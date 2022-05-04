Не по стране выставка

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Из-за военной операции на Украине из России уходят международные организаторы выставок и конференций, а российские сталкиваются с оттоком иностранных участников. В первом квартале уже отменены 22% запланированных на 2022 год конгрессов и выставок. Большая часть организаторов ожидает роста числа отмен и соответствующего падения финансовых показателей. Крупные международные мероприятия не вернутся и в 2023 году, а рынок в целом будут формировать государственные проекты, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием выставочного научно-исследовательского центра Market Research Company (ВНИЦ R&C) о состоянии конгрессно-выставочной отрасли в 2022 году. Из него следует, что 22% из запланированных в этом году конгрессов и выставок фактически уже отменены, а 28% от еще не отмененных международных мероприятий, инициаторами которых являются иностранные заказчики, находятся под угрозой.

По данным опроса участников рынка, проведенного ВНИЦ R&C, по итогам 2022 года большая часть (40%) прогнозирует отмену или угрозу отмены 40–100% мероприятий, такая же доля опрошенных ожидает отмены до трети конференций и выставок. Пятая часть организаторов (20%) пока надеется провести запланированные в 2022 году мероприятия.

В первом квартале 84% организаторов отметили отрицательную динамику по выручке относительно первого квартала докризисного 2019 года, следует из исследования: у 37% произошло уменьшение выручки на 20–50%, у 21% — на 51–80%. По итогам 2022 года 90% компаний отрасли ожидают сокращения выручки к 2019 году и 68% — сокращения к 2021 году. Абсолютные показатели не раскрываются.

Гендиректор ООО «Евроэкспо», организатор международных отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий Ольга Моисеева считает, что по итогам года рынок событийной индустрии в целом упадет на 30–40% по сравнению с 2019 годом и примерно на 20–30% относительно 2021 года: «Это связано с неопределенностью в геополитической ситуации и уходом иностранных брендов из России, их доля среди участников выставок превышала 50%».

В денежном выражении рынок деловых мероприятий по итогам года потеряет не менее 30% от возможного, полагает управляющий партнер А5000 (организует сервис регистрации и аккредитации на мероприятия в РФ) Иван Мищенко. Текущий кризис для рынка деловых мероприятий, по его мнению, «будет дольше и глубже, чем в период пандемии».

В целом рынок упадет на 40–50%, но глубина проблем будет зависеть от специализации, считает гендиректор ООО «Новые технологии» Олег Петряшев: «Например, посещаемость мероприятий edtech будет падать, а все, что связано с криптовалютой, блокчейном или импортозамещением, становится популярнее». По его мнению, сейчас одной из ключевых проблем для российских организаторов оказалось привлечение аудитории, осложнившееся после блокировки иностранных соцсетей.

Западные организаторы, по оценке собеседников “Ъ”, занимали около 50% рынка деловых мероприятий. Крупнейшие из них, HYVE group и Reed exhibition, остановили работу в РФ. «Крупные международные мероприятия не вернутся как минимум и в 2023 году, рынок будут определять по большей части государственные проекты»,— считает Иван Мищенко. Смена направления российских организаторов на азиатские рынки, по его словам, не позволяет компенсировать потери: «Участие Китая, Индии и так было достаточно представительным».

Российские операторы могут «подхватить» мероприятия, организаторы которых остановили деятельность в РФ, считает Ольга Моисеева. «Локализация» возможна, но это по сути означает организацию другого мероприятия, возражает Иван Мищенко. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин уточняет, что формат мероприятий в РФ не является объектом правовой охраны, но может быть защищено наименование мероприятия: «Если замещающее мероприятие будет носить сходное до степени смешения название, у организаторов могут возникнуть проблемы».

Валерия Лебедева