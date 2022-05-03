Сам ты посол

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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник, известный своими недипломатичными высказываниями в адрес властей ФРГ, во вторник вновь оказался в центре внимания. Он обозвал канцлера Олафа Шольца, по политическим причинам отложившего поездку на Украину, «обиженной ливерной колбасой». На этом фоне в Киев отправился главный политический оппонент канцлера — лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, надеющийся заработать дополнительные очки накануне важных выборов в региональные парламенты ФРГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Олаф Шольц решил не ехать на Украину из-за демарша Киева, отказавшегося в апреле принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера

Фото: MARCUS BRANDT / DPA / Picture-Alliance / AFP Канцлер Олаф Шольц решил не ехать на Украину из-за демарша Киева, отказавшегося в апреле принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера

Фото: MARCUS BRANDT / DPA / Picture-Alliance / AFP

8 мая пройдут выборы в ландтаг (местный парламент) в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, 15-го — в Северном Рейне-Вестфалии. Находящиеся в оппозиции христианские демократы уверенно лидируют в первом из двух субъектов, но за второй — самую крупную и многонаселенную землю Германии — им придется серьезно побороться с правящей на федеральном уровне коалицией социал-демократов (СДПГ), зеленых и свободных демократов (СвДП).

Обычно главной темой местных выборов становятся региональные проблемы или внутриполитические темы вроде здравоохранения, образования, налогообложения. Но на сей раз в центре внимания — внешняя политика, а именно ситуация на Украине, где Россия с 24 февраля проводит «специальную военную операцию».

Вот и вчера украинская тема вновь оказалась самой обсуждаемой, после того как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал канцлера Олафа Шольца (СДПГ), отказавшегося ехать в Киев, «обиженной ливерной колбасой».

По мнению дипломата, государственные деятели так себя не ведут. Об этом Андрей Мельник сказал агентству DPA. Он добавил, что «речь идет о жестокой войне на уничтожение», а не о «детском саде». По данным Управления комиссара ООН по правам человека, на территории Украины с 24 февраля погибли минимум 3153 мирных жителя, еще 3316 человек получили ранения (из них в Донбассе 1638 убитых и 1603 раненых).

Сам Олаф Шольц в понедельник пояснил в интервью телеканалу ZDF, что не намерен сейчас ехать в Киев из-за того, что там ранее отказались принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний, напомним, планировал посетить столицу Украины в середине апреля вместе с коллегами из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако буквально за несколько часов до предполагаемого начала визита представители аппарата президента Украины Владимира Зеленского дали понять немцу, что президента Германии в Киеве не ждут.

По данным немецких СМИ, украинские власти считают Франка-Вальтера Штайнмайера, ранее дважды занимавшего пост главы МИД ФРГ, одним из архитекторов пророссийской политики Германии.

Сам Франк-Вальтер Штайнмайер еще в начале апреля в интервью Der Spiegel признал, что допустил ряд ошибок и уже пересмотрел свои взгляды на перспективы развития отношений с Россией. Но раскаяние не помогло — в Киеве президента ФРГ не приняли, дав при этом понять, что канцлеру, наоборот, всегда будут рады (“Ъ” подробно писал об этой истории 14 апреля).

Но в аппарате Олафа Шольца, по данным немецких СМИ, сочли, что сейчас, на фоне скандала с Франком-Вальтером Штайнмайером, еще не время для визита на Украину. Во-первых, потому, что это искусственно противопоставило бы двух государственных деятелей друг другу. Во-вторых, потому, что против этого выступили многие видные однопартийцы канцлера и президента по Социал-демократической партии. Ну и, в-третьих, потому, что к Олафу Шольцу у Киева тоже есть претензии: ранее тот же посол Андрей Мельник и некоторые другие украинские официальные лица критиковали Берлин за медлительность в решении вопроса о поставках Украине тяжелых вооружений.

Сам Олаф Шольц в интервью ZDF сказал, что его удивило решение Киева не принимать Франка-Вальтера Штайнмайера: «Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и финансовой помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных для Украины в будущем, говорят: а президенту нельзя приезжать».

Андрей Мельник, в свою очередь, во вторник в беседе с DPA подтвердил, что в Киеве, где за последние недели побывали десятки глав государств и правительств западных стран, все еще ждут Олафа Шольца. Но добавил: «Гораздо больше, чем любым символическим визитам, власти Украины были бы рады, если бы правящая коалиция ФРГ оперативно выполнила запрос Бундестага о поставках (украинской стороне.— “Ъ”) тяжелого вооружения и выполнила свои предыдущие обещания».

Вчера газета Die Welt сообщила со ссылкой на свои источники, что власти ФРГ решили поставить Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из запасов Бундесвера. Издание отмечает, что ведущие военные чины высказались против этого, поскольку, по их подсчетам, сама Германия на данный момент располагает лишь 40 подобными артиллерийскими установками в рабочем состоянии (из 119 стоящих на вооружении у Бундесвера). Однако в Кабинете Олафа Шольца, которого ранее и внутри Германии многие критиковали за нерешительность в вопросе о предоставлении Украине военной помощи, к этому аргументу не прислушались.

При этом глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) подсказала официальному Киеву, как сделать, чтобы и сам канцлер приехал. «Может быть, господин Мельник, надо просто извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера»,— предложила политик.

Пока такого извинения не последовало, но в Киев вчера все же прибыл высокопоставленный гость из Берлина — лидер находящихся в оппозиции христианских демократов Фридрих Мерц. В украинской столице его приняли премьер-министр Денис Шмыгаль и руководство Верховной рады. Также он посетил один из наиболее разрушенных городов в Киевской области — Ирпень. Федеральное управление уголовной полиции Германии, по сообщениям СМИ, выступило против поездки, поскольку политик слишком поздно предупредил о своих планах посетить Украину и у силовиков, ответственных за безопасность его делегации, оставалось слишком мало времени на подготовку. Однако Фридрих Мерц объявил, что в дополнительной охране не нуждается.

Примечательно, что после того, как глава оппозиционных христианских демократов побывал в Киеве, стало известно, что на этой неделе Украину все же посетит высокопоставленный представитель правительства ФРГ — министр иностранных дел Анналена Бербок («Зеленые»).

Елена Черненко