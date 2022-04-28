Майские демонстрации разошлись в написании

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1 мая в России пройдут шествия и митинги, приуроченные к Дню труда. Мероприятия «Zа мир!», обратил внимание “Ъ”, власти согласовывают без труда, в то время как в согласовании акций «За мир!» зачастую отказывают, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Путаница возникла и вокруг шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Основатели одноименного движения отреклись от причастности к акции, однако действующие организаторы заверили “Ъ”, что «Бессмертный полк» в День Победы обязательно пройдет, в том числе с портретами погибших при проведении «спецоперации РФ на Украине».

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Профсоюзные активисты в регионах готовятся 1 мая выйти на пророссийские акции «Za мир! Za труд!», используя в прежних лозунгах символику в поддержку «спецоперации РФ на Украине». В акции примут участие по меньшей мере 3 млн человек по всей стране, заявил в среду председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он уточнил, что повестка первомайских шествий все же будет «традиционной», а сами демонстрации не состоятся на территориях, где действуют коронавирусные ограничения и сохраняется «непростая обстановка», то есть «в приграничной зоне с Украиной». «Там будут приниматься свои решения»,— сказал господин Шмаков. Отметим, с 12 апреля федерация проводит автопробег «в поддержку российской армии и президента Владимира Путина», слоган акции такой же, как у первомайских демонстраций, но с уточнением — «Za мир без нацизма». Уже к 18 апреля, по словам Михаила Шмакова, представители ФНПР без труда получили согласования «митингов и шествий» на 1 мая.

В крупных российских городах 1 мая запланированы и демонстрации КПРФ, однако в некоторых регионах от проведения акций отказались. Известно, к примеру, что в Саратове вместо первомайского шествия впервые за много лет пройдет ярмарка. В Москве и Петербурге коммунисты уже объявляют сбор сторонников и заверяют, что мероприятия согласованы с администрациями городов. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил “Ъ”, что его организация вместе с КПРФ, комсомольскими и ветеранскими движениями проведет первомайские акции во всех крупных городах страны: «Требования социальные — смена курса развития страны в интересах большинства населения». В Екатеринбурге шествие КПРФ «объединит представителей всех политических партий», традиционные слоганы визуально будут выглядеть так: «Zа мир», «Zа труд», «Zа май» и впервые в этом году «Zа президента».

Сложнее обстоят дела с согласованием акций у партии «Яблоко», представители которой тоже хотят выйти на улицы с требованиями мира и труда, но полностью написанными на русском языке. С середины апреля активисты в разных уголках РФ получают отказы городских администраций на проведение шествий 1 мая. В Москве в проведении шествия «За мир!» от станции метро «Белорусская» до станции «Охотный Ряд» муниципальному депутату Андрею Мореву отказали из-за «эпидемиологической обстановки» и, соответственно, запрета на массовые скопления людей. Господин Морев считает отказ «явно ангажированной мерой, не имеющей никакого отношения к борьбе с пандемией», и обжалует решение в суде. Отметим, это третий иск московского «Яблока» к столичной администрации за последнее время (первый касается отказа в антивоенном шествии 27 марта, второй — запрета на проведение публичных мероприятий в принципе).

Из-за коронавирусных ограничений и «давления властей» оппозиционеры отказались от первомайских шествий в Казани, Омске, Симферополе и Крыму. В кузбасском отделении «Яблока» сообщили “Ъ”, что никаких акций не планируется, так как «все запрещено».

Министерство общественной безопасности Свердловской области отклонило заявку на проведение 1 мая шествия и митинга «За мир» в Екатеринбурге, которую подали 20 апреля представители оппозиционных партий «Яблоко», ПАРНАС и «Левое социалистическое действие». Как рассказал “Ъ” член партии «Яблоко» Александр Куделькин, представители министерства предложили отказаться от второй заявленной цели, посвященной проблемам с соблюдением прав человека в России, и присоединиться в рамках шествия к колонне, формируемой по инициативе Федерации профсоюзов Свердловской области. Он отметил, что акцию «За мир!» с Z-символикой отказываются поддерживать некоторые представители «Яблока» и сам он в согласованном мероприятии участвовать не будет.

Председатель южноуральского «Яблока» Ярослав Щербаков на прошлой неделе подал уведомление о проведении 1 мая демонстрации «За мир!» с численностью до 499 участников в Челябинске. Чиновники 25 апреля отказали в проведении шествия, объяснив решение «неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой». В тексте документа, который опубликовал господин Щербаков, предлагается провести акцию, как только это позволит сделать эпидситуация. Ярослав Щербаков намерен обжаловать отказ в суде. “Ъ” известно, что уведомления о первомайских шествиях «За мир!» подавали члены «Яблока» в других городах Челябинской области, в частности в Миассе и Магнитогорске, однако информации об отказе или согласовании мероприятий пока нет.

Мэрия Новосибирска отказала региональному «Яблоку» в проведении антивоенного первомайского шествия «За мир!» по Красному проспекту. Решение аргументировано коронавирусными ограничениями, которые предписывают «приостановить проведение публичных мероприятий с участием граждан». Они будут действовать в области как минимум до 1 июля.

Источник, близкий к экс-штабу Алексея Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Иркутске, сообщил, что в регионе продолжается «практика расклеивания антивоенных листовок, размещения граффити и рисунков, повязывание лент зеленого цвета», и 1 мая не исключил проведение серий одиночных пикетов. В администрации Иркутска “Ъ” сообщили об отсутствии заявлений на проведение массовых акций. Известно также, что движение «Весна» в Санкт-Петербурге призывало противников «спецоперации» принять участие в акции «Бессмертный полк», запланированной не на 1, а на 9 мая.

Между тем основатели движения «Бессмертный полк» публично просили более не ассоциировать их с ежегодным шествием. Напомним, первую акцию «Бессмертного полка» в 2011 году организовали томские журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев (они до сих пор продолжают вести сайт движения «Бессмертный полк», где реализуют проект «народная летопись»). Через несколько лет шествие начали проводить и другие организации, в том числе поддерживаемые ОНФ. «К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл "Бессмертного полка" явлений и событий»,— говорится в сообщении, сделанном неделю назад томскими журналистами.

«Ситуацией вокруг авторов первой акции "Бессмертный полк", честно сказать, не удивлена,— заявила “Ъ” депутат Госдумы, сопредседатель организации "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.— Мы работали с ними. Это же общественная инициатива. Но они давно дистанцировались от нас». По ее словам, авторы шествия не совсем правы, когда говорят, что «Бессмертный полк» существует вне идеологии: «Мы выносим портреты людей, которые сражались против самой страшной идеологии двадцатого и, не побоюсь этого слова, двадцать первого века. Мне кажется, если они говорят, что полк существует вне идеологии, то они не понимают сути и духа этого шествия». Госпожа Цунаева заявила “Ъ”, что в ее организации планируют провести шествие везде, где это позволит эпидемиологическая обстановка.

Елена Цунаева утверждает, что ее организация не распространяет каких-то рекомендаций по символике акции (в сети ранее появлялась информация о якобы распространяемых методичках), хотя сама она хотела бы прикрепить на свой плакат лозунг «За мир без нацизма». Также Елена Цунаева указывает, что организация не может запретить участникам пронести 9 мая фотографии с погибшими в «военной спецоперации России на Украине».

Мария Старикова, Кира Хейфец, Андрей Винокуров, корреспондентская сеть “Ъ”