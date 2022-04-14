Не до стали

42K 2 мин. ...

Всемирная ассоциация стали ожидает существенного снижения потребления стали в России из-за падения экономики в результате западных санкций. По ее оценкам, снижение составит 20%, а в целом в странах СНГ и на Украине — 23,6%. Ассоциация считает, что последствия конфликта на Украине, от роста цен на сырье до изменения экспортных потоков, будут долгосрочными. В таких условиях российские металлурги будут вынуждены искать новые экспортные рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2022 году потребление стали в России может упасть на 20%, до 35,1 млн тонн против 43,9 млн тонн в 2021 году, пишет в своем прогнозе Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA). Это первый прогноз ассоциации с начала боевых действий на Украине. В 2023 году объемы потребления останутся на уровне 2022 года. Общее потребление стали в России, странах СНГ и на Украине, ожидают в WSA, упадет на 23,6%, до 44,6 млн тонн. В 2023 году произойдет рост на 1,1%, до 45,1 млн тонн. Предыдущий прогноз предполагал рост потребления в России на 3% в 2022 году. Аналогичные показатели ожидались и в СНГ.

Ассоциация ухудшила прогноз по росту потребления стали и в мире. Мировой спрос в этом году увеличится лишь на 0,4%, до 1,8 млрд тонн. В 2023 году ожидается увеличение на 2,2%. Предыдущий прогноз от октября 2021 года предполагал рост на 2,2% в 2022 году.

WSA исходит из того, что военные действия на Украине завершатся в 2022 году, но санкции в отношении России в значительной степени сохранятся. Геополитическая ситуация вокруг Украины имеет серьезные долгосрочные последствия для мировой сталелитейной промышленности.

WSA выделяет возможную корректировку глобальных торговых потоков, изменение торговли энергоносителями, а также продолжающуюся реконфигурацию глобальных цепочек поставок.

Воздействие боевых действий на Украине будет ощущаться во всем мире через более высокие цены на энергоресурсы и товары, особенно на сырье для производства стали, и продолжающиеся сбои в цепочках поставок, которые беспокоили мировую сталелитейную промышленность еще до конфликта. Кроме того, волатильность финансового рынка и повышенная неопределенность подорвут инвестиции, пишет WSA.

Сокращение потребления стали внутри России является плохой новостью для металлургов. Компании, чтобы не сокращать производство, будут вынуждены увеличивать поставки на экспорт. Это проблематично из-за санкций в отношении акционеров металлургических компаний и запрета со стороны стран ЕС на ввоз определенных видов металлопродукции. Кроме того, на внутреннем рынке правительство проводит политику сдерживания цен на металл, что хорошо для металлопотребляющих отраслей, но плохо для производителей. По данным Минпромторга, на данный момент стоимость наиболее востребованных позиций в черной металлургии у трейдеров упала по сравнению с пиковыми значениями марта более чем на 10%. Арматура подешевела на 11–13%, а горячекатаный рулон — на 17%.

В 2021 году высокие цены на сталь позволили сталелитейщикам накопить значительные денежные средства, говорит исполнительный директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Сейчас цены остаются на очень высоких уровнях, поэтому даже с учетом сокращения спроса и производства финансовые результаты могут быть лучше результатов 2018–2019 годов. Эксперт считает, что металлурги будут сокращать наиболее дорогое производство, например выплавку стали в электропечах. Некоторые предприятия могут начать ремонты, чтобы максимально эффективно использовать время простоя. «В контексте прогноза на 2023 год я бы отметил подготовку масштабной госпрограммы "Строительство", которая призвана поддержать строительство со следующего года»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин