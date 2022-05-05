Добывай или проиграешь

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Юридический комитет Сената Конгресса США в четверг одобрил антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), он позволит правительству США предъявлять антимонопольные иски к участникам Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и их партнерам, включая РФ: Россия входит в альянс ОПЕК+. Шансы проекта на утверждение обеими палатами Конгресса и президентом США на фоне кризиса энергоносителей, ухудшения отношений между экспортерами и импортерами нефти и нарастания санкционного давления на РФ достаточно высоки. NOPEC может повлиять на увеличение поставок из ОПЕК, что важно для планов ЕС по отказу от поставок российской нефти. При этом, по данным Американского института нефти, резкий рост добычи стран ОПЕК может привести уже к опасно низким ценам для американских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Юридический комитет Сената Конгресса США в четверг одобрил антикартельный законопроект NOPEC, который даст американскому Минюсту полномочия подавать иски к участникам ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства. По словам одного из инициаторов проекта, сенатора Эми Клобушар, в число целей акта могут войти и российские госкомпании, «если они участвуют в мешающей свободной конкуренции картельной деятельности». Незаконными в рамках законопроекта признаются совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. Механизм исполнения судебных антимонопольных решений против других государств, впрочем, не определен.

NOPEC между тем еще предстоит получить одобрение обеих палат Конгресса и подпись президента США. Законопроект пытаются принять почти два десятка лет, в 2007 году один из его вариантов провели через обе палаты Конгресса, но тогдашний президент Джордж Буш-младший заявил, что наложит вето на проект. Джо Байден пока не заявлял о поддержке инициативы, но известно, что он не разделяет интересов американских нефтяных производителей, традиционно выступающих против документа.

В целом шансы у проекта, возможно, самые высокие за всю историю также из-за высоких цен на бензин в США и ухудшения отношений между импортерами и экспортерами нефти (см. “Ъ” от 31 марта).

Более того, принятие NOPEC может оказать поддержку странам ЕС, заинтересованным в росте поставок из стран ОПЕК на фоне перспективы распространения на поставки российской нефти санкций из-за военной операции РФ на Украине. В среду в Еврокомиссии говорили, что ЕС сможет отказаться от сырой нефти из РФ в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу года (см. “Ъ” от 5 мая).

Впрочем, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо ранее заявлял, что картель не сможет возместить экспорт из России объемом более 7 млн баррелей в сутки из-за отсутствия свободных мощностей. В четверг в ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июне на плановые 432 тыс. баррелей в сутки, но этого, очевидно, недостаточно. В ОПЕК+ считают, что альянс нельзя винить в дефиците, так как он связан с уже начавшимися логистическими перебоями в поставках из РФ и неопределенностью спроса из-за локдаунов в Китае.

Американский институт нефти ожидаемо раскритиковал инициативу, отметив, что NOPEC может привести к перепроизводству нефти странами ОПЕК и понизить цены до уровня, при котором энергокомпаниям США будет трудно увеличить добычу (в США она намного дороже, чем у арабских стран ОПЕК, особенно сланцевая). Американская НКО ClearView Energy Partners также видит угрозу в увеличении поставок нефти из ОПЕК для энергобезопасности США. Американские эксперты полагают, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК за счет более простой и дешевой добычи могут быстро увеличить поставки, и опасаются, что в ответ на NOPEC ОПЕК может повысить цены на продаваемую в США нефть или ограничить американские инвестиции.

Георгий Смирнов