Золото борется со ставками

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На фоне геополитической напряженности инвесторы проявляют повышенный интерес к золоту. К концу второй декады апреля активы золотых биржевых фондов обновили максимум с начала 2021 года, достигнув 3,28 тыс. тонн. Однако из-за планов ФРС повысить в мае ставку на 0,5 процентного пункта стоимость металла не смогла удержаться выше $2 тыс. за унцию. Поддержать котировки снижение предложения золота на рынке и спрос на него со стороны центробанков развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Bloomberg, в конце прошлой недели активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, обновили максимум с января 2021 года, приблизившись к 3,28 тыс. тонн. За неделю рост составил почти 12 тонн. Уверенный рост вложений в драгоценный металл продолжается четвертый месяц подряд, и за это время активы фондов выросли более чем на 283 тонны.

Международные инвесторы наращивают вложения в металл из-за роста геополитической напряженности, а также на фоне заморозки части золотовалютных резервов Банка России. На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что под заморозку попали резервы на $300 млрд. При этом золото осталось в хранилищах ЦБ. «Санкции и блокировки подчеркивают ценность золота как резервного актива. Физическое золото было и остается ценным, легко транспортируемым, легко хранимым активом, на который нельзя наложить санкции»,— отмечает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Одновременно растут опасения участников рынка относительно снижения предложения драгоценного металла в среднесрочной перспективе. Россия являлась крупным игроком на рынке с долей почти 13% от мировых запасов, поставляя на мировой рынок около 300–350 тонн золота в год. «Российское золото сейчас не имеет доступа к западным рынкам из-за ограничений ЕС. Вероятно, российские добытчики смогут переориентироваться на Китай или Индию, но пока ЦБ взял на себя функцию поддержки отечественных компаний»,— отмечает директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Подстегивает интерес к металлу бурный рост инфляции в мире. В частности, в США инфляция по итогам марта ускорилась до максимума с 1981 года в 8,5%. В Европе цены растут так же быстро, в частности, в Германии инфляция составила в марте 7,3% против 5,1% в феврале. По данным опроса портфельных управляющих, проведенного аналитиками Bank of America, в апреле ожидания стагфляции выросли с 62% до 66%, максимума с августа 2008 года. «Цена на золото хорошо зарекомендовала себя в периоды повышенной инфляции в качестве защитного актива, однако корреляция не всегда положительна»,— отмечает Вадим Меркулов. Действительно, приток инвестиций в золото оказывает позитивное, но ограниченное влияние на его стоимость. По данным Investing.com, 18 апреля цена металла достигала $2003 за тройскую унцию, максимума с 11 марта. Но к 22 апреля цены скорректировались на 3,5%, откатившись до $1932,5 за унцию.

Коррекция последних дней могла быть связана с фиксацией прибыли после преодоления ценами уровня сопротивления в $2 тыс. за унцию. Кроме того, инвесторы пересмотрели цены на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэла о том, что в мае регулятор может поднять базовую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, что привело к росту курса доллара и ставок по US Treasuries. С четверга по пятницу доходность пятилетних американских бондов выросла на 19 базисных пунктов, до 3,05% годовых, максимума с ноября 2018 года. Рост ставок снижает привлекательность драгметаллов, поскольку в отличие от облигаций они не приносят инвесторам процентного дохода.

Впрочем, на фоне сохраняющихся геополитических и инфляционных рисков участники рынка ожидают сохранения спроса на металл, что будет поддерживать цены на рынке. По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, заморозка резервов Банка России снижает целесообразность хранения ЗВР для развивающихся стран в валюте США и Европы. Поэтому центробанки развивающихся стран могут увеличить спрос на драгоценный металл. «Этот драйвер может поддерживать цену золота на высоком уровне $1,9–2 тыс. за унцию даже на фоне роста реальной доходности американских гособлигаций»,— считает господин Громадин. По мнению Вадима Меркулова, цены на золото останутся в диапазоне $1,9–2,3 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев