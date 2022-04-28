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Коммерсантъ FM
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Украина в кольце друзей

Польша отрепетирует прием союзнических войск, которые никуда лететь не собираются

Москва и Запад подозревают друг друга в планах расчленить Украину. Служба внешней разведки (СВР) РФ обвинила Варшаву и Вашингтон в намерении оккупировать часть украинской территории под предлогом ввода миротворческих сил. Предложение послать миротворцев на запад Украины высказывалось польскими политиками еще в середине марта, но было отвергнуто Киевом. С тех пор официальных заявлений на эту тему из Варшавы не звучало, однако в четверг Минобороны Польши объявило о планах военных учений, цель которых — отработка приема и развертывания союзнических войск. Между тем в Киеве уверены, что Россия планирует присоединить к себе юго-восток Украины.

Минобороны Польши сообщило, что в ходе предстоящих учений будут отрабатываться «прием и переброска союзнических сил, координация трансграничных действий и сотрудничество с принимающими государствами»

Минобороны Польши сообщило, что в ходе предстоящих учений будут отрабатываться «прием и переброска союзнических сил, координация трансграничных действий и сотрудничество с принимающими государствами»

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

Минобороны Польши сообщило, что в ходе предстоящих учений будут отрабатываться «прием и переброска союзнических сил, координация трансграничных действий и сотрудничество с принимающими государствами»

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images

Москва разоблачает Польшу

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине»,— заявил в четверг директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, первым этапом операции Польши должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии». В СВР утверждают, что в настоящее время Варшава обсуждает формат предстоящей миссии с администрацией президента США Джо Байдена. «Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств"»,— сказал Сергей Нарышкин. В СВР считают, что «миротворческий контингент» Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими войсками минимальна. «В приоритетные "боевые задачи" польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами»,— считает Сергей Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул: «По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут "польские миротворцы"». По мнению Сергея Нарышкина, речь фактически идет о попытке повторить «историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства».

Имелось в виду принятое в июне 1919 года решение Совета послов Антанты признать за Польшей право на оккупацию Восточной Галиции без включения ее в состав Польши. По результатам Рижского мира, который был заключен по окончании двухлетней советско-польской войны в 1921 году, Москва была вынуждена уступить Польше Западную Украину (Восточную Галицию, Западную Волынь, Полесье и Холмщину).

О заинтересованности Польши в том, чтобы направить на Украину «своих военнослужащих под миротворческими флагами», еще в понедельник вспомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. «И дальше мы можем себе представить, как будет реверберировать историческая реминисценция поляков, которые окажутся на своей бывшей территории на западе Украины»,— сказал он в интервью «Первому каналу».

Впервые идея отправки миротворцев на Украину была высказана Варшавой в середине марта в рамках визита главы польского правительства Матеуша Моравецкого и вице-премьера Ярослава Качиньского в Киев. В поездке также участвовали премьер-министры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. «Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить. Которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами»,— сказал тогда господин Качиньский. И практически сразу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что представил коллегам по НАТО проект о направлении на Украину миротворческой миссии.

Однако тогда идея не получила поддержки. В Чехии отметили, что отправка международной миротворческой миссии на Украину возможна лишь после того, как будет достигнута договоренность о мире. В Нидерландах Варшаву призвали дождаться как минимум окончания активной фазы «специальной военной операции», в Эстонии — решения Совбеза ООН. Категорически против отправки каких-либо миссий НАТО на Украину выступили в Берлине и Вашингтоне. Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что инициатива вызывает «много вопросов». Да и украинский президент Владимир Зеленский не одобрил польскую идею. «Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы», — заявил он. Правда, несколько дней спустя глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что «инициативы польского правительства могут быть полезны».

С тех пор в публичном пространстве идея с отправкой миротворцев больше не поднималась, пока об этом не заговорили Сергей Лавров и Сергей Нарышкин. Буквально через пару часов эти заявления как будто бы получили подтверждение. Минобороны Польши предупредило о предстоящих с 1 мая передвижениях военной техники на дорогах «практически всей страны» в связи с учениями. Судя по упомянутым воеводствам, учения затронут север и центр страны от границ с Германией до Украины с Белоруссией. «Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами»,— говорится в опубликованном на сайте Вооруженных сил Польши сообщении.

Впрочем, ближе к вечеру официальная Варшава заявила об отсутствии намерения вводить «миротворцев» на Украину. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал ложными заявления российских официальных лиц. В своем Twitter он отметил, что цель распространения такой информации — подрыв сотрудничества между Польшей и Украиной. Тем не менее информацию о готовящихся учениях в Варшаве отрицать не стали.

«В ходе учений отрабатывается выдвижение войск в заданные районы Украины, создание группировок и логистического обеспечения, что необходимо для потенциальной военной операции. Точно так же действовала Россия в ходе учений с Белоруссией "Союзная решимость". Другой вопрос, войдут ли в итоге поляки на украинскую территорию или нет»,— сказал “Ъ” военный эксперт из Белоруссии Александр Алесин. Он отметил, что поляки для этой миссии хотели найти союзников, чтобы не действовать в одиночку, но в рамках НАТО понимания не нашли.

Киев подозревает Москву

В то время как Москва заподозрила Варшаву и Вашингтон в планах расчленить Украину, в Киеве и на Западе с настороженностью наблюдают за действиями России на контролируемых ею украинских территориях. Активно обсуждается возможность референдума по созданию так называемой Херсонской народной республики, который может организовать Россия. «Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе (имеются в виду бойцы батальона "Азов", которые сопротивляются на заводе "Азовсталь".— “Ъ”), если будут объявлены референдумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов»,— предупредил 23 апреля президент Зеленский.

Слухи о референдуме подогревают сообщения о формировании новой военно-гражданской администрации в Херсонской области. В среду российские СМИ сообщили, что новым руководителем Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец, а областью будет руководить Владимир Сальдо (мэр Херсона в 2002–2012 годах). Прежний мэр Игорь Колыхаев сотрудничать с российскими властями не захотел. Лидер «Комитета спасения "За мир и порядок"» Кирилл Стремоусов, известный как православный и пророссийский активист, противник вакцинации от COVID-19 и сторонник конспирологической организации КОБ («Концепция общественной безопасности»), в беседах с «РИА Новости» назвал себя зампредом администрации Херсонской области, а также сообщил, что с 1 мая область переходит в рублевую зону. Господин Стремоусов утверждает, что военно-гражданская администрация не обсуждает вопросы референдума. При этом он подчеркивает, что «вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен».

В Москве тему референдума в Херсоне не комментируют. Только в среду, отвечая на вопрос журналистов, Сергей Лавров был вынужден дать пояснения, правда, весьма неконкретные. «Когда мы объявляли о начале специальной военной операции, то сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины сами будут определять свою судьбу. Решать им, а не кому-то другому. Настроения людей здесь необходимо ставить на первое место и отдавать им полный приоритет»,— сказал он. В то же время российские власти неоднократно подчеркивали, что будущее Донецкой и Луганской народных республик, чью независимость Москва признала в конце февраля,— вопрос решенный и не является предметом переговоров.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

Генсек ООН посетил Киев

Контекст

В четверг генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры в Киеве. В центре внимания оказалось обсуждение работы гуманитарных коридоров и эвакуация людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Во вторник господин Гутерриш поднимал эту тему на переговорах в Москве с президентом РФ Владимиром Путиными и главой МИДа Сергеем Лавровым. Затем он сообщил, что президент Путин «в принципе» согласился, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) начали эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали» на территорию, контролируемую правительством Украины.

На пресс-конференции по итогам встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Дмитрием Кулебой генсек ООН заявил: «В настоящий момент я могу только сказать вам, что мы делаем все возможное, чтобы это (эвакуация.— “Ъ”) произошло. Я не буду вдаваться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность». «Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческого отношения к этим людям от Российской Федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной»,— заявил, в свою очередь, Владимир Зеленский.

Напомним, что российские военные неоднократно предлагали гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали», где также остаются силы батальона «Азов» и иностранные наемники, но Киев потребовал посредничества ООН и МККК.

Помимо участия в официальных встречах в ходе визита на Украину Антониу Гутерриш посетил поселок Бородянка, а также города Ирпень и Буча под Киевом, где было зафиксировано большое число жертв среди гражданского населения. Украина обвиняет российских военных в совершении преступлений, Россия заявляет о фейках и провокациях. На Украину была отправлена международная группа экспертов и следователей, в Москве считают их работу политизированной. «Я рад, что Международный уголовный суд занимается ситуацией и что представители офиса его прокурора уже находятся здесь. Я полностью поддерживаю Международный уголовный суд и призываю Российскую Федерацию согласиться сотрудничать с ним»,— заявил в четверг господин Гутерриш. Он подчеркнул: каждый должен помнить о том, что больше всего во время военных конфликтов страдают мирные жители. По данным Управления Верховного комиссара ООН на 25 апреля, с начала российской «специальной военной операции» на Украине погибли 2665 человек, из них 195 дети, ранения получили 3053 человека (296 детей). В ООН отмечают, что цифры могут быть выше.

Во время переговоров генсека ООН с Владимиром Зеленским прошли сообщения о ракетных ударах по Киеву.

Марианна Беленькая

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