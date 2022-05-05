Цены на удобрения могут оттаять

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Химические компании, которые с мая прошлого года держат цены на удобрения для внутреннего рынка, предлагают правительству их индексировать хотя бы раз в полгода. Также они просят правительство решить вопрос с более равномерным потреблением удобрений в течение года. Большинство предыдущих инициатив по налоговым послаблениям и финансовой поддержке производителей удобрений министерства не поддержали. Эксперты считают, что сектору может помочь отмена экспортных квот и снижение НДПИ на сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 29 апреля направил вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложениями по совершенствованию системы регулирования внутреннего рынка минудобрений. Ключевыми из них являются регулярная индексация цен на химическую продукцию, которые заморожены на уровне мая 2021 года, и приведение их к единому базису в каждом регионе. Сейчас, напоминает господин Шохин, стоимость основных удобрений в три-пять раз ниже мировых цен.

РСПП предлагает индексировать цены раз в полгода на промышленную или продовольственную инфляцию, а в качестве базиса при определении цены в регионе использовать франко-завод. «Установление единых цен в регионах сделает прозрачным ценообразование и его контроль со стороны государственных органов, а также предотвратит намерение сельскохозяйственных производителей перепродавать удобрения в ближнее зарубежье»,— отмечается в письме. РСПП также считает необходимым зафиксировать единый тариф на железнодорожную перевозку минудобрений по России «независимо от расстояния», но, возможно, с разбивкой по зонам.

Другое предложение — стимулировать покупку удобрений в межсезонье и хранить их в регионах потребления. Такая мера должна исключить возможность резких колебаний спроса на внутреннем рынке. В конце прошлого года из-за резкого скачка спроса в России возник дефицит основного весеннего удобрения — аммиачной селитры, так что правительство сначала установило квоты на экспорт основных видов удобрений, а затем запрет на вывоз селитры на три месяца, до конца посевной.

РСПП предлагает развивать региональные логистические и дистрибуторские системы за счет увеличения допустимой наценки дистрибутора с 5% до 10%. Сейчас низкая маржинальность не позволяет создать торговую сеть в восточных регионах РФ, где не хватает баз хранения удобрений. Наконец, РСПП призывает выдать субсидии аграриям для повышения объемов внесения и использования сложных и высокоэффективных удобрений.

Это уже второй пакет предложений, который РСПП совместно с химическими компаниями направляет в правительство. В первом пакете, отправленном в начале апреля, предлагались, в частности, отсрочка на год по налогу на прибыль за 2021 год и авансовым платежам за 2022 год, снижение НДС с 20% до 10%, отмена налогового контроля экспортных цен на удобрения на 2022–2023 годы, временное исключение курсовых разниц при расчете чистых активов для выплаты дивидендов и ряд других мер, большинство из которых профильные ведомства не поддержали. Единственный пункт, оставшийся без комментариев ведомств,— кредитные каникулы для системообразующих предприятий. Доработанный вариант этих предложений РСПП направил в правительство также 29 апреля.

В химических компаниях не стали комментировать предложения РСПП, но источники “Ъ”, близкие к производителям, уверяют, что по большинству вопросов позиция отрасли является консолидированной. Там поддерживают идею индексации цен, учитывая то, что за прошедший год были повышены тарифы естественных монополий, выросла стоимость сырья и расходы на социальную сферу на фоне ковида. По мнению участников рынка, сегмент продаж удобрений внутри РФ может стать убыточным, что снизит инвестиционные возможности игроков по строительству новых мощностей.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка считает, что ключевой и наиболее действенной мерой в текущей ситуации может стать отмена квотирования на экспортные поставки. Собеседники “Ъ” в отрасли подтверждают, что если некоторые виды удобрений активно не экспортировать сейчас, то «потом они уже никому не будут нужны, так как пройдет сезон». Также эксперт говорит о необходимости помогать компаниям в решении логистических проблем и возможном снижении НДПИ на сырье для производства удобрений, который до этого увеличивался два года подряд.

Ольга Мордюшенко