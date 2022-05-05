Станциям ставят блок

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Промышленные компании, которые в последние годы активно переходили на собственную генерацию, пересматривают планы по строительству блок-станций. Как выяснил “Ъ”, из-за санкций у бизнеса возникли проблемы с доставкой европейского оборудования и пусконаладкой, цены на него выросли, а поставщики просят предоплату до 90%. Проекты не остановятся, считают участники рынка, но объем ежегодных вводов может упасть на 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Российские промышленные компании останавливают переговоры по строительству новых блок-станций, а ранее заключенные контракты пересматривают, рассказали “Ъ” участники рынка. Подавляющее большинство эксплуатируемых дизельных и газопоршневых установок в России — европейского производства, но из-за санкций и логистических проблем бизнес не может получить из ЕС двигатели и генераторы некоторых брендов. «Cummins полностью приостановил поставку дизельных и газопоршневых генераторных установок. MAN не отгружает газовые двигатели: у нас зависло 13 двигателей, четыре из них уже готовы. Итальянские и корейские двигатели и генераторы разными усилиями, но пока едут»,— говорит гендиректор компании ПСМ Андрей Медведев.

Стоимость европейского оборудования уже увеличилась на 10%, говорит директор группы компаний МКС Максим Загорнов. Производители ссылаются на ускорение инфляции, подорожание газа, электроэнергии и меди. Европейские компании, которые продолжают работу с РФ, теперь просят предварительную оплату в размере 70–90%, хотя раньше аванс составлял лишь 10%. Стоимость строительства газопоршневой установки под ключ составляет €700–1000 за 1 кВт, дизельных установок — на 30–40% меньше, по оценкам ПСМ.

Участники рынка не исключают проблем с запуском установок. Производители не высылают специалистов на пусконаладку, а без выполнения этих работ именно представителем завода-изготовителя производитель может отказаться от выполнения гарантийных обязательств, предупреждает директор по маркетингу «НГ-Энерго» Игорь Богданов. Проблему с пусконаладкой можно решить, полагает Андрей Медведев: у дистрибуторов крупных компаний, например у Jenbacher с долей рынка газопоршневых установок в РФ 80%, внутри страны есть квалифицированный персонал.

Сложности могут возникнуть и с эксплуатацией уже построенной генерации, объем которой, по подсчетам собеседников “Ъ”, превышает 14 ГВт. Пока на складах есть оригинальные запчасти, но их хватит примерно на 7–12 месяцев, по оценкам «НГ-Энерго». Заменять запчасти на неоригинальные рискованно: низкое качество вызовет существенное сокращение срока службы оборудования, а в некоторых случаях может привести к поломкам, говорит Игорь Богданов.

Участники рынка затрудняются оценить перспективы распределенной генерации в РФ. «Переговоры по многим новым контрактам встали на паузу. У российских заказчиков появился "страх инвестиций" из-за высоких рисков и неопределенности: оборудование производится шесть—восемь месяцев, за этот срок ЕС может ввести новые ограничения»,— говорит Андрей Медведев. В частности, пятым пакетом санкций ЕС с 10 июля запретил поставку в РФ синхронных генераторов мощностью свыше 750 кВА. Кроме того, из-за роста цен может вырасти срок окупаемости установок. При средней себестоимости выработки 1 кВт•ч в 2,5 руб. окупаемость газопоршневой установки составляла не более пяти лет, по данным МКС.

Заменить европейское оборудование крайне сложно. Газовых двигателей в РФ не производится вовсе, а дизельные мощностью от 500 кВт имеют более низкий КПД, говорят несколько собеседников “Ъ”. Поставщики присматриваются к производителям в других странах: «НГ-Энерго» закупает для тестирования дизель-генераторные установки в Китае, ПСМ посетил заводы в Турции и планирует посещение Индии и Китая. Господин Загорнов надеется, что европейские компании либо вернутся в Россию, либо будут привозить оборудование через третьи страны. Не должно возникнуть проблем и с доставкой оборудования европейских и американских брендов, произведенного на заводах в КНР. Хотя одна из крупных европейских компаний, имеющая завод в КНР, уже думает, как отстранить от работы с российскими заказами европейский персонал, чтобы соблюсти санкции, рассказывает Андрей Медведев.

Проекты строительства не остановятся, но сроки сместятся в связи с поиском альтернатив по оборудованию, корректировкой проектов и логистики, говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии). По опыту прошлых лет сокращение может составить от 30% до 70–80% ежегодного объема вводов, но не сейчас, а спустя год-два из-за длительности инвестиционного цикла, отмечают там. В ассоциации сомневаются, что компании будут отказываться от собственной генерации, поскольку цена электроэнергии из общей сети постоянно растет, к тому же бизнесу выгодно утилизировать возникающие при производственном процессе вторичные энергоресурсы.

Полина Смертина