Герхарду Шрёдеру посыпают голову пеплом

128 3 мин. ...

Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера требуют исключить из ранее возглавляемой им Социал-демократической партии Германии (СДПГ), если он не откажется от постов в руководстве российских энергетических компаний и не дистанцируется от президента РФ Владимира Путина. Сам он в интервью The New York Times заявил, что ни того, ни другого делать не собирается и не видит смысла «посыпать голову пеплом». Ряда почетных должностей экс-канцлера уже лишили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герхарда Шрёдера уже лишили званий почетного гражданина города Ганновера и почетного члена клуба «Боруссия Дортмунд». А из его парламентского офиса уволились все сотрудники, включая тех, что работали с ним много лет

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Герхарда Шрёдера уже лишили званий почетного гражданина города Ганновера и почетного члена клуба «Боруссия Дортмунд». А из его парламентского офиса уволились все сотрудники, включая тех, что работали с ним много лет

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После начала «специальной военной операции» России на Украине от высоких постов в российских компаниях в знак протеста отказались многие иностранцы, включая бывших европейских политиков, но не самый известный из них — 78-летний экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он остается председателем совета директоров «Роснефти» и главой комитета акционеров компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2»). По данным СМИ, эта деятельность приносит ему почти $1 млн в год.

В минувшие выходные Герхард Шрёдер дал интервью газете The New York Times (NYT), прервав свое длившееся два месяца молчание. Из комментариев бывшего политика следует, что он уйдет в отставку, только если Россия перестанет поставлять Европе газ и нефть. «А этого не произойдет»,— уверен экс-канцлер.

В отличие от многих других действующих и бывших немецких политиков, он не считает нужным каяться в неправильно выстроенной политике на российском направлении. «Я не буду посыпать голову пеплом, это не в моем духе»,— заявил господин Шрёдер NYT. По его словам, те, кто сегодня признается в ошибках, 30 лет поддерживали курс на укрепление связей с Россией, «а потом вдруг внезапно прозрели».

Военную кампанию России на Украине немец назвал «ошибкой», добавив, что «сейчас нужно как можно скорее добиться мира». В середине марта он и сам пытался выступить в качестве посредника: прилетел в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, встретился с главой российской переговорной делегации Владимиром Мединским и бизнесменом Романом Абрамовичем. О каких-либо результатах поездки публично не сообщалось. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал миссию Герхарда Шрёдера «провальной».

В интервью NYT бывший канцлер сказал, что Владимир Путин «заинтересован в прекращении войны». «Но это не так просто. Есть несколько моментов, которые необходимо прояснить»,— добавил он. И заверил, что готов в любое время вновь отправиться в Москву на переговоры с российским руководством. По его мнению, Берлину в любом случае надо поддерживать контакты и сотрудничество с Россией, в том числе в сфере экономики. «Это соответствует интересам Германии»,— убежден Герхард Шрёдер. NYT называет его «человеком Владимира Путина в Германии».

Такая нетипичная для европейского политика в нынешние времена позиция уже принесла экс-канцлеру большие неприятности. Его лишили звания почетного гражданина города Ганновера (что ранее случалось лишь с Адольфом Гитлером, и то после его смерти). А любимая команда бывшего главы правительства ФРГ «Боруссия Дортмунд» отозвала у него звание почетного члена клуба. Из парламентского офиса экс-политика уволились все сотрудники, включая тех, что работали с ним много лет.

А в последние дни однопартийцы Герхарда Шрёдера по СДПГ, которую он когда-то сам возглавлял, все настойчивее высказываются в пользу его исключения из партии. После интервью в NYT об этом заявили оба сопредседателя социал-демократов Заския Эскен и Ларс Клингбайль. «Мы ясно призвали Герхарда Шрёдера сложить мандаты в российских концернах, это было бы необходимо для того, чтобы спасти его репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера. К сожалению, он не последовал этому совету,— сказала Заския Эскен в интервью радиостанции Deutschlandfunk.— Герхард Шрёдер уже много лет действует просто как бизнесмен, и мы должны перестать воспринимать его как авторитетного государственного деятеля, как бывшего канцлера. Он получает зарплату от российских госкомпаний и выступает в защиту Владимира Путина». По словам политика, к руководству партии обратилось множество ее членов с просьбой рассмотреть вопрос о мерах в отношении бывшего канцлера. «Они будут рассмотрены соответствующими (партийными.— “Ъ”) органами»,— пообещала она. Заския Эскен призвала Герхарда Шрёдера уйти из партии по собственному желанию.

Ларс Клингбайль, в свою очередь, в интервью Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) добавил, что Герхард Шрёдер «полностью изолирован» в рядах социал-демократов и в руководстве партии нет никого, кто «хотя бы частично одобрял или оправдывал» его действия. За исключение господина Шрёдера из СДПГ высказались почти 57% участников опроса на сайте журнала Der Spiegel (против проголосовали 22%).

Резкая критика в адрес бывшего канцлера звучит и со стороны представителей входящих в правящую коалицию «Зеленых» и Свободной демократической партии Германии.

Но самому Герхарду Шрёдеру эта шумиха, кажется, нипочем. «Я всегда отстаивал интересы Германии. И сейчас делаю, что могу»,— заверил он в интервью NYT. И добавил: «Хотя бы одна сторона мне доверяет».

Но явно это не его родная Германия.

Елена Черненко