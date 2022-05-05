Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Станциям ставят блок

Заводы снизят вложения в собственную генерацию

Промышленные компании, которые в последние годы активно переходили на собственную генерацию, пересматривают планы по строительству блок-станций. Как выяснил “Ъ”, из-за санкций у бизнеса возникли проблемы с доставкой европейского оборудования и пусконаладкой, цены на него выросли, а поставщики просят предоплату до 90%. Проекты не остановятся, считают участники рынка, но объем ежегодных вводов может упасть на 80%.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Российские промышленные компании останавливают переговоры по строительству новых блок-станций, а ранее заключенные контракты пересматривают, рассказали “Ъ” участники рынка. Подавляющее большинство эксплуатируемых дизельных и газопоршневых установок в России — европейского производства, но из-за санкций и логистических проблем бизнес не может получить из ЕС двигатели и генераторы некоторых брендов. «Cummins полностью приостановил поставку дизельных и газопоршневых генераторных установок. MAN не отгружает газовые двигатели: у нас зависло 13 двигателей, четыре из них уже готовы. Итальянские и корейские двигатели и генераторы разными усилиями, но пока едут»,— говорит гендиректор компании ПСМ Андрей Медведев.

Стоимость европейского оборудования уже увеличилась на 10%, говорит директор группы компаний МКС Максим Загорнов. Производители ссылаются на ускорение инфляции, подорожание газа, электроэнергии и меди. Европейские компании, которые продолжают работу с РФ, теперь просят предварительную оплату в размере 70–90%, хотя раньше аванс составлял лишь 10%. Стоимость строительства газопоршневой установки под ключ составляет €700–1000 за 1 кВт, дизельных установок — на 30–40% меньше, по оценкам ПСМ.

Участники рынка не исключают проблем с запуском установок. Производители не высылают специалистов на пусконаладку, а без выполнения этих работ именно представителем завода-изготовителя производитель может отказаться от выполнения гарантийных обязательств, предупреждает директор по маркетингу «НГ-Энерго» Игорь Богданов. Проблему с пусконаладкой можно решить, полагает Андрей Медведев: у дистрибуторов крупных компаний, например у Jenbacher с долей рынка газопоршневых установок в РФ 80%, внутри страны есть квалифицированный персонал.

Сложности могут возникнуть и с эксплуатацией уже построенной генерации, объем которой, по подсчетам собеседников “Ъ”, превышает 14 ГВт. Пока на складах есть оригинальные запчасти, но их хватит примерно на 7–12 месяцев, по оценкам «НГ-Энерго». Заменять запчасти на неоригинальные рискованно: низкое качество вызовет существенное сокращение срока службы оборудования, а в некоторых случаях может привести к поломкам, говорит Игорь Богданов.

Участники рынка затрудняются оценить перспективы распределенной генерации в РФ. «Переговоры по многим новым контрактам встали на паузу. У российских заказчиков появился "страх инвестиций" из-за высоких рисков и неопределенности: оборудование производится шесть—восемь месяцев, за этот срок ЕС может ввести новые ограничения»,— говорит Андрей Медведев. В частности, пятым пакетом санкций ЕС с 10 июля запретил поставку в РФ синхронных генераторов мощностью свыше 750 кВА. Кроме того, из-за роста цен может вырасти срок окупаемости установок. При средней себестоимости выработки 1 кВт•ч в 2,5 руб. окупаемость газопоршневой установки составляла не более пяти лет, по данным МКС.

Заменить европейское оборудование крайне сложно. Газовых двигателей в РФ не производится вовсе, а дизельные мощностью от 500 кВт имеют более низкий КПД, говорят несколько собеседников “Ъ”. Поставщики присматриваются к производителям в других странах: «НГ-Энерго» закупает для тестирования дизель-генераторные установки в Китае, ПСМ посетил заводы в Турции и планирует посещение Индии и Китая. Господин Загорнов надеется, что европейские компании либо вернутся в Россию, либо будут привозить оборудование через третьи страны. Не должно возникнуть проблем и с доставкой оборудования европейских и американских брендов, произведенного на заводах в КНР. Хотя одна из крупных европейских компаний, имеющая завод в КНР, уже думает, как отстранить от работы с российскими заказами европейский персонал, чтобы соблюсти санкции, рассказывает Андрей Медведев.

Проекты строительства не остановятся, но сроки сместятся в связи с поиском альтернатив по оборудованию, корректировкой проектов и логистики, говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). По опыту прошлых лет сокращение может составить от 30% до 70–80% ежегодного объема вводов, но не сейчас, а спустя год-два из-за длительности инвестиционного цикла, отмечают там. В ассоциации сомневаются, что компании будут отказываться от собственной генерации, поскольку цена электроэнергии из общей сети постоянно растет, к тому же бизнесу выгодно утилизировать возникающие при производственном процессе вторичные энергоресурсы.

Полина Смертина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...