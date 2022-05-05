Генерала обвинили без «Азарта»

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Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура, утвердив обвинение, направила в суд для рассмотрения по существу громкое уголовное дело о предполагаемых махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы, главным фигурантом которого является бывший замначальника Генерального штаба ВС РФ Халил Арсланов. Защита последнего уже подготовила ходатайство о возвращении дела надзору, поскольку в него вошли далеко не все обвинения, изначально инкриминированные генерал-полковнику. В результате, например, оказалось, что господина Арсланова обвинили в получении взятки за действия, которых не оказалось в деле. Сам он вину категорически отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деле генерал-полковника Арсланова стало меньше эпизодов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В деле генерал-полковника Арсланова стало меньше эпизодов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, обвиняемыми по которому проходят бывшие заместитель начальника Генерального штаба—начальник главного управления связи вооруженных сил генерал-полковник Халил Арсланов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и сотрудник военной приемки Игорь Яковлев. Всех троих главное следственное управление (ГСУ) СКР обвиняет в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, генералу Арсланову инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК) в размере 12 млн руб. от бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Утвердив обвинение, состоящее из почти 4 тыс. листов, господин Разинкин направил 341 том уголовного дела в 235-й гарнизонный военный суд Москвы для рассмотрения по существу. В базе данных самого суда этого дела пока нет.

Представители защиты Халила Арсланова сообщили “Ъ”, что во время предварительных слушаний заявят ходатайство о возврате уголовного дела в надзор. Связано это с тем, что уже на завершающем этапе следствия уголовное дело генерал-полковника было фактически разделено на две части. В нем остались в основном эпизоды, связанные с поставками по военным контрактам оборудования АО «Воентелеком», а вот предполагаемые махинации при закупке для ВС радиостанций «Азарт» в него не вошли. И это притом, что генералу Арсланову весь основной период предварительного следствия инкриминировались оба деяния, что значительно утяжеляло общее обвинение.

По версии следствия, из всей суммы инкриминируемых генерал-полковнику Арсланову махинаций основной ущерб в 6,7 млрд руб. приходился как раз на радиостанции нового поколения «Азарт», которые якобы закупались по завышенным, а не рыночным ценам. Однако после того, как защита экс-замначальника Генштаба предъявила ГСУ СКР доказательства того, что рынка подобных средств связи в России просто не существует, предполагаемые махинации с «Азартами» из дела убрали, сократив его объем почти вполовину. Однако дело в этой части прекращено не было — его расследование продолжается. Зато сохранился эпизод о вымогательстве взятки: по словам свидетеля Якушева, тот заплатил генералу крупную сумму для того, чтобы его предприятие было привлечено к производству «Азартов», не вошедших в окончательное обвинение.

Основу же обвинения в законченном деле составили предполагаемые махинации с АО «Воентелеком». Это закупки маршрутизаторов и другой техники, а также проводов и прочих расходных материалов у российских производителей почти на 1,6 млрд руб. При этом изделия, по версии следствия, в нарушение контрактов имели китайское происхождение, а в России их только собирали. Стоимость части из них опять же была завышена по сравнению со среднерыночной, полагают в ГСУ СКР. К тому же, считает следствие, генералом, полковником и их гражданскими сообщниками было похищено 191,4 млн руб. из почти 250 млн, выделенных «Воентелекому» в рамках «Комплекса работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи». При этом следует отметить, что ущерб по этому эпизоду был полностью погашен самим АО, а о других предполагаемых махинациях следствие узнало благодаря досудебным соглашениям о сотрудничестве, которые заключили с прокуратурой предполагаемые соучастники хищений.

Двое из них, бывший начальник первого управления главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин, выступавший в качестве представителя госзаказчика при подписании договоров военного ведомства с «Воентелекомом», и экс-советник руководителя этого предприятия Дмитрий Семилетов, были приговорены в особом порядке на четыре с половиной и четыре года заключения Московским гарнизонным и Мещанским районным судами соответственно. В тот же райсуд, по данным “Ъ”, поступили уголовные дела в отношении еще трех «сделочников»: бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова, его заместителя Олега Савицкого и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной. Предполагается, что тройку коммерсантов суд осудит в особом порядке еще до того, как начнутся слушания по делу генерала Арсланова. В суде же над ним они вместе с разжалованным из генералов Александром Оглоблиным и Дмитрием Семилетовым выступят свидетелями обвинения. Кроме того, по некоторым данным, против подсудимых Арсланова и Кутахова показания в суде может дать бывший сотрудник военной приемки Игорь Яковлев. Ранее он был осужден за хищение 137 млн руб., выделенных на ремонт и обслуживание спецтехники, на два года и шесть месяцев. Причем приговор ему после признания вины также вынесли в особом порядке.

По данным источников “Ъ”, когда следователь в СИЗО передал генералу Арсланову копию утвержденного обвинительного заключения, тот не только в очередной раз не согласился с инкриминированными ему преступлениями, но и назвал свое уголовное преследование «диверсией» против вооруженных сил. Бывший военачальник объяснил это тем, что после его ареста якобы оказались не реализованы несколько важнейших для армии и флота проектов в области связи, в том числе для подводных лодок.

Николай Сергеев