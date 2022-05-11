Штраф прокуратуру не устроил

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Как стало известно “Ъ”, прокуратура опротестовала приговор Таганского суда Москвы, вынесенный экс-руководителям финансово-экономического департамента и департамента развития МЧС Раису Ахмадееву и Александру Томашову. Они обвинялись в нецелевом использовании 1,7 млрд руб., выделенных на приобретение самолетов-амфибий Бе-200ЧС, и были оштрафованы на 250 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. Надзорное ведомство, которое, кстати, требовало лишь условные сроки для обвиняемых, посчитало приговор слишком мягким. Защита с позицией прокуратуры не согласна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мосгорсуд (МГС) вскоре рассмотрит апелляционное представление Таганской межрайонной прокуратуры на приговор, вынесенный в марте этого года бывшим директору департамента развития МЧС Александру Томашову и главе финансово-экономического департамента МЧС Раису Ахмадееву. Как рассказывал “Ъ”, оба были признаны виновными в нецелевом использовании бюджетных средств (ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) на сумму 1,7 млрд руб., выделенных на приобретение самолетов-амфибий Бе-200ЧС. С учетом того, что спасатели провели по несколько месяцев в СИЗО, суд приговорил их к штрафам в размере 200 тыс. и 250 тыс. руб. соответственно.

Напомним, по версии СКР, в марте—июле 2016 года Раис Ахмадеев, зная о том, что между МЧС и ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» в мае 2011 года был заключен госконтракт общей стоимостью 1,74 млрд руб. на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС (по две машины в год), «сформировал преступный умысел» потратить деньги на другие цели, создав при этом «видимость, что действует во исполнение решения коллегии МЧС России». Для реализации своего замысла, говорится в обвинении, он вступил в преступный сговор с Александром Томашовым. Высокопоставленные чиновники, по материалам дела, переоформили документацию, в итоге вместо самолетов-амфибий были куплены пожарная техника для МЧС Крыма, вертолеты Ми-8АМТ для Сибирского центра МЧС, вертолет Ми-8МТВ-1 для ГУ МЧС Татарстана и т. п.

Прокуратура в прениях просила по три года условно каждому. Приговором надзорное ведомство осталось недовольно и опротестовало его. В представлении прокуратуры, в частности, говорится, что таким приговором «подрывается доверие населения к высшим органам власти». По мнению надзорного ведомства, Таганский суд не принял во внимание «вред, причиненный преступлением». Кроме того, прокуратура отметила, что в своем отношении к содеянному подсудимые не признали своей вины и не раскаялись.

В свою очередь, защита направила в МГС свои возражения. В частности, адвокат Раиса Ахмадеева Рубен Маркарьян отмечает, что при вынесении приговора суд учел, что оба подсудимых ранее не были судимы, положительно характеризуются по месту жительства и работе, неоднократно участвовали в спасательных операциях. Ахмадеев на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, а Томашов является ветераном боевых действий, награжден госнаградами, побывал практически во всех горячих точках последнего времени, лично руководил и принимал участие в 56 гуманитарных и спасательных операциях.

«Хотя они и занимали высокие должности в МЧС России, но фактически руководили обеспечивающими, а не основными пожарно-спасательными подразделениями, поэтому не могли подорвать доверие населения к высшим органам власти»,— говорит адвокат. Защита также считает, что следователь отказывал в оценке доказательств отсутствия вреда, а прокурор возражал против приобщения доказательств защиты о последствиях деяния осужденных, не считая необходимым обосновывать причиненный вред.

В доводах прокуратуры, по мнению адвоката, отсутствует самое главное — ссылка на материалы дела и приговор суда, где могло быть сказано, что «шесть самолетов не были закуплены по вине осужденных». Как следует из материалов дела и приговора суда, в 2016 году для нужд МЧС должны быть поставлены два самолета-амфибии, но заказчик их не получил по вине завода-изготовителя. При этом защита напомнила, что в ответе Минфина на запрос следователя говорилось, что «ввиду неготовности предприятия в предыдущий период обеспечить поставку самолетов-амфибий МЧС России соответствующие бюджетные ассигнования были направлены на иные цели».

«Государственным бюджетом получен прямой доход в виде взысканных решениями арбитражного суда штрафных санкций с поставщика самолетов за непоставку в срок, предусмотренный контрактом, в сумме свыше 345 млн руб.»,— подчеркнул защитник, добавив, что приобретенная вместо самолетов-амфибий техника позволила МЧС решить целый ряд важнейших задач. «А довод о том, что осужденные не признали вины и не раскаялись, не может быть принят судом во внимание, так как указанное обстоятельство не может являться основанием для назначения более сурового наказания»,— резюмировал адвокат Маркарьян.

Юрий Сенаторов