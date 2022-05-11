«Зенит» победил последним

2 2 мин. ...

«Зенит» обыграл УНИКС в третьем матче полуфинальной серии play-off чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 68:67. Петербуржцы повели в серии 2:1 и уже 13 мая могут оформить выход в финал. В нем им будет противостоять победитель пары ЦСКА—«Локомотив-Кубань».

Прогнозирование исхода противостояния в паре «Зенит»—УНИКС с самого начала представлялось занятием крайне ненадежным. Это действительно команды одного уровня. В регулярном чемпионате петербуржцы были вторыми, казанцы — третьими. «Зенит» при равенстве основных показателей оказался выше за счет преимущества по личным встречам. И это вроде бы давало основания для того, чтобы «назначить» петербуржцев фаворитами. Но лишь формально, что первые два матча серии и показали. Напомним, что в первом матче, проходившем в Санкт-Петербурге, сильнее был УНИКС. Во втором «Зенит» счет в серии сравнял. Но как бы то ни было, а преимущества своей площадки «Зенит» все же лишился.

Понятно было, что главный тренер петербургской команды Хави Паскуаль попробует реализовать в казанских матчах тот же вариант, который привел его команду к успеху во второй домашней встрече. Рецепт был «простым» — тотальная блокада лидера УНИКСа и MVP «регулярки» Марио Хезоньи (если в первой игре он настрелял на 27 очков, то во второй уже только на 13) и максимально плотная игра в обороне. О важности блокирования Хезоньи говорил и форвард «Зенита» Андрей Зубков, отмечавший, что его команде удавалось держать хорвата на голодном пайке на протяжении почти трех четвертей матча, что и стало важным фактором, обеспечившим победу. Соответственно, главному тренеру УНИКСа Велимиру Перасовичу нужно было найти варианты вывода Хезоньи из-под плотной опеки при одновременной постановке под контроль ряда зенитовских игроков. Речь в первую очередь о Билли Бэроне. Вообще-то он классический шестой номер. И именно в качестве такового и получил приз от Единой лиги ВТБ. Но в ситуации, когда топовые клубы испытывают нехватку легионеров, Бэрон проводит на площадке минут по 25. А еще ведь у «Зенита» есть и Джордан Ллойд, и Алекс Пойтресс, и Джордан Мики.

Правда, в начале матча обе команды не спешили выкладывать свои козыри. Тот же Хезонья, похоже, и не стремился показать все, на что способен. У «Зенита» при этом неплохо работали Пойтресс и Мики (Бэрона не было видно вообще), но в целом шла равная игра. Ощущение было такое, что обе команды ждут, когда соперник раскроет карты. Первым попытку включиться на полную предпринял УНИКС. Казанцы уже в начале второй четверти выдали рывок, начатый Джероном Джонсоном и завершенный Хезоньей, после которого у них уже к середине десятиминутки образовался 11-очковый отрыв. «Зенит», наладивший наконец дальние броски, ответил не менее ударным отрезком. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 35:35.

И вот такое практически равное противостояние держалось до конца матча. У УНИКСа поймал кураж Лоренцо Браун, еще до конца третьей четверти перешагнувший отметку в 20 набранных очков. Но «Зенит» отвечал совместными усилиями Пойтресса и Мики. А решающего рывка ни хозяева, ни гости сделать не могли. Все шло к тому, что исход матча будет решаться в нервной концовке, в которой важно уже не только мастерство игроков, а еще и банальное везение. И в этот раз эта комбинация сложилась в пользу «Зенита». За 21 секунду до сирены Бэрон сделал счет 68:67. У УНИКСа было время на почти полноценную атаку, но ничего дельного казанцы выжать не смогли.

Таким образом, «Зенит» повел в серии со счетом 2:1. Четвертый матч состоится 13 мая в Казани. А днем ранее в другом полуфинале в Краснодаре сыграют «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. В этой серии счет 2:1 в пользу армейцев.

Александр Петров