Генсек ООН посетил Киев

37 1 мин. ...

В четверг генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры в Киеве. В центре внимания оказалось обсуждение работы гуманитарных коридоров и эвакуация людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Во вторник господин Гутерриш поднимал эту тему на переговорах в Москве с президентом РФ Владимиром Путиными и главой МИДа Сергеем Лавровым. Затем он сообщил, что президент Путин «в принципе» согласился, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) начали эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали» на территорию, контролируемую правительством Украины.

На пресс-конференции по итогам встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Дмитрием Кулебой генсек ООН заявил: «В настоящий момент я могу только сказать вам, что мы делаем все возможное, чтобы это (эвакуация.— “Ъ”) произошло. Я не буду вдаваться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность». «Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей. Ожидаем также человеческого отношения к этим людям от Российской Федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина генерального секретаря будет результативной»,— заявил, в свою очередь, Владимир Зеленский.

Напомним, что российские военные неоднократно предлагали гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали», где также остаются силы батальона «Азов» и иностранные наемники, но Киев потребовал посредничества ООН и МККК.

Помимо участия в официальных встречах в ходе визита на Украину Антониу Гутерриш посетил поселок Бородянка, а также города Ирпень и Буча под Киевом, где было зафиксировано большое число жертв среди гражданского населения. Украина обвиняет российских военных в совершении преступлений, Россия заявляет о фейках и провокациях. На Украину была отправлена международная группа экспертов и следователей, в Москве считают их работу политизированной. «Я рад, что Международный уголовный суд занимается ситуацией и что представители офиса его прокурора уже находятся здесь. Я полностью поддерживаю Международный уголовный суд и призываю Российскую Федерацию согласиться сотрудничать с ним»,— заявил в четверг господин Гутерриш. Он подчеркнул: каждый должен помнить о том, что больше всего во время военных конфликтов страдают мирные жители. По данным Управления Верховного комиссара ООН на 25 апреля, с начала российской «специальной военной операции» на Украине погибли 2665 человек, из них 195 дети, ранения получили 3053 человека (296 детей). В ООН отмечают, что цифры могут быть выше.

Во время переговоров генсека ООН с Владимиром Зеленским прошли сообщения о ракетных ударах по Киеву.

Марианна Беленькая