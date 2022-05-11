Допрасходы ждут допдоходов

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По итогам апреля объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составил 363,2 млрд руб., следует из пятничного сообщения Минфина. Саму эту цифру ведомство не приводит, сообщая лишь об отклонении фактически полученных в апреле нефтегазовых доходов от их ранее ожидавшегося объема — 133,1 млрд руб. При этом месяцем ранее Минфин предполагал, что дополнительные поступления от превышения фактически сложившейся цены на нефть над ее базовым уровнем в апреле составят 496,3 млрд руб.,— из этого и следуют итоговые 363,2 млрд. На май ведомство пока прогнозирует нефтегазовые допдоходы в размере 280,9 млрд руб.

Подобные расчеты ранее производились Минфином для того, чтобы объявить участникам валютного рынка сумму, которую он потратит на покупку валюты и золота в предстоящий месяц. Речь, напомним, идет о начатой еще в 2017 году практике ежедневной покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила — для сокращения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных цен и для пополнения резервов. После начала военной операции РФ на Украине покупки были приостановлены вместе с частью бюджетных правил — последний раз Минфин определял сумму таких интервенций в начале февраля.

В соответствии с принятым в начале апреля постановлением правительства, дополнительные нефтегазовые доходы теперь не будут накапливаться в Фонде национального благосостояния (ФНБ), а пойдут на текущие нужды бюджета — частично или полностью (см. “Ъ” от 11 апреля). В результате в распоряжении правительства в этом году окажется несколько триллионов рублей допдоходов, которые оно сможет использовать на замещение займов, погашение госдолга, закрытие дефицита и исполнение обязательств перед населением. Из информации Минфина следует, что за первые четыре месяца нефтегазовых допдоходов получено на сумму более 1,5 трлн руб. По словам главы Минфина Антона Силуанова, всего нефтегазовых допдоходов в этом году ожидается на сумму почти в 3 трлн руб. Однако половина уйдет на компенсацию снижения ненефтегазовых поступлений (сокращение дивидендов, налога на прибыль, утилизационного сбора). При этом допрасходы бюджета в этом году ожидаются на уровне 4 трлн руб. Разницу Минфин предполагает финансировать из переходящих остатков, внутренних резервов (в том числе резервного фонда правительства), а также за счет перераспределения трат.

Вадим Вислогузов