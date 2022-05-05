Оруэлл вне подозрений

125 3 мин. ...

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил производство по делу о плакате с цитатой из романа Джорджа Оруэлла «1984» против Алексея Подгорных из Петербурга. Ранее полиция посчитала его «дискредитацией» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), однако суд постановил, что знаменитая фраза «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила» не содержит «никаких призывов». Адвокаты одобряют такое решение, но считают, что оно вряд ли превратится в тенденцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среду Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила о прекращении административного дела о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ». Речь идет об инциденте 24 апреля. Петербуржец Алексей Подгорных вышел на Невский проспект с плакатом «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила, хватит искажений». Часть этой фразы, напомним, взята из романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Господин Подгорных был задержан полицейскими, которые и составили протокол о «дискредитации».

Как рассказали “Ъ” в Куйбышевском суде, дело о плакате поступило к ним 29 апреля и было рассмотрено в тот же день. Судья Юлия Трофимова прекратила его за отсутствием состава правонарушения. У Алексея Подгорных не было адвоката, он «сам справился», отметил представитель суда.

«Плакат содержит антонимы и словосочетания. Не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса»,— пояснили в Объединенной пресс-службе аргументы суда. Предоставленное полицией фото Алексея Подгорных подтверждало лишь, что он находился в указанное в протоколе время в указанном там же месте и имел при себе плакат. Но это еще не указывает на «дискредитацию армии», решил суд.

Напомним, после начала «специальной военной операции» Госдума ввела в КоАП и УК целый набор новых статей для «защиты интересов российской армии». Так, ст. 20.3.3 КоАП наказывает за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»; она предполагает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц либо от 50 тыс. до 100 тыс. руб., если действия «создали угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Повторное нарушение ст. 20.3.3 КоАП в течение года грозит уголовным делом по новой ст. 280.3 УК — за те же «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС» (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы). Кроме того, в УК появилась ст. 207.3 — «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил» (до 15 лет лишения свободы). Фактически речь идет о распространении любых сведений о действиях армии, которые не подтверждает Минобороны.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) в конце апреля подсчитал, что российские суды зарегистрировали более 1250 дел по ст. 20.3.3 КоАП. Из статистики правозащитников видно: часть таких административных дел касается пикетов с пустыми плакатами, обуви или одежды цветов флага Украины, цитат известных писателей и поэтов и даже «молчаливого одобрения» других протестующих (жителя Томска по этой причине оштрафовали на 45 тыс. руб.).

Отдельные решения о прекращении административных дел о «дискредитации» уже встречались в судебной практике. Например, 27 апреля Красноярский краевой суд отменил штраф активистке Вере Котовой за антивоенную надпись на снегу. Советский районный суд Липецка в начале апреля не стал привлекать к ответственности местную жительницу Анастасию Кузьмичеву, которая даже не успела достать плакат из рюкзака, поскольку была превентивно задержана полицией. Верховный суд Башкирии 19 апреля отменил постановление Кировского райсуда Уфы о привлечении к ответственности адвоката Сергея Макаренко после инцидента с антивоенным значком, который он решил обсудить с экипажем ДПС и в итоге был задержан. Суд направил дело адвоката на новое рассмотрение.

Юрист «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов отмечает: из более чем 1,2 тыс. дел суды «прекращают единицы». С ним согласен адвокат, старший партнер правозащитного проекта «Апология» Александр Передрук. Он предлагает смотреть на прекращения дел «с осторожностью»: «Куйбышевский суд, на мой взгляд, занял верную позицию. Любой человек, знакомый с литературой, понимает, что эту цитату нельзя перекладывать на текущую ситуацию. Что вкладывал в нее человек, который ее демонстрировал, в данном случае значения не имеет. Но отдельное решение суда, к тому же, пока не вступившее в силу, не свидетельствует о какой-то тенденции».

Ранее в беседе с “Ъ” адвокат Сергей Подольский признался, что защитникам сложно понять логику, по которой одно и то же действие могут квалифицировать либо по административной статье о «дискредитации», либо по уголовной о «распространении заведомо ложной информации». Он привел в пример уголовное преследование художницы Александры Скочиленко и административное — Андрея Македонова из Петербурга. Оба они раскладывали ценники с антивоенными лозунгами в магазинах, однако господин Македонов должен будет заплатить штраф в 50 тыс. руб., а госпоже Скочиленко грозит срок в колонии. Адвокат Подольский заявил о намерении обратиться за разъяснениями в КС.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Мария Старикова