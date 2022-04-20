Авторынок наращивает пробег

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Российский рынок автомобилей с пробегом, по оценкам экспертов и игроков, закончит 2022 год менее резким падением, чем сегмент новых автомобилей. Консенсус-прогноз отрасли по продажам машин с пробегом — снижение примерно на 20%, тогда как рынок новых машин может сократиться вдвое из-за прекращения поставок иностранных марок и приостановок производств в России, которые возобновятся не раньше третьего квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ

Продажи машин с пробегом останутся сравнительно стабильными, несмотря на драматическое падение рынка новых автомобилей, следует из опроса «Ъ» среди дилеров, онлайн-агрегаторов и аналитиков. «Последние два года была очень высокая покупательская активность, а сейчас в один миг все изменилось. На сегодняшний день клиенты, зашедшие в автосалон или позвонившие в автосалон,— это большая редкость,— рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев в ходе "Конвенции РОАД".— Очевидно, что рынок новых автомобилей в этом году просядет в разы».

По данным «Автостата», за прошедшую неделю апреля в РФ поставили на учет только 5,5 тыс. новых легковых машин, что схоже с неделей ранее (5,7 тыс.), но значительно меньше результатов начала марта, когда покупатели еще активно посещали автосалоны и склады машин были выше (около 16 тыс. штук).

Склады по новым автомобилям почти не растут: поставки есть только у китайских марок, тогда как остальные заводы, включая АвтоВАЗ, простаивают.

Рынки новых и подержанных автомобилей традиционно связаны, и обычно соотношение продаж на них составляет один к трем-четырем, говорит Сергей Удалов из «Автостата». Так, в 2021 году продажи новых легковых машин составили 1,53 млн штук, а подержанных — 5,95 млн штук.

«В условиях острого дефицита новых машин и при отсутствии внешних потрясений рынок б/у авто в ближайшее время ждет траектория роста,— говорят в "Дроме".— Спрос с рынка новых машин переместится в сторону свежих подержанных возрастом до трех-пяти лет. Мы уже наблюдаем эту тенденцию: в апреле 2022 года скорость продажи трехлеток увеличилась в три раза относительно начала года».

Продолжающийся рост ценников на новые автомобили на фоне сужения ассортимента и дефицита новых машин приведет к еще большей переориентации на сегмент машин с пробегом, соглашается президент—председатель правления РГС-банка Алексей Токарев. Но этот рынок, подчеркивает господин Токарев, «как правило, более инертный»: «При дефиците предложения новых машин потребители будут обращать внимание на рынок б/у автомобилей. Хотя там тоже будет дефицит: значимая часть автомобилей с пробегом продается при покупке нового автомобиля или более нового подержанного, возможность чего сейчас будет ограничена».

По прогнозу «Автостата», в 2022 году продажи машин с пробегом упадут на 10–30%, тогда как новых — на 50–70%. Возможно и падение на 70%, если производство практически не восстановится.

Однако, как писал «Ъ» 25 марта и 19 апреля, АвтоВАЗ к июлю планирует вернуться к полноценной работе. При этом власти почти согласовали упрощения в конструкцию отечественных автомобилей, что позволит им меньше зависеть от поставок импортных компонентов, поэтому более вероятна реализация сценария падения рынка на 50%.

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль дает схожий прогноз, ожидая падения рынка новых машин на 50%, а подержанных — на 25%.

Продажи падают из-за нехватки поставок от зарубежных автоконцернов, и эта тенденция сохранится как минимум еще несколько месяцев, считает он. С начала же второго полугодия стимулом продаж станет отложенный спрос: перед сезоном отпусков рынок всегда «оттаивает». Глава «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков полагает, что дефицит автомобилей будет сохраняться как минимум в течение ближайших четырех-пяти месяцев: никаких предпосылок для стабилизации ситуации нет. Поставки и производство в РФ, помимо Haval, Lada и УАЗа, летом могут возобновить корейские марки, добавляет Сергей Удалов. Однако сейчас морские пути из Азии в РФ не работают, а поставки компонентов из ЕС запрещены санкциями. Кроме того, отмечают источники «Ъ», марки могут опасаться возобновлять выпуск до окончания военных действий на Украине из-за негативной реакции общественности в других странах.

Напомним, что автомобили с пробегом пользовались активным спросом последние полтора года, поскольку на рынок из-за проблем с компонентами выходило недостаточно новых машин. Это привело к значительному росту цен на б/у предложения. Сейчас же ситуация с ценами на них немного стабилизировалась: по данным «Дрома», средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась с конца марта на 10% и по состоянию на 20 апреля составила 1,05 млн руб. Прайс на машины с пробегом в апреле постепенно вернулся на уровень февраля, подтверждает Николай Баскаков. Но и портрет клиента изменился, говорит он: если в марте повышенным спросом пользовались в первую очередь автомобили верхнего ценового сегмента — из-за падения курса рубля, то в апреле вырос спрос на автомобили с пробегом стоимостью до 2 млн руб.

Ольга Никитина