Банки сосредоточились на ЦБ

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Российские банки резко увеличили долг перед регулятором, и среди них сохраняется неравномерное распределение ликвидности. Привлечение дополнительного финансирования приходится на ограниченный круг банков и может как быть сезонным, так и свидетельствовать об их проблемах. При этом кредитные организации с избыточной ликвидностью предпочитают размещать свободные средства в ЦБ, не рискуя отправлять их на кредитование заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На 5 мая объем задолженности российских банков перед ЦБ достиг 2,2 трлн руб., что в три–четыре раза выше показателей в предыдущие две недели. Это и максимальное значение с 10 марта, когда долг перед регулятором составил почти 2,9 трлн руб. Рост преимущественно произошел за счет привлечения обеспеченных кредитов (на 1,67 трлн руб.). В то же время банки держат значительный объем свободных средств на депозитах в том же ЦБ. В частности, в последние дни остатки составляют 2,5–2,8 трлн руб., почти вдвое выше средних показателей 2021 года (1,4–1,5 трлн руб.). На этом фоне банки впервые с конца марта перешли к структурному дефициту ликвидности.

Имеющийся запас ликвидности распределен неравномерно, поэтому у отдельных игроков периодически могут возникать потребности в дополнительных средствах, отмечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Исходя из концентрации сектора можно предположить, что свыше 90% нового объема финансирования от регулятора приходится на ограниченный круг из одного–трех банков».

Резкий рост объема долга перед ЦБ может говорить о том, что отдельные банки прогнозируют временные оттоки ликвидности из-за майских праздников и в этой ситуации подстраховались кредитами от регулятора, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Банк с дефицитом ликвидности просто не может занять на рынке у того, у кого есть профицит, потому что может быть исчерпан лимит на одного контрагента или группу связанных контрагентов, либо у банка отсутствует рыночное обеспечение». При этом, по словам господина Мурашова, рост задолженности по кредитам может оказаться как сезонным явлением, так и предвестником проблем.

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Значительный объем — тем более повышенный относительно некоторых ретроспективных периодов — средств на депозитах в ЦБ зачастую сигнализирует о том, что банки существенно ограничены в доходном размещении. «Темпы кредитования сильно замедлились, и ликвидность оседает на депозитных счетах в ЦБ, что далеко не всегда компенсирует рост стоимости фондирования, особенно с учетом краткосрочности этих операций при фиксированных ставках по новым открытым после повышения ключевой ставки вкладам»,— отмечает Юрий Беликов.

В частности, по данным Frank RG, выдачи розничных кредитов в марте снизились на 40%, до 657 млрд руб., минимального значения с августа 2020 года. Значительное сокращение кредитования было в сегменте наличных кредитов и автокредитования. При этом, по словам господина Беликова, в прошлом году ликвидность конвертировалась в новые кредиты при повышенном спросе на них, а сейчас «придерживается». По оценке управляющего партнера ФБК Алексея Терехова, повышенный объем связан в том числе и с покупкой за рубли российских экспортных товаров европейскими покупателями.

Традиционно признаки поддержания избыточной ликвидности сигнализируют и о повышенной волатильности средств клиентов и, соответственно, поддержании «подушки» для ее компенсации, уточняет Юрий Беликов.

Однако депозиты банков в ЦБ, где ставки составляют 13% годовых (на 1 п. п. ниже ключевой) — не слишком выгодный инструмент. Это самая низкая ставка для однодневных денег, по которой банк может разместить свободные средства, отмечает господин Мурашов: «В нормальной ситуации он мог бы разместить средства по рыночной ставке, но, судя по всему, сейчас для отдельных игроков такой возможности нет. Потери могут составить «несколько десятков базисных пунктов». В частности, по данным ЦБ, однодневные ставки межбанковского рынка MIACR составляют 13,6% годовых, но ежедневный объем операций по ним в последний месяц не превышает 150 млрд руб. Ставки по депозитным операциям на Московской бирже составляют 13,5–14% годовых, но и здесь объемы не превышают 120 млрд руб. в день.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова полагает, что по мере улучшения операционной среды и оживления экономики на фоне дальнейшего снижения процентных ставок объем размещенных на депозитах в ЦБ средств будет снижаться.

Ольга Шерункова