России предоставили конференции

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Несмотря на кризис, рынку деловых мероприятий в первом квартале удалось показать позитивную динамику благодаря восстановлению после пандемии COVID-19. Но рост обеспечивает локальный бизнес: 80% международных компаний существенно сократили MICE-активность в России, а 10–15% — полностью от нее отказались. Российские компании настроены проводить мероприятия и за рубежом, но число доступных рынков очевидно сильно ограничено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спрос на деловые мероприятия по итогам первого квартала этого года в России вырос на 70% год к году и оказался всего на 3% ниже, чем за тот же период 2019 года, говорится в исследовании «Аэроклуб Тура». Успешными для агентств делового туризма были январь и февраль, говорит организатор выставки MICE-Connection Дмитрий Лапатин. В марте наблюдался спад активности на фоне шокового состояния многих компаний, но сейчас спрос восстанавливается.

Начавшийся кризис привел к снижению, но не к исчезновению спроса на MICE, соглашается директор отдела стратегического консалтинга и индустрии гостеприимства CBRE Маргарита Найштут. Замдиректора департамента стратегического консалтинга «Коллиерз Интернешнл» Евгения Тучкова добавляет, что большинство запланированных событий идут в штатном режиме, «MICE-активность в большей мере сдерживали санитарные ограничения по размеру и численности мероприятий».

Гендиректор «Аэроклуб Тура» Андрей Зинковецкий указывает, что рынок все же столкнулся с отменами — это события, запланированные на юге страны, и мероприятия международных компаний. Среди последних 10–15% полностью прекратили активность, 80% — существенно сократили, говорит он.

Президент алкогольной компании Ladoga Вениамин Грабар говорит, что российские игроки пытаются занимать нишу международных, которые стараются быть за рамками информационного поля и деловой среды. В аптечной сети «36,6» сообщили, что сохранили посещение деловых мероприятий в привычном объеме, а их число на рынке не сократилось. Вице-президент «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова отмечает незначительное сокращение бюджетов и более скрупулезное рассмотрение потенциального участия. В сетях «Азбука вкуса» и «Вкусвилл» продолжают посещать деловые события. В «Эссен Продакшн АГ» отмечают, что «цена входа» несравнима с выгодами, которые бизнес может извлечь. «Если мероприятие перспективно в плане налаживания связей, поиска поставщиков сырья, подрядчиков по логистике, мы будем на нем присутствовать»,— говорят там.

На этом фоне доля крупных мероприятий (более 500 человек), по данным «Аэроклуб Тура», в первом квартале сократилась в два раза, до 5%. Доля небольших бизнес-встреч (менее 50 человек) выросла с 65% до 75%. Значительно снизился и бюджет. По подсчетам «Аэроклуб Тура», на круглые столы в этом году бизнес тратит в среднем 60 тыс. руб. против 120 тыс. руб. в 2019 году. Расходы на среднюю конференцию за аналогичный период снизились с 1,3 млн до 600 тыс. руб. Траты на крупные мероприятия остались на уровне 60 млн руб.

Снижение бюджета во многом объясняется незначительной долей выездных событий. Если в первом квартале 2019 года, по данным «Аэроклуб Тура», за рубежом проходило 30% мероприятий, то в этом году — 5%. В основном речь шла о поездках в ОАЭ, Грузию, Армению и Казахстан. Дмитрий Лапатин подтверждает, что у бизнеса сокращается спрос на деловые поездки в открытые страны. Кроме того, организация выездных мероприятий, по его словам, осложнена из-за дополнительных требований банков при открытии валютных счетов и ограничений на авансирования зарубежных партнеров. Вениамин Грабар указывает, что активность Ladoga сейчас сосредоточена в основном внутри страны, в марте выездное мероприятие прошло в Армении. Ирина Гончарова говорит о снижении активности участия в зарубежных мероприятиях. В «Азбуке вкуса» принимать решение о посещении профильных зарубежных событий будут исходя из доступности направлений.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Полина Гриценко