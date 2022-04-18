Авиаторы вступили в битву за урожай

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Ограничения на полеты на юге России из-за спецоперации на Украине создали сложности для авиационной обработки полей. Эксплуатанты сверхлегких судов, на которые приходится половина рынка, жалуются на административные барьеры и высокую стоимость трекеров ЭРА-ГЛОНАСС, установки которых требуют для получения разрешения на полеты. Авиаторы, чьи более дорогостоящие Ан-2 и Ми-2 все же допустили к работам, отрицают обвинения в лоббизме, указывая, что без трекеров легкие суда легко спутать с «вражеским беспилотником».

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Малые авиаторы просят Росавиацию, администрацию президента РФ, Минобороны и Минсельхоз предотвратить срыв авиаработ по опрыскиванию полей, химпрополке от сорняков и защите от насекомых на юге страны. Сложности возникли из-за письма начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию (есть в распоряжении “Ъ”) от 24 марта. В нем говорится, что в связи с решением Генштаба выполнение авиационно-химических работ в Южном федеральном округе (ЮФО) разрешается только на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2, «допущенных к выполнению полетов в районе проведения специальной военной операции».

Эти ограничения «разрушительны для сельского хозяйства и авиации», говорится в письме исполнительного директора Ассоциации авиаработ Вадима Цыганаша в управделами президента РФ. По данным приволжского и южного территориальных управлений Росавиации, на выполнение авиахимработ сертифицированы всего 126 Ан-2 и Ми-2, остальные — это 143 сверхлегких ВС. Ограничения приведут к тому, что невозможно будет выполнить 60–70% работ по распылению гербицидов на площади до 2,5 млн га (половина обрабатываемых в ЮФО), сообщил “Ъ” Вадим Цыганаш. По оценке ассоциации, отсутствие обработки снизит урожайность на 15–30%, а при высокой влажности и дождях — до 50–60% из-за невозможности использования наземной техники. При этом привлечение Ан-2 и Ми-2 в 2–2,5 раза дороже для фермеров, чем сверхлегких судов.

К середине апреля Генштаб допустил к проведению авиахимработ всего 22 самолета Ан-2 и 3 вертолета Ми-2, отмечает Вадим Цыганаш. Росавиация 14 апреля предложила допустить и сверхлегкие суда, но потребовала снизить разрешенную высоту до 50 м и «оперативно предоставлять при необходимости опознавания органам ПВО требуемую информацию». Как рассказали “Ъ” авиаторы, в начале апреля им разослали «алгоритм взаимодействия» с Минобороны: документ (есть у “Ъ”) предписывает установку авиационного трекера, совместимого с ЭРА-ГЛОНАСС. Он должен обеспечивать передачу данных по сетям GSM и спутниковому Iridium один раз в 10 секунд. Подача данных должна производиться через личный кабинет в системе «Каскад», оператор которой — ассоциация «Аэрохимфлот», чьи Ан-2 уже оснащены трекерами и с чьими «лоббистскими усилиями» недопущенные авиаторы связывают ограничения.

Стоимость датчика составляет 50–65 тыс. руб., с установкой — около 100 тыс. руб., «это непосильные траты, не считая $2 за час обслуживания», говорит глава «Авиахим-Юг» Петр Прихидько: «Ан-2 не могут конкурировать по цене обработки 1 га с малообъемной техникой, и единственный способ навязать услуги — это отсечение других игроков». Цена обработки 1 га на сверхлегком судне, уточняет он, на 100 руб. меньше, чем у Ан-2.

При попытке установить нужные трекеры эксплуатанты столкнулись с дефицитом. «Запись на установку — на июнь»,— говорит руководитель аэродромного комплекса «Аэромакс» в Ростовской области Максим Меркулов. По его словам, работа легких СП-30 и «Бекасов» обходится заказчику в 200–300 руб. за 1 га, тогда как у Ан-2 цена превышает 2,8 тыс. руб. В сверхлегких самолетах в основном используют бортовые навигационные контроллеры «АвтоГРАФ» Первой навигационной компании: передача данных на сервер там возможна с частотой 3 секунды. «Но Росавиация, Минобороны и Минсельхоз не реагируют на наши предложения по передаче кодов с трекера»,— говорит Максим Меркулов.

Требования к трекерам Минобороны устанавливает из своих соображений безопасности, говорит глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин, и «лоббизма быть не может». Минобороны потребовало именно спутниковые трекеры, поскольку они обеспечивают 100% покрытия, тогда как у трекеров с передачей данных по GSM-каналам покрытие зависит от вышек связи, объясняет он: «На радаре ПВО сверхлегкое судно может дать такой же засвет, как и вражеский беспилотник, невозможно летать без опознавания, как в прошлой жизни». Господин Галиуллин также отрицает дефицит датчиков, утверждая, что никто не обращался в альянс с заявкой по установке: «Небольшие эксплуатанты хотели схитрить и обойтись без трекеров или купить один на десять бортов, а там есть IMEI — разумеется, это не нравится тем, кто хотел сэкономить».

В качестве примера пренебрежения безопасностью он привел крушение Ми-2 на Кубани 17 апреля во время обработки сельхозугодий: вертолет, по его данным, работал «по черной схеме». Клим Галиуллин также подчеркнул, что воздушных судов альянса и других Ан-2, эксплуатируемых легально, вполне достаточно для обеспечения основных объемов авиахимработ на юге России, а стоимость обработки 1 га на Ан-2 не превышает 600–700 руб. с НДС.

С конца февраля ни один фермер не сообщал о возможных проблемах с авиаработами, сообщил “Ъ” заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Дмитрий Репка. По его словам, в области «не видят проблемы с обработкой наземными способами»: невозможно обработать «с земли» исключительно рис. Наземная техника не справится в борьбе с летающими вредителями вроде мотылька и саранчи, указывает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. К тому же производительность и эффективность у наземного транспорта в химработах во многом ниже. В РЗС знают об проблеме, но рассчитывают, что власти смогут «урегулировать ситуацию с допусками» до середины мая, когда начнется основной этап обработки кукурузы и зерновых.

Айгуль Абдуллина