится о том, что структура уже работает в этом направлении с «различными студиями и издателями». Insidethegames предполагает, что игры FIFA будут выпускаться под брендом The Best, который уже приобрел определенную известность, поскольку применяется для обозначения основных индивидуальных наград, вручаемых федерацией по итогам сезона.

Алексей Доспехов