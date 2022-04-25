Искпедиция на сервер

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Крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов», узнал “Ъ”. Просто приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке уже невозможно, говорят его участники. Скоро проблемы возникнут и с российскими серверами: запасы процессоров «Байкал» и «Эльбрус», на которых они работают, заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не намечается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” в правительстве рассказал, что VK (ранее Mail.ru Group) на минувшей неделе направила Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке «десятков тысяч серверов». По словам собеседника “Ъ”, VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для масштабирования IT-инфраструктуры.

В Минцифры подтвердили получение письма, отметив, что при участии Минпромторга «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям». В Минпромторге при этом подчеркнули, что «не видят причин для нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники: «Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено».

В VK “Ъ” рассказали, что наблюдают увеличение активности со стороны пользователей, что приводит к росту нагрузки на инфраструктуру. Но заверили, что у компании «есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период».

Судя по всему, затруднения с закупками новой техники испытывает и «Яндекс». Компания приостановила многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы внутри страны и за рубежом на фоне санкций из-за ситуации на Украине, сообщал 21 апреля ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании. В «Яндексе» “Ъ” заверили, что «на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов».

В то же время источник “Ъ” на рынке операторов центров обработки данных подтверждает, что сегодня в России купить коммерческие партии нового оборудования фактически нельзя.

«Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены»,— отмечает собеседник “Ъ”. Приобрести технику иностранного производства невозможно, подтверждает глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александра Сысоева.

Госпожа Сысоева полагает, что типовые задачи большинства клиентов можно закрыть с помощью решений российских производителей, которые продолжают осуществлять сборку и поставку серверов из собственных компонентов. Таких поставщиков, по ее словам, в России не меньше десяти. Но опрошенные “Ъ” участники рынка утверждают, что запасы российских производителей вычислительной техники тоже на исходе.

По словам директора «Промобита» Максима Копосова, сейчас на складах его компании находится запас комплектующих только на несколько сотен серверов. «Мы пошли по пути производства серверов на российских процессорах, но и с ними сейчас туго. У нас есть запас в несколько сотен "Эльбрусов", и еще мы заказали порядка тысячи "Байкалов"»,— рассказал он. В МЦСТ (производит «Эльбрусы») и «Байкал Электроникс» на запросы “Ъ” не ответили.

По словам собеседника “Ъ” на рынке российских дизайн-центров, у МЦСТ уже практически исчерпаны запасы процессора «Эльбрус 8С», однако, говорит он, достаточно большая партия процессоров «Эльбрус 8СВ» есть у производителя серверов «Норси-Транс». Гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников не ответил на вопрос “Ъ” о том, сколько конкретно серверов и процессоров находится на складах компании, отметив лишь, что их хватит до 2023 года. Топ-менеджер добавил, что его компания уже подняла цены на свое оборудование в 2–2,5 раза: «Но к нам особо никто не обращается».

Никита Королев