Демпфер уже не тот

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Бюджетные компенсации нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок резко сократятся в апреле после рекордных мартовских выплат. В марте они достигли рекордных 460 млрд руб. из-за резкого ослабления рубля и высоких цен на нефть. В апреле выплаты на тонну бензина и дизтоплива рухнут на 37% и 40% соответственно. Общий объем компенсаций пока невозможно корректно подсчитать, поскольку Минэнерго прекратило публикацию статистики по объему добычи и переработки нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Демпфирующие выплаты НПЗ за поставки бензина на внутренний рынок в апреле могут рухнуть относительно марта на 37% — до 37,3 тыс. руб. за тонну, если до конца месяца сохранятся текущий курс рубля и цены на нефтепродукты в Северо-Западной Европе, подсчитал «Петромаркет». По дизтопливу выплаты могут снизиться на 40,5%, до 37,9 тыс. руб. за тонну. Демпфер по керосину, который выплачивается авиакомпаниям в качестве компенсации роста цены на этот вид топлива, в апреле упадет на 40,5%, до 33,6 тыс. руб. за тонну. Существенное снижение выплат объясняется прежде всего укреплением рубля, что привело к снижению выраженных в рублях экспортных цен. В марте на фоне резкого роста цен на нефть и ослабления рубля после начала «специальной военной операции» на Украине выплаты нефтяникам составили рекордные 460 млрд руб.— это около 70% выплат за весь 2021 год.

Демпфер — это механизм сдерживания цен топлива на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть. Его суть заключается в том, что бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает индикативную (фиксированную) цену внутреннего рынка; в обратном случае уже компании доплачивают в бюджет.

Пока неизвестно, сколько составит демпфер за апрель, поскольку это зависит от объема производства нефтепродуктов, который Минэнерго прекратило публично раскрывать. Если предположить, что выпуск нефтепродуктов в апреле сократился на 6% к марту (см. “Ъ” от 19 апреля), то объем демпфера мог упасть относительно марта на 43%, до 260 млрд руб.

Правительство с конца прошлого года обсуждало повышение демпфера, однако после начала боевых действий на Украине ситуация резко изменилась. Российские НПЗ столкнулись с отказами трейдеров закупать нефтепродукты из РФ, в результате нефтяники сейчас снижают нефтепереработку. Из-за проблем с экспортом на внутреннем рынке сложился профицит нефтепродуктов, что привело к падению цен на топливо в марте—апреле. По оценкам «Петромаркета», за 24 дня апреля среднесуточный экспорт бензина составил 10,6 тыс. тонн в сутки, что более чем на 20% ниже мартовского показателя. В итоге Минфин решил пока не корректировать демпфер. «На пару месяцев отложим. При профицитном рынке дополнительно платить по демпферу особого смысла нет»,— говорил в середине апреля замглавы Минфина Алексей Сазанов «Интерфаксу».

За 22 дня апреля средние отпускные цены российских НПЗ на АИ-92 и АИ-95 опустились на 10,3% и 8,5% относительно конца марта, отмечает «Петромаркет». По мнению аналитиков, рост предложения по бензину «в условиях текущего геополитического кризиса не сопровождается адекватным ростом спроса на продукт», на нефтебазах растут запасы топлива. Кроме того, в компании замечают, что владельцы автомобилей сокращают их эксплуатацию по сравнению с тем, что могло считаться нормой в докризисные времена, в связи с падением реальных доходов или растущими рисками их снижения в будущем. На потребность в автобензине негативно влияют эмиграция, потеря работы, вынужденные «отпуска» или переход на удаленную работу значительного числа россиян в связи с прекращением деятельности многих зарубежных компаний в России после начала военной операции на Украине. По мнению экспертов «Петромаркета», уровень эксплуатации личного транспорта снижается из-за опасений его владельцев, что при проведении техобслуживания или ремонта автомобилей они столкнутся с трудностями, обусловленными решением многих автомобильных брендов приостановить свою деятельность в России.

Дмитрий Козлов