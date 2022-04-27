Инсулину запасают упаковку

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Российские фармпроизводители лекарств, опасаясь сложностей с поставками из ЕС первичного упаковочного материала, включая шприц-ручки и картриджи для инсулина и флаконы, ищут альтернативу в Китае и России. Но заменить оперативно европейскую продукцию будет сложно — на наладку оборудования под новые материалы и регистрационные процедуры потребуется время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фармпроизводители ищут замену поставщикам первичной упаковки из Европы и США, сообщили “Ъ” несколько участников рынка. Речь идет о шприц-ручках, картриджах для инсулина, преднаполненных шприцах, флаконах, полиэтиленовых тубах. Так, «Герофарм», по словам директора по управлению цепями поставок компании Евгении Каика, шприц-ручки для инсулина закупает у швейцарской Ypsomed, но в мае начнет тестировать продукцию, выпускаемую другими производителями.

Кроме того, «Герофарм» проводит патентную экспертизу шприц-ручки собственной разработки. Компания также ищет замену картриджей немецкой Schott и других материалов в РФ, Белоруссии, Индии, Китае, отмечает госпожа Каика.

По словам владельца «Фармасинтеза» Викрама Пунии, компания почти договорилась с новым поставщиком шприц-ручек из Китая в дополнение к продукции Ypsomed. Из КНР также планируется завозить преднаполненные шприцы для антитромботического препарата далтепарин натрия, которые сейчас закупаются в Италии, добавляет он.

«Нанолек» заказывает шприцы и их элементы, флаконы, колпачки, фольгу, пленку и другую первичную упаковку в Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Румынии, Индии. «Мы и ранее, а тем более сейчас ищем альтернативные решения, в том числе в Китае и России»,— говорит заместитель гендиректора компании Денис Дугин. «Промомед» планирует заменить пока только микроклизмы (полиэтиленовые тубы) на российскую продукцию, сообщили “Ъ” в компании.

Хотя производители первичной упаковки из ЕС и США не заявляли о прекращении поставок в РФ, но ряд российских фармпроизводителей столкнулись с проблемами ввоза продукции из Европы. У «Фармасинтеза» ближайшая поставка шприц-ручек из Швейцарии ожидается в мае—июне. Но их объем будет лимитированным из-за проблем с логистикой, поясняет Викрам Пуния.

На импорт приходится подавляющее большинство используемых в производстве лекарств компонентов, констатирует гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По данным «Герофарма», валютная составляющая в себестоимости выпуска лекарств значительна — 45–50% при производстве картриджей для инсулина и 69–75% для шприц-ручек. «Полимеры, фольга не относятся к социально значимым товарам и, соответственно, в любой момент могут оказаться под европейскими санкциями»,— поясняет господин Шуляк. Поэтому сейчас производители активно ищут других поставщиков в РФ.

По словам Дениса Дугина из «Нанолека», есть хорошие российские варианты флаконов для лекарств, но приемлемых альтернатив европейским шприц-ручкам для инсулина практически нет. Найти замену всем компонентам внутри страны нереально, закупки можно переориентировать на КНР и Индию, соглашается Сергей Шуляк. В «Биокаде» говорят, что подбирают аналоги европейским материалам на азиатских рынках, но полностью заменить объемы пока не удалось. Впрочем, поставки из Китая тоже сейчас значительно осложнены. Из-за очередной вспышки COVID-19 в стране возникли транспортные проблемы даже с поставками шприц-ручек Ypsomed с завода в КНР, отмечает Евгения Каика.

Даже если фармпроизводители смогут оперативно найти новых поставщиков, то потребуется некоторое время на отладку оборудования, указывает Сергей Шуляк. Кроме того, по словам Викрама Пунии, для замены упаковочного материала зачастую необходимо внести изменения в регудостоверения лекарств, а этот процесс небыстрый.

Полина Гриценко