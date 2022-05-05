Британия морозит «Байкал»

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Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Помимо заморозки активов санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование британской архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров. Разработчикам придется искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права, либо переходить на открытые архитектуры, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В санкционный список Великобритании, опубликованный 4 мая, попали российские производители процессоров: АО МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») и АО «Байкал Электроникс» (производит процессоры Baikal). Последний использует лицензию на архитектуру процессоров британской компании ARM (на ней работают процессоры Apple, Nvidia, Qualcomm, Samsung и других производителей).

Санкции предполагают заморозку активов в стране и ограничение работы с контрагентами. В частности, речь идет о запрете оказания технологических услуг и финансирования, включая предоставление грантов, кредитов и взносов в уставный капитал, объясняет управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Британским компаниям запрещено продолжать любые правоотношения с подпавшими под ограничения компаниями, уточняет руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин: «Новые санкции не обязывают британские компании отзывать уже выданные ими лицензии на интеллектуальную собственность. А вот заплатить за новые лицензии без разрешения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFCI) не получится». В АО МЦСТ и АО «Байкал Электроникс» отказались от комментариев.

Отечественные производители процессоров, включая «Байкал Электроникс», АО МЦСТ, НТЦ «Модуль» и МТЦ «Элвис», в марте уже попали под санкции США. Все зарубежные партнеры должны согласовывать с бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США поставки своей технологической продукции российским компаниям (см. “Ъ” от 5 марта).

По словам источника “Ъ” на рынке, «Байкал Электроникс», который выпускает свои процессоры на лицензии британской ARM, владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S (топология 16 нм). Однако на процессоры, которые находятся в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), у компании есть только проектировочные лицензии.

Без производственной лицензии с компанией не будет работать ни одна фабрика (например, крупнейший производитель и традиционный партнер российских предприятий тайваньская TSMC), объясняет другой собеседник “Ъ”. В случае с МЦСТ, работающей на собственной архитектуре, по его мнению, «все зависит от доступа к фабрике и правилам проектирования под ее технологические процессы».

В таких условиях «Байкал Электроникс» фактически не сможет выпускать новые процессоры на крупнейших полупроводниковых фабриках: UMC, Global Foundries и TSMC, подтверждает источник “Ъ” в отрасли. «Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW»,— говорит он. Но это, добавляет собеседник “Ъ”, потребует перепроектировки всего процессора, что займет два-три года и потребует до 1 млрд руб.

На фоне жесткого и усиливающегося санкционного давления власти РФ уже расширили меры поддержки отрасли, снизив ставки налога на прибыль до 3% и тарифа страховых взносов до 7,6% для компаний, производящих или продающих самостоятельно разработанные изделия электронной компонентной базы. Предварительный вариант нацпроекта в области радиоэлектроники предполагает финансирование в объеме 3,19 трлн руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 15 апреля). Но, по мнению одного из собеседников “Ъ” на рынке, с учетом ограничения доступа к оборудованию, средствам разработки и лицензиям даже при выделении таких средств создать собственное производство с нуля будет очень трудно.

Татьяна Исакова, Никита Королев, Юрий Литвиненко