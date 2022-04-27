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Коммерсантъ FM
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Большинство россиян не верит в соблюдение принципа «Спорт вне политики»

Контекст

90% россиян считают в той или иной мере несправедливым отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за «специальной военной операции» на Украине. Это следует из результатов социологического опроса, проведенного ВЦИОМом 25 апреля. Противоположного мнения придерживаются лишь 5% опрошенных. Те же 90% респондентов полагают, что принцип «Спорт вне политики» сегодня скорее не соблюдается, а все еще верят в его действенность 4%. А вот в отношении отказа некоторых российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в случае, если от них требуют публичной оценки «специальной военной операции», респонденты были не столь единодушны: 63% из них считают такое решение правильным, 20% — неправильным и еще 17% затруднились с ответом.

Результаты опроса ВЦИОМа были представлены 26 апреля на круглом столе, организованном близким к администрации президента Экспертным институтом социальных исследований на площадке МИА «Россия сегодня». В мероприятии также приняли участие шахматист Сергей Карякин и пловец Евгений Рылов, пострадавшие от дискриминационных действий со стороны международных спортивных структур. Напомним, господина Карякина комитет по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил на полгода от участия в официальных соревнованиях за публичную поддержку военной операции России на Украине, а двукратный олимпийский чемпион Рылов был отстранен Международной федерацией плавания на девять месяцев за участие в мартовском митинге-концерте в «Лужниках», посвященном очередной годовщине присоединения Крыма к России.

По мнению уроженца Крыма Сергея Карякина, война против российских спортсменов идет давно и целенаправленно и сейчас уже не важно, был ли реальный предлог для их отстранения. В этих условиях надо концентрироваться на проведении соревнований внутри России, наращивать их масштаб, приглашать «дружественные» страны и в том числе создавать с их участием новые альтернативные спортивные организации, считает шахматист. В то же время, по его словам, российские спортсмены должны понимать, что нужны своей стране, а для этого им нужна ощутимая спонсорская поддержка.

Бороться на Олимпийских играх без флага и гимна, по мнению господина Карякина, унизительно, но «Олимпиада есть Олимпиада» и многие спортсмены ради участия в ней буквально жертвуют своей жизнью. При этом отстранение сильнейших российских спортсменов не способствует здоровой конкуренции на международных соревнованиях, отметил гроссмейстер. Его поддержал и Евгений Рылов, который напомнил, что пловцы, в отличие от шахматистов, соревнуются еще и со временем. И если раньше можно было установить мировой рекорд на национальном чемпионате, то в «новых реалиях» еще не факт, что результаты соревнований внутри России будут засчитываться на международном уровне, добавил пловец.

Елена Рожкова

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