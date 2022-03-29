Надо не обвинять, а благодарить

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Как стало известно “Ъ”, к трем годам условно в ходе прений сторон в Таганском суде Москвы попросил приговорить прокурор экс-руководителей финансово-экономического департамента и департамента развития МЧС Раиса Ахмадеева и Александра Томашова, обвиняемых в нецелевом использовании 1,7 млрд руб. На эти средства в министерстве предполагалось купить два самолета-амфибии Бе-200ЧС, но в итоге была приобретена другая техника, которая использовалась в том числе для доставки воды в Крым и для обеспечения безопасности объектов полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Ахмадеев

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва» Раис Ахмадеев

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Выступая в прениях, гособвинитель сообщил, что уголовное дело в отношении бывших чиновников спасательного ведомства в ГСУ СКР по Москве возбудили еще в марте 2018 года по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое использование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере). При этом было установлено, что в марте—июле 2016 года Раис Ахмадеев, «пользуясь своим служебным положением» и «вопреки обязанностям эффективно использовать бюджетные средства по их целевому назначению», израсходовал их на закупки, «не соответствующие условиям получения» денег. Зная, что между МЧС и ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» (ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева») в мае 2011 года был заключен госконтракт на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС (по две машины в год), для оплаты которого был получен аванс в размере 1,74 млрд руб., Раис Ахмадеев «сформировал преступный умысел потратить эти деньги на иные цели, создав при этом видимость, что действует во исполнение решения коллегии МЧС России».

Для этого, по данным обвинения, Раис Ахмадеев вступил в преступный сговор с тогдашним директором департамента развития МЧС Александром Томашовым, только что назначенным на должность. Вместе они договорились, как придать нецелевым закупкам видимость законных. Раис Ахмадеев «передал по акту лимиты бюджетных обязательств» Александру Томашову, после чего тот распределил их на закупку пожарной техники в интересах МЧС Крыма, а также на приобретение вертолета Ми-8АМТ для Сибирского центра МЧС и вертолета Ми-8МТВ-1 для ГУ МЧС Татарстана. Планировались также иные закупки пожарно-спасательной техники, однако реализация этого плана, считает обвинение, принесла лишь вред государственным интересам.

Сославшись на показания свидетелей и экспертов, прокурор попросил суд признать Раиса Ахмадеева и Александра Томашова виновными и приговорить каждого к трем годам заключения условно. Кроме того, подсудимых следует лишить права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.

По версии адвокатов, нецелевое использование бюджетных средств было продиктовано лишь неисполнением ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» своих контрактных обязательств по поставке самолетов, что доказывается решением арбитражного суда, взыскавшего с самолетостроителей штраф на сумму более 250 млн руб. При этом, обратила внимание защита, решение о перенаправлении средств на закупку иной техники принималось в МЧС коллегиально, а не двумя подсудимыми. И самое главное, по данным защиты, в суде так и не был доказан вред, причиненный действиями обвиняемых государству.

Минфин, в который обращалось следствие, его не установил, констатировав, что «ввиду неготовности предприятия (ОАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева".— “Ъ”) в предыдущий период обеспечить поставку самолетов-амфибий МЧС России соответствующие бюджетные ассигнования были направлены на иные цели». Не возникло каких-либо претензий к спасательному ведомству и у федерального казначейства, которое не стало требовать возврата средств.

Между тем адвокаты полагают, что следствие в принципе неверно квалифицировало их предполагаемые действия, поскольку, согласно ч. 2 ст. 285.1 УК РФ, ответственными за нецелевое использование бюджетных средств могут быть лишь их получатели, каковыми Александр Томашов и Раис Ахмадеев не являлись.

Адвокат Рубен Маркарян даже заявил, что благодаря приобретенной в 2016–2018 годах на «нецелевые средства» технике удалось в несколько раз повысить эффективность пожаротушения в Крыму и вовремя доставлять питьевую воду, в связи с чем подзащитных надо не обвинять, а благодарить. Защита настаивает на оправдании подсудимых.

Алексей Соковнин