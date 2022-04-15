Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

России предоставили конференции

Деловые мероприятия пройдут без международных компаний

Несмотря на кризис, рынку деловых мероприятий в первом квартале удалось показать позитивную динамику благодаря восстановлению после пандемии COVID-19. Но рост обеспечивает локальный бизнес: 80% международных компаний существенно сократили MICE-активность в России, а 10–15% — полностью от нее отказались. Российские компании настроены проводить мероприятия и за рубежом, но число доступных рынков очевидно сильно ограничено.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спрос на деловые мероприятия по итогам первого квартала этого года в России вырос на 70% год к году и оказался всего на 3% ниже, чем за тот же период 2019 года, говорится в исследовании «Аэроклуб Тура». Успешными для агентств делового туризма были январь и февраль, говорит организатор выставки MICE-Connection Дмитрий Лапатин. В марте наблюдался спад активности на фоне шокового состояния многих компаний, но сейчас спрос восстанавливается.

Начавшийся кризис привел к снижению, но не к исчезновению спроса на MICE, соглашается директор отдела стратегического консалтинга и индустрии гостеприимства CBRE Маргарита Найштут. Замдиректора департамента стратегического консалтинга «Коллиерз Интернешнл» Евгения Тучкова добавляет, что большинство запланированных событий идут в штатном режиме, «MICE-активность в большей мере сдерживали санитарные ограничения по размеру и численности мероприятий».

Гендиректор «Аэроклуб Тура» Андрей Зинковецкий указывает, что рынок все же столкнулся с отменами — это события, запланированные на юге страны, и мероприятия международных компаний. Среди последних 10–15% полностью прекратили активность, 80% — существенно сократили, говорит он.

Президент алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар говорит, что российские игроки пытаются занимать нишу международных, которые стараются быть за рамками информационного поля и деловой среды. В аптечной сети «36,6» сообщили, что сохранили посещение деловых мероприятий в привычном объеме, а их число на рынке не сократилось. Вице-президент «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова отмечает незначительное сокращение бюджетов и более скрупулезное рассмотрение потенциального участия. В сетях «Азбука вкуса» и «Вкусвилл» продолжают посещать деловые события. В «Эссен Продакшн АГ» отмечают, что «цена входа» несравнима с выгодами, которые бизнес может извлечь. «Если мероприятие перспективно в плане налаживания связей, поиска поставщиков сырья, подрядчиков по логистике, мы будем на нем присутствовать»,— говорят там.

На этом фоне доля крупных мероприятий (более 500 человек), по данным «Аэроклуб Тура», в первом квартале сократилась в два раза, до 5%. Доля небольших бизнес-встреч (менее 50 человек) выросла с 65% до 75%. Значительно снизился и бюджет. По подсчетам «Аэроклуб Тура», на круглые столы в этом году бизнес тратит в среднем 60 тыс. руб. против 120 тыс. руб. в 2019 году. Расходы на среднюю конференцию за аналогичный период снизились с 1,3 млн до 600 тыс. руб. Траты на крупные мероприятия остались на уровне 60 млн руб.

Снижение бюджета во многом объясняется незначительной долей выездных событий. Если в первом квартале 2019 года, по данным «Аэроклуб Тура», за рубежом проходило 30% мероприятий, то в этом году — 5%. В основном речь шла о поездках в ОАЭ, Грузию, Армению и Казахстан. Дмитрий Лапатин подтверждает, что у бизнеса сокращается спрос на деловые поездки в открытые страны. Кроме того, организация выездных мероприятий, по его словам, осложнена из-за дополнительных требований банков при открытии валютных счетов и ограничений на авансирования зарубежных партнеров. Вениамин Грабар указывает, что активность Ladoga сейчас сосредоточена в основном внутри страны, в марте выездное мероприятие прошло в Армении. Ирина Гончарова говорит о снижении активности участия в зарубежных мероприятиях. В «Азбуке вкуса» принимать решение о посещении профильных зарубежных событий будут исходя из доступности направлений.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Полина Гриценко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...