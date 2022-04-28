ОАО РЖД может получить на расходы

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ОАО РЖД, помимо докапитализации на 250 млрд руб. из ФНБ, может получить субсидии из федерального бюджета на текущие расходы. Более того, до сих пор актуальна концепция еще одной докапитализации компании из ВЭБ.РФ на 82 млрд руб. Если решение о субсидии на текущие расходы будет принято, по мнению аналитиков, она может стать более приемлемой альтернативой дополнительной индексации тарифов ОАО РЖД, поскольку позволит не увеличивать нагрузку на экспортеров, и без того испытывающих трудности.

ОАО РЖД может получить субсидии на текущую деятельность. По данным источников “Ъ”, этот вопрос обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова на прошлой неделе, по итогам совещания Минфину и Минтрансу было поручено проработать такую возможность. В секретариате господина Белоусова не ответили на запрос “Ъ”, в Минтрансе от комментариев отказались. В Минфине “Ъ” сообщили, что запросы ОАО РЖД по выделению средств на операционные расходы в министерство не поступали. В ОАО РЖД также не уточнили, о какой сумме субсидируемых расходов может идти речь. Субсидирование текущих расходов уже применяется для поддержки авиаотрасли.

При этом ОАО РЖД уже получает госпомощь. Так, решено докапитализировать компанию на 250 млрд руб. из ФНБ, правительство подписало постановление об этом 6 апреля. Цель докапитализации — не снижать темпы модернизации Восточного полигона и развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, продолжить закупку подвижного состава, пояснял премьер Михаил Мишустин. Также не снимается с повестки докапитализация ОАО РЖД за счет ВЭБ.РФ на 82 млрд руб. в этом году. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались. Еще часть средств на инвестпрограмму в этом году монополия сэкономит за счет прошлогоднего распоряжения правительства, позволяющего ей не платить дивиденды из прибыли за 2021 и 2022 годы (см. “Ъ” от 9 сентября 2021 года).

При этом дискуссия о дополнительной индексации тарифов ОАО РЖД в связи с изменением экономических условий пока не завершена. Монополия и ФАС предлагали ежеквартально учитывать в тарифах отклонение реальной инфляции от прогнозной и увеличить экспортную надбавку на размер курсовой разницы (см. “Ъ” от 18 и 23 марта), а также убрать льготные коэффициенты на перевозку угля и перевести уголь в более дорогой тарифный класс. Правительство склонялось к тому, чтобы отказаться от отражения валютного курса в экспортной надбавке (см. “Ъ” от 4 апреля). По информации собеседников “Ъ” в промышленности, ежеквартальная индексация еще актуальна. По расчетам ФАС от начала апреля, дополнительный доход ОАО РЖД от индексации тарифа при условии введения в мае составит 115,5 млрд руб. в 2022 году. Однако окончательное решение, по данным “Ъ”, пока не принято.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что целевые субсидии на покрытие отдельных статей текущих расходов были бы оптимальной альтернативой дополнительной индексации тарифов. По его словам, экспортеры сейчас и так несут большую дополнительную нагрузку из-за изменения направлений поставок, проблем с согласованием заявок в направлении Восточного полигона, а также нерыночного завышения курса рубля. Также неочевидно, на что будут направлены средства от индексации тарифа, тогда как целевые субсидии позволяют эффективнее контролировать их расходование. Государство сейчас имеет возможность оказать финансовую поддержку ОАО РЖД, заключает он, и хорошо, если дополнительной индексации тарифов удастся избежать.

Наталья Скорлыгина