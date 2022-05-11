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Коммерсантъ FM
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«Зенит» победил последним

Петербуржцы вырвали победу у УНИКСа в самом конце матча

«Зенит» обыграл УНИКС в третьем матче полуфинальной серии play-off чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 68:67. Петербуржцы повели в серии 2:1 и уже 13 мая могут оформить выход в финал. В нем им будет противостоять победитель пары ЦСКА—«Локомотив-Кубань».

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Игрокам «Зенита» вновь удалось значительно ограничить результативность лидера УНИКСа Марио Хезоньи (справа), что помогло петербуржцам обыграть казанцев

Игрокам «Зенита» вновь удалось значительно ограничить результативность лидера УНИКСа Марио Хезоньи (справа), что помогло петербуржцам обыграть казанцев

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

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Игрокам «Зенита» вновь удалось значительно ограничить результативность лидера УНИКСа Марио Хезоньи (справа), что помогло петербуржцам обыграть казанцев

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Кручинин  /  купить фото

Прогнозирование исхода противостояния в паре «Зенит»—УНИКС с самого начала представлялось занятием крайне ненадежным. Это действительно команды одного уровня. В регулярном чемпионате петербуржцы были вторыми, казанцы — третьими. «Зенит» при равенстве основных показателей оказался выше за счет преимущества по личным встречам. И это вроде бы давало основания для того, чтобы «назначить» петербуржцев фаворитами. Но лишь формально, что первые два матча серии и показали. Напомним, что в первом матче, проходившем в Санкт-Петербурге, сильнее был УНИКС. Во втором «Зенит» счет в серии сравнял. Но как бы то ни было, а преимущества своей площадки «Зенит» все же лишился.

Понятно было, что главный тренер петербургской команды Хави Паскуаль попробует реализовать в казанских матчах тот же вариант, который привел его команду к успеху во второй домашней встрече. Рецепт был «простым» — тотальная блокада лидера УНИКСа и MVP «регулярки» Марио Хезоньи (если в первой игре он настрелял на 27 очков, то во второй уже только на 13) и максимально плотная игра в обороне. О важности блокирования Хезоньи говорил и форвард «Зенита» Андрей Зубков, отмечавший, что его команде удавалось держать хорвата на голодном пайке на протяжении почти трех четвертей матча, что и стало важным фактором, обеспечившим победу. Соответственно, главному тренеру УНИКСа Велимиру Перасовичу нужно было найти варианты вывода Хезоньи из-под плотной опеки при одновременной постановке под контроль ряда зенитовских игроков. Речь в первую очередь о Билли Бэроне. Вообще-то он классический шестой номер. И именно в качестве такового и получил приз от Единой лиги ВТБ. Но в ситуации, когда топовые клубы испытывают нехватку легионеров, Бэрон проводит на площадке минут по 25. А еще ведь у «Зенита» есть и Джордан Ллойд, и Алекс Пойтресс, и Джордан Мики.

Правда, в начале матча обе команды не спешили выкладывать свои козыри. Тот же Хезонья, похоже, и не стремился показать все, на что способен. У «Зенита» при этом неплохо работали Пойтресс и Мики (Бэрона не было видно вообще), но в целом шла равная игра. Ощущение было такое, что обе команды ждут, когда соперник раскроет карты. Первым попытку включиться на полную предпринял УНИКС. Казанцы уже в начале второй четверти выдали рывок, начатый Джероном Джонсоном и завершенный Хезоньей, после которого у них уже к середине десятиминутки образовался 11-очковый отрыв. «Зенит», наладивший наконец дальние броски, ответил не менее ударным отрезком. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 35:35.

И вот такое практически равное противостояние держалось до конца матча. У УНИКСа поймал кураж Лоренцо Браун, еще до конца третьей четверти перешагнувший отметку в 20 набранных очков. Но «Зенит» отвечал совместными усилиями Пойтресса и Мики. А решающего рывка ни хозяева, ни гости сделать не могли. Все шло к тому, что исход матча будет решаться в нервной концовке, в которой важно уже не только мастерство игроков, а еще и банальное везение. И в этот раз эта комбинация сложилась в пользу «Зенита». За 21 секунду до сирены Бэрон сделал счет 68:67. У УНИКСа было время на почти полноценную атаку, но ничего дельного казанцы выжать не смогли.

Таким образом, «Зенит» повел в серии со счетом 2:1. Четвертый матч состоится 13 мая в Казани. А днем ранее в другом полуфинале в Краснодаре сыграют «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. В этой серии счет 2:1 в пользу армейцев.

Александр Петров

  • Газета «Коммерсантъ» №81 от 12.05.2022, стр. 12

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