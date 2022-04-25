Белые силы нас злобно гнетут

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25 апреля президент России Владимир Путин участвовал в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры России. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников понял, что нагрузка на прокуроров становится просто неимоверной в связи с огромным количеством новых вводных. А главное — все стало известно про тележурналиста Владимира Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор Игорь Краснов появился в зале вслед за символами страны

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Генпрокурор Игорь Краснов появился в зале вслед за символами страны

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главное, что прежде всего обращало на себя внимание в зале, особенно после недавней встречи президента и министра обороны: Сергей Шойгу, приглашенный гость, был опять в гражданском костюме. Да, дерзко. Тем более что постоянно так.

— Уважаемые товарищи! — как всегда, обратился к коллегам из Генпрокуратуры Владимир Путин, подтверждая, что есть вечные ценности и что есть люди, которых язык никогда не повернется назвать господами.

Господин Путин аккуратно разговаривал с прокурорами: даже критикуя их, он заранее объяснял их промахи объективными причинами. Он не хотел, наверное, чтобы эти люди подумали о нем плохо (или тем более о себе): все-таки он разговаривал с прокурорами.

— Есть ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят и которые, к сожалению, часто не решаются годами,— вот на что мы должны обратить внимание!.. Понятно, что меры прокурорского реагирования не всегда эффективны в силу различных объективных обстоятельств, финансирования, даже политики региональных и местных властей по тем или иным вопросам. Но все-таки работники прокуратуры... должны добиваться решения ситуации, с которой сталкивается каждый конкретный человек, по существу!

Бизнес, было обещано, будет функционировать без тотальных прокурорских проверок:

— Безусловно, есть сферы, требующие проверок, и, конечно, особенно там, где это касается жизни и здоровья людей. Во всех иных случаях, как мы и решили, действует мораторий... Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям (но хотелось бы порекомендовать им не расслабляться: возможно, именно в этом и состоит маневр, который потом по привычке назовут налоговым.— А. К.), и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства.

Иностранные компании на территории России теперь настолько штучный товар, что исполнить рекомендацию господина Путина прокурорам будет нетрудно.

Им, без сомнения, есть куда бросить силы:

— В ходе спецоперации (на Украине.— А. К.) выявились массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины, зарубежными наемниками норм международного права. Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том числе детей, в качестве «живого щита», о других преступлениях. Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей.

Означает ли это, что прокурорский надзор настигнет провокаторов и за границей РФ? Видимо, это и означает.

Между тем Владимир Путин перешел к главному сюрпризу дня:

— Также, безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации. Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы.

Речь, теперь уже слишком хорошо известно, про тележурналиста Владимира Соловьева и группу неонацистов «Белая сила» (National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.— “Ъ”). За ней стояла, как стало понятно, Служба безопасности Украины, но не только.

Впрочем, сначала Владимир Путин отвлекся на то, что еще до сих пор не комментировал (но, видимо, хотелось):

— На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединенных Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе — дипломаты к этому даже призывают! Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри.

Но и это никак. Ведь те, кто против, просто уезжают к партнерам в США и Европе. И нет шансов ничего расколоть внутри.

— И поскольку,— продолжил президент анализировать этих партнеров,— на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов.

И вот в очередной раз стало ясно, кто есть кто:

— В этой связи, конечно, следует отметить, что нам известны пофамильно кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, это отношение к распространению информации, это отношение к правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах, кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по старинке, исходя из своего колониального прошлого. Но в России это не пройдет.

Таким образом, за покушением на тележурналиста стоит, судя по всему, ЦРУ.

Что ж, закономерный финал.

Причем размеры арсенала, приготовленного для тележурналиста, на первый взгляд поражают воображение: самодельная бомба, восемь бутылок «коктейля Молотова», обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, шесть пистолетов, более тысячи патронов... А с другой стороны, с меньшим арсеналом на такого человека даже и пытаться выходить было бы смешно. Вскоре от арестованных стало известно, что это запас не для него одного.

— Особое внимание,— добавил господин Путин,— следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик.

Я подумал было, что их стоит проверять особо внимательно, так как среди них могут оказаться те, о ком потом пожалеешь, но все оказалось иначе:

— На сегодня их уже порядка миллиона человек, в том числе свыше 100 тыс. детей (видимо, тех самых, которых украинские СМИ считают насильно вывезенными. Поэтому господин Путин сейчас, похоже, именно их и выделял.— А. К.). Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им!

Нагрузка на прокуроров становилась, по моим представлениям, уже просто невыносимой.

Обычные, рядовые преступники могут, по моим представлениям, вздохнуть с облегчением: до них теперь пока что никому особенного дела нет. Они могут отдохнуть и перегруппироваться, набираясь сил. Главное для них сейчас — не допускать экстремизма, так как экстремистам, пообещал президент, пощады вообще не ждать:

— Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне, на дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды! И конечно, незамедлительно реагировать на факты распространения в интернете радикальной идеологии, фейков, провоцирующих нарушения общественного порядка, подготовку незаконных акций. Они часто в основном организуются из-за границы, по-разному организуются: либо информация оттуда идет, либо деньги.

В сторону традиционных, то есть рутинных, нетворческих, направлений работы прокуратуры был сделан лишь ритуальный реверанс.

— Среди них — квалифицированное поддержание гособвинения, охрана окружающей среды и природопользования, надзор за соблюдением прав тех, кто находится в местах лишения свободы,— добавил Владимир Путин.

И вот об этом было сказано вообще без вдохновения. Ну не до них сейчас, неужели непонятно?

Свои же все-таки, должны понять.

Андрей Колесников