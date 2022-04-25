Пути снабжения неисповедимы

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США продолжат выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом говорилось в ходе визита в Киев самых высокопоставленных представителей Вашингтона, посетивших украинскую столицу после начала боевых действий,— госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Пентагон уже объявил о новых поставках вооружения украинской армии. В то же время в Москве предупреждают, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Так, в понедельник впервые был нанесен скоординированный удар по объектам железнодорожной инфраструктуры западнее Киева с целью помешать военным поставкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Getty Images Встреча президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Getty Images

«Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Откровенно говоря, она (Россия.— “Ъ”) уже потеряла большую часть военного потенциала и большую часть своих войск. И мы хотим, чтобы у них не было шанса очень быстро восстановить свои возможности»,— заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам поездки в Киев, в которой он принял участие вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Визит прошел в атмосфере секретности. Высокопоставленные американские чиновники сели в поезд на юго-востоке Польши (место не разглашается) и прибыли в Киев в воскресенье вечером. Сопровождавшие их журналисты остались в Польше. Все подробности визита стали известны только на следующий день.

В свою очередь, госсекретарь США отметил, что Россия потерпела поражение, а Украина добилась успеха. По мнению господина Блинкена, президент РФ Владимир Путин ставил цель «полностью вернуть Украину обратно в состав России, лишить ее суверенитета и независимости, чего не произошло и явно не произойдет». И теперь, добавил госсекретарь, задача США — помочь украинцам остановить смерти и разрушения.

Как сообщили сопровождавшим Энтони Блинкена и Ллойда Остина журналистам, в Киеве было объявлено о выделении США $713 млн на военное финансирование Украины. Из этой суммы $322 млн уйдет непосредственно Киеву, а остальное — 15 странам—союзницам США, которые обеспечивали Украину критически важным вооружением после начала боевых действий в феврале.

Кроме того, в понедельник стало известно, что американская администрация одобрила продажу Украине нестандартных боеприпасов, совместимых с вооружением советского производства, на сумму $165 млн. Миллионы, проанонсированные в Киеве, вместе с $165 млн на боеприпасы доводят общую сумму американской военной помощи Украине, оказанной с конца февраля, до $3,7 млрд.

«Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента (США Джо.— “Ъ”) Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку»,— говорится в сообщении, опубликованном от имени президента Украины Владимира Зеленского на его официальном сайте.

По его словам, предоставленная США оборонная поддержка — это «самый большой вклад в укрепление обороноспособности Украины». На втором месте по поставкам вооружений на Украину находится Польша — около $1,6 млрд.

Во вторник на авиабазе Рамштайн в Германии глава Пентагона обсудит с коллегами по НАТО, как еще можно помочь Украине. Примечательно, что именно в Германии идет горячий спор о поставках оружия украинцам. Так, на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резервы вооруженных сил ФРГ по большей части исчерпаны, но Киев может купить вооружение у оборонных концернов Германии, что затем будет компенсировано. В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок подчеркивает, что украинцам необходимы тяжелые вооружения и сейчас не время для отговорок в данном вопросе. Аналогичную позицию выразил и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. «Для меня загадка, почему для некоторых это (поставки тяжелого вооружения.— “Ъ”) является препятствием»,— сказал он.

Немецкий таблоид Bild сообщил на прошлой неделе, что из возможного экспортного списка для Украины, подготовленного немецким ВПК, вычеркнуты все позиции по поставкам тяжелого вооружения. По информации издания, изменения внесены «по настоянию ведомства канцлера».

Одновременно на канцлера идет давление с другой стороны. Около двадцати деятелей науки, политики, культуры, среди которых и вице-спикер Бундестага Антье Фоллмер, направили открытое письмо канцлеру Шольцу с призывом прекратить поставки вооружений Украине, так как это, по их мнению, делает Германию и другие страны НАТО стороной конфликта. Согласно соцопросу, проведенному институтом Insa по заказу Bild, 50% немцев против поставок тяжелого вооружения Украине, тогда как 43% их поддерживают.

«Я вижу только одно: попытку еще больше взвинтить ставки, еще больше обострить ситуацию, увидеть больше потерь»,— прокомментировал американские поставки вооружений Киеву посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Нота, направленная Москвой всем странам, которые поставляют оружие Украине, осталась без ответа Вашингтона. По мнению посла, задача США — не допустить, «чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ночь на понедельник российские военные нанесли удар по логистической инфраструктуре Украины.

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировке войск на Донбассе»,— сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Генштабе ВС Украины подтвердили попытки России «разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров». Однако советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что Россия всего лишь замедлила работу железной дороги. «Не критично, но теряем»,— пояснил он украинской интернет-газете «Страна».

«Впервые удар ВС РФ был нанесен скоординированно и адресно по объектам железнодорожной инфраструктуры западнее Киева. Почему именно сейчас и именно там? Думаю, причина на поверхности: это массированный поток военных грузов и тяжелого вооружения, который пошел из Польши. Часть снабжения — это западная техника, которую перебрасывают воздушным мостом на польский аэродром Жешув»,— сказал “Ъ” эксперт по транспорту, член Российского географического общества Сергей Сигачев.

Он отметил, что ранее политическое руководство РФ «добро» на удары по железной дороге в оперативном тылу не давало, так как на запад массово шли эшелоны с эвакуируемыми. Сейчас этот поток упал в восемь-десять раз, но стал наполняться грузопоток снабжения на восток. В то же время, по его словам, «не следует думать, что движение остановлено надолго». «Железная дорога — сложный механизм и способна к быстрой регенерации. Главная цель удара — общее замедление движения и расстройство логистики снабжения ВСУ с запада на восток, доразведка целей в остановившихся эшелонах и принуждение "Украинской железной дороги" к временному переходу на тепловозы с расходом ценной солярки. После такой "ракетной встряски" движение эшелонов по сети замедлится в два-четыре раза не менее чем на неделю»,— заключил господин Сигачев.

Марианна Беленькая