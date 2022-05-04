Левые поправляют правых

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К двум турам президентских выборов во Франции неожиданно добавился третий. Эмманюэлю Макрону не дают насладиться победой — менее чем через месяц после избрания его ждет новое испытание. На июньских парламентских выборах он рискует стать президентом без большинства в парламенте и без правительства, которое может оказаться в руках его соперников, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Эмманюэль Макрон снова стал президентом Франции. Казалось бы, он победил с подавляющим преимуществом, набрав 58,54% голосов, гораздо больше, чем у его соперницы во втором туре, главы «Национального объединения» Марин Ле Пен (41,46%). Но всем ясно, что этот результат был обеспечен не его личными качествами и тем более не итогами его прошлой пятилетки.

Голосовали не за, а против. Большая часть «его» голосов были поданы против Марин Ле Пен. Эмманюэль Макрон и сам признал это в своей речи после оглашения итогов: «Я знаю, что многие наши соотечественники проголосовали за меня не ради того, чтобы поддержать идеи, которых я придерживаюсь, а для того, чтобы остановить крайне правых. Я думаю о наших соотечественниках, которые воздержались. Их молчание означало отказ от выбора, на который нам также придется ответить. Наконец, я думаю о тех, кто голосовал за госпожу Ле Пен… Гнев и разногласия, которые привели их к такому голосованию, также должны найти ответ».

Пытаясь успокоить недовольных, президент заговорил о «новой эре», которая «не станет продолжением истекающего пятилетнего срока». Он пообещал, что будет «не кандидатом одного лагеря, а президентом всех».

Поскольку такое же обещание, данное пять лет назад, президент не сдержал — иначе почему его главная соперница Марин Ле Пен набрала почти на 3 млн голосов больше, чем в прошлый раз,— доверия к нему нет. Что касается «новой эры», никто сейчас не может предположить, что еще может произойти за новый срок. Став в 2017-м году самым молодым президентом Пятой республики, Эмманюэль Макрон ни года не провел спокойно. Его ждали забастовки против пенсионной реформы, бесчинства «желтых жилетов», «Брексит», годы пандемии, а теперь и военные действия на Украине, угрожающие миру третьей мировой войной.

Хорошо бы «новая эра» не выдалась более бурной, чем прошедшее пятилетие. Первым испытанием для президента и его партии «Вперед, Республика» (LREM) станут назначенные на 12 и 19 июня парламентские выборы. Выборы президента показали, что Франция разделена на три части: сторонники Эмманюэля Макрона, левые радикалы Жан-Люка Меланшона и его «Непокорившейся Франции» (LFI) и правые националисты из «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен. А если учесть людей, отказавшихся голосовать, то и на четыре части. Велики шансы, что LREM придется распроститься с большинством в Национальной ассамблее.

И правые, и левые готовы к бою. Они подтвердили это в день завершения второго тура. «Игра не сыграна,— успокаивала Марин Ле Пен своих сторонников.— Сегодня вечером мы начинаем великую избирательную битву на выборах в законодательные органы. Я возглавлю эту битву». Глава RN может опираться на своих многочисленных сторонников в континентальной Франции и на то внушительное большинство, которое она собрала на выборах в «заморских территориях» — Гвиане, Реюньоне, на Антильских островах и Майотте.

Еще прямее высказался Жан-Люк Меланшон. «Всем говорю: не сдавайтесь. Наоборот, действуйте открыто и массово. Сегодня вечером стартует третий тур. 12 и 19 июня состоятся выборы в законодательные органы. Вы можете победить Макрона и выбрать новый путь». По итогам июньского голосования он намерен стать главой правительства: «Я прошу французов выбрать меня премьер-министром».

Понятно, что премьер-министров не выбирают, а назначают. Чтобы заставить президента это сделать, «Непокорившаяся Франция» намерена завоевать парламент. Ради этого Жан-Люк Меланшон пытается в ожидании июньских выборов объединить все левые силы в единый блок, которому уже есть название «Новый народный экологический и социальный союз». Это поможет координировать выдвижение депутатов и избегать дублирующих кандидатур, когда одни представители левых сражаются с другими.

«Непокорившаяся Франция» уже заключила союзы с партией молодых социалистов Generation.s и с «зелеными» — EELV. На очереди прием в предвыборную коалицию коммунистов из PCF.

Сложнее обстоит дело с Социалистической партией (PS). Некогда хозяева страны, социалисты боятся союза с господином Меланшоном. Их останавливают убеждения кандидата-евроскептика, его заигрывание с исламской общиной и особая позиция по отношению к войне на Украине — он призывает учитывать интересы России: «Когда перед вами детина, который угрожает вам атомным оружием, вы подумаете хотя бы об уровне риска, который вы на себя берете». А главное, они не без основания полагают, что этот политик с рейтингом почти в 22% просто проглотит ослабленную Социалистическую партию, которая в лице своей кандидатки Анны Идальго не смогла собрать на выборах больше 1,75%.

Кандидатура Жан-Люка Меланшона и его премьерские амбиции обещают Францию, разделенную на два постоянно противоречащих друг другу центра принятия решений. Но, похоже, избирателей это не пугает. Согласно опросам Ipsos-Sopra Steria от 24 апреля, 56% французов не хотят господства Эмманюэля Макрона в Национальной ассамблее. Они готовы к ситуации «сосуществования» президента с левым премьер-министром.

Историки говорят в связи с этим о возрождении «Народного фронта» — союза левых сил, пришедшего к власти во Франции 3 мая 1936 года и выдвинувшего первого в истории страны премьера-социалиста Леона Блюма. Ну, а мы помним, что происходило это на фоне гражданской войны в Испании и приближения Второй мировой.