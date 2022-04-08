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Коммерсантъ FM
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Сериалы снялись про запас

Онлайн-кинотеатры готовятся к замещению иностранного контента

В 2022 году число оригинальных сериалов и фильмов, выпущенных в России, снизится из-за ухода с рынка Netflix и заморозки затянувшихся проектов, ожидают в Telecom Daily. За прошлый год онлайн-кинотеатры выпустили 74 собственных проекта против 20 в 2020 году, а их инвестиции в это направление выросли почти в пять раз, до 16 млрд руб. Эксперты отмечают, что отсутствие зарубежных премьер должно мотивировать отечественные видеосервисы снимать собственные фильмы и сериалы. Сами игроки рассчитывают сохранить или увеличить объем производства, но выпускать новый контент придется с учетом уже сильно возросших цен.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием Telecom Daily, посвященным итогам 2021 года на рынке производства онлайн-кинотеатрами собственного контента (так называемых originals). Из него следует, что за 2021 год онлайн-кинотеатры выпустили 74 проекта. По числу премьер лидирует Start (22 проекта), Kion стал вторым по этому показателю (14 проектов), у Premier их 10. Самыми узнаваемыми у россиян оказались третий сезон сериала «Содержанки» от Start, «Выжившие» от Okko и второй сезон «Проекта Анна Николаевна» от «Кинопоиск HD» (опрос проводился в конце января среди 1,1 тыс. совершеннолетних пользователей онлайн-кинотеатров, оценивались 46 проектов, вышедших во втором полугодии).

В 2020 году в России, по данным Telecom Daily, было выпущено только около 20 оригинальных проектов. Вырос и объем инвестиций: если в 2020 году, по оценке аналитиков, онлайн-кинотеатры вложили в это направление 2–3 млрд руб., то в 2021 году — уже порядка 15–16 млрд руб. Так называемый бум originals, спровоцированный резким ростом интереса к проектам собственного производства, сопровождался дефицитом кадров на рынке (см. “Ъ” от 6 августа 2021 года) и существенным ростом цен: стоимость услуг, связанных со съемкой, за год выросла до 30%, оценивают в Telecom Daily.

В 2022 году количество единиц контента, конечно, будет меньше, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, этому, в частности, будет способствовать уход с рынка зарубежных игроков (Netflix остановил производство всех четырех запланированных в России сериалов.). «Уже началось закрытие экспериментальных или затянувшихся в производстве проектов. Кроме того, сворачиваются проекты, связанные с иностранными партнерами»,— добавил директор Ivi Originals Вадим Соколовский.

В то же время на фоне отсутствия доступа к зарубежным премьерам (см. “Ъ” от 17 марта) онлайн-кинотеатрам «не остается ничего иного, как привлекать внимание пользователей за счет уникального контента», считает Денис Кусков. Спрос на локальный контент растет в связи с уходом мейджоров, но при этом меняется фокус, будет меньше рискованных дорогих проектов, уточняют в Start. Сама платформа в 2022 году обещает релизы не менее 24 проектов. «Почти весь лайн-ап на 2022 год и частично на 2023 год уже произведен»,— поясняют в компании.

На российскую анимацию давит разрыв с иностранными партнерами

Ivi старается сохранить производство оригинальных продуктов на уровне предыдущего года и продолжает поиск и разработку проектов на 2023 год, отметил Вадим Соколовский. Гендиректор Premier Софья Митрофанова рассказала, что число собственных проектов платформы растет: «До конца года мы планируем показывать пользователям по две-три новинки ежемесячно». Kion готовится в 2022 году выпустить около 30 оригинальных проектов против 21 годом раньше, заявили в пресс-службе сервиса.

43,4 миллиарда рублей

составила общая выручка российских онлайн-кинотеатров в 2021 году, по данным «ТМТ Консалтинга».

Впрочем, продолжать производство сервисам, возможно, придется с учетом его дальнейшего удорожания. «В первом квартале мы уже заметили существенный рост на расходы по строительству декораций, пластический грим и жесткие диски для записи и хранения материала»,— отмечает Вадим Соколовский. В Start признают, что на ценах в моменте отразился скачок курса доллара и есть «общие ожидания по высокой инфляции», но в то же время рассчитывают на снижение цен со временем: «Уход Netflix важен тем, что он в том числе разгонял стоимость производства». Снизится и конкуренция, и возможности индустрии, поэтому, полагают в Start, в перспективе цены, наоборот, должны пойти вниз.

Валерия Лебедева

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