Черные металлурги давят на цветных

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Компании черной металлургии обратились в Минпромторг с просьбой повлиять на производителей цветных металлов, которые поставляют свою продукцию сталелитейщикам по ценам с учетом экспортных котировок и курса доллара. Производители стали утверждают, что сами не используют внешние индикаторы при поставках в РФ. В «Русале» заверили, что зафиксировали цены для российских потребителей и даже снизят стоимость металла в мае. Эксперты отмечают, что доля поставок на внутренний рынок у цветных металлургов невысока и они могут уменьшить цены без особого ущерба для себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ассоциация черных металлургов «Русская сталь» (РС) пожаловалась в Минпромторг на производителей цветных металлов, которые по-прежнему используют внешние индексы в ценообразовании при поставках для нужд сталелитейщиков. Письмо РС в министерство есть в наличии у “Ъ”. В РС отказались от комментариев.

Правительство после начала боевых действий на Украине проводит политику сдерживания цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и предлагает в ценообразовании уходить от мировых котировок. По итогам мартовского совещания главы Минпромторга Дениса Мантурова с акционерами металлургических компаний заявлялось, что «у металлургов в себестоимости также есть сильно подорожавшее за последнее время сырье: уголь, кокс, пек, металлолом» и по этим позициям также необходимо уходить от прямой корреляции с мировыми ценами.

Ассоциация пишет, что компании, входящие в нее, на внутреннем рынке уже отказались от привязки цен к внешним котировкам и валюте. Однако, обращает внимание РС, многие поставщики цветных металлов, которые используются для изготовления металлопродукции, отказываются от пересмотра формулы цен на свою продукцию или делают это формально.

В своем обращении РС приводит примеры «Русала» и УГМК, которые выступают монопольными поставщиками алюминия, а также меди и цинка соответственно. «Русал» с апреля формально перестал использовать для расчета цены предписание ФАС России от 14 февраля 2007 года с привязкой формулы к котировкам LME на алюминий. Однако, пишут металлурги, новая цена не стала существенно ниже, а при текущем курсе рубля и апрельском снижении котировок на алюминий даже превысит ценообразование по предписаниям ФАС.

По информации ассоциации, УГМК отказывается от переговоров об изменении ценообразования, ссылаясь на предписание ФАС от 6 октября 2016 года, которое устанавливает обязательную формулу цены. Однако предписание закрепляет в формуле региональную европейскую премию, что, по мнению РС, в нынешних условиях некорректно и необоснованно. «Кроме того, рост этой премии только в 2022 году уже составил более 40%, а цена в долларах на готовую продукцию выросла примерно на 20%»,— сказано в письме.

Отсутствие отвязки от международных индексов и курса доллара цен на сырье, которое используется в производстве продукции черной металлургии, ведет к непредсказуемому росту себестоимости, заключают в РС. Металлурги просят Дениса Мантурова «оказать содействие в формировании прозрачных механизмов ценообразования с реальной отвязкой от внешних индексов и валютных курсов». Министерству совместно с ФАС предлагается скорректировать ранее выданные УГМК и другим компаниям предписания в связи с существенно изменившимися рыночными условиями.

“Ъ” направил запросы в УГМК и Минпромторг. В «Русале» заверили, что соблюдают «все соответствующие требования регулятора». «Компания одной из первых зафиксировала цены на российском рынке. В мае "Русал" снижает цены для российских клиентов на 9%»,— добавили там.

Потребление цветных металлов в РФ пока невелико, так что потери на внутреннем рынке производители будут компенсировать на экспортных направлениях, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При ограничении маржинальности, полагает эксперт, прибыльность компаний, безусловно, снизится, однако «они не должны понести серьезного ущерба».

Евгений Зайнуллин