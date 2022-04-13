Европе и мирится, и воюется

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС определить конкретные сроки отказа европейских стран от российских газа и нефти. Дискуссии на эту тему в Брюсселе продолжаются, но пока без определенного результата. Нет ясности среди европейцев и по поводу параметров военной помощи Киеву. Особенно острые дебаты на этот счет ведутся в Германии. При этом и в ЕС, и в НАТО предупреждают, что решения надо принимать быстро, так как в ближайшее время на Украине может начаться второй, «еще более сложный» этап боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Janis Laizans, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Janis Laizans, Reuters

«Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти»,— заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Литвы. Он также отметил, что «сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать Россию». Одновременно с этим господин Зеленский поблагодарил Литву и лично президента страны Гитанаса Науседу за то, что Вильнюс первым в Европе отказался от российских энергоносителей и также первым «оказал реальную помощь» Киеву, предоставив оружие. «Именно в таком лидерстве сейчас нуждается весь континент»,— подчеркнул украинский лидер.

Об отказе от российского газа Вильнюс сообщил в начале апреля. Что касается военной помощи, то еще в 2014 году Литва первой из стран НАТО официально признала поставки «элементов вооружения» Киеву. В феврале 2019 года Вильнюс передал Украине снятые с вооружения боеприпасы — более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года правительство Литвы одобрило поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов общей стоимостью €676 тыс. В феврале Украина получила из Литвы партию комплексов Stinger. В текущем году Вильнюс намерен отправить Киеву военную помощь в размере €10 млн.

В других европейских странах дискуссия по поводу отказа от российских энергоносителей, а также размеров и параметров военной помощи Украине все еще в разгаре.

«В каждой стране есть план как можно скорее перестать быть зависимыми от российских энергоресурсов»,— сказал накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил: во время председательства Праги в ЕС, которое начнется 1 июля, его страна намерена убедить коллег по Евросоюзу отказаться от закупок российской нефти. «Мы также хотим свести до минимума любые контакты с Россией»,— добавил он.

Что же касается вопроса о том, какое оружие можно отправить Киеву, чтобы при этом не оказаться втянутыми в войну с Россией, то особенно активно он обсуждается сейчас в Германии. В понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок (из партии «Зеленых») заявила о необходимости активизации поставок оружия Киеву, в том числе за счет тяжелых вооружений. По ее словам, «свободу, независимость и безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия».

Поставки вооружений Украине власти ФРГ одобрили 26 февраля. С тех пор немцы направили украинцам несколько партий противотанковых систем и переносных зенитных ракетных комплексов. По сообщениям немецких СМИ, власти Германии рассматривают вариант поставок Киеву танков и боевых машин пехоты. Канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц якобы еще не до конца определился со своей позицией в этом вопросе, а потому — в отличие от ряда других европейских лидеров, на днях побывавших в Киеве,— не спешит с визитом к Владимиру Зеленскому. При этом он звонил украинскому лидеру и заверил его в своей безоговорочной поддержке. Из комментариев Олафа Шольца следует: ему важно, чтобы Берлин не действовал в одиночку, а координировал все шаги с партнерами по ЕС и НАТО.

Посетить Киев 13 апреля якобы хотел президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, однако, по информации газеты Bild, его там отказались принимать «из-за слишком тесных связей с Россией».

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник говорил, что отношения с РФ для президента Германии «были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило». При этом сам Франк-Вальтер Штайнмайер публично признал, что допустил ряд ошибок на российском направлении. В качестве одной из них он назвал свою поддержку газопровода «Северный поток-2». Украинской стороне, по сообщениям Bild, этого мало. При этом в Киеве якобы дали понять, что будут готовы принять Франка-Вальтера Штайнмайера позже. По вопросу о поставках Украине тяжелых вооружений он еще не высказался.

Против идеи наращивания поставок вооружений Украине высказываются, в частности, представители партии «Левые». Так, бывший сопредседатель партии, депутат Бундестага Бернд Риксингер, комментируя инициативу Анналены Бербок, призвал «уйти от военной логики». «Эта война длится слишком долго,— написал он в Twitter.— Страданий с обеих сторон будет еще больше, десятки тысяч человек погибнут. Страшно смотреть, как "Зеленые" все больше и больше подливают масла в огонь».

Впрочем, за поставку тяжелых вооружений Украине выступают и видные представители входящих в правящую коалицию социал-демократов и Свободной демократической партии Германии. Так, председатель комитета по иностранным делам Бундестага, социал-демократ Михаэль Рот в интервью радио Deutschlandfunk назвал предложение Анналены Бербок «безусловно верным». По его словам, Украина должна быть в состоянии «освободить территории, оккупированные российской армией». «С моей точки зрения это единственный шанс вообще прийти к переговорному решению. Украина должна вести переговоры с Россией с позиции силы и обороноспособности. Только так можно закончить эту войну»,— сказал политик. Вместе с коллегами из фракции «Зеленых» и представителями Свободной демократической партии Германии Михаэль Рот во вторник отправился во Львов на встречу с депутатами Верховной рады. Вопрос о предоставлении Германией Украине большей военно-технической помощи значился в повестке как один из основных.

Согласно результатам последнего опроса исследовательского института Forsa, за скорейшее предоставление Украине Германией тяжелых вооружений выступают 55% немцев. При этом в январе, то есть до начала российской специальной военной операции, 70% участников аналогичного опроса говорили, что вооружать Украину Германия вообще не должна.

На этом фоне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выступил с утверждением, что конфликт на Украине станет в скором времени еще более масштабным и кровавым.

«Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй, еще более сложный, этап этой войны»,— сказал он в эфире румынского телеканала Digi 24. Господин Джоанэ выразил надежду на то, что противостояние двух стран не сильно затянется, но признал: шансов на это мало.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, отвечая на пресс-конференции на вопрос “Ъ”: специальная военная операция на Украине будет развиваться «ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом». «Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери»,— пояснил российский лидер.

Марианна Беленькая, Елена Черненко