Подрядчики не выходят на стройки

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К новому кризису сегмент госстроек подошел с нерешенными проблемами. Из-за подорожания стройматериалов, цены на которые не стабилизировались до сих пор, за три последних года четверть госконтрактов на сумму более 4 трлн руб. было расторгнуто, что привело к росту проблемных строек по всей стране. Эксперты ждут, что по итогам 2022 года объем сорванных контрактов увеличится на 20%. Впрочем, опасаясь дальнейшей инфляции, подрядчики и вовсе перестали участвовать в конкурсах, и многие стройки не находят застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Почти 169,5 тыс. госконтрактов в сфере строительства на общую сумму 4,4 трлн руб. в 2019–2021 годах были расторгнуты или их подрядчики оштрафованы по разным причинам, сообщил “Ъ” зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

Он уточнил, что доля расторгнутых договоров составила 26,2% от общего числа заключенных в этот период госзаказов в сфере строительства суммарной стоимостью 10,95 трлн руб.

В Минстрое на запрос “Ъ” не ответили.

Сегодня общая стоимость действующих госконтрактов в сфере строительства составляет 19 трлн руб., уточнил господин Алексеенко. По его подсчетам, только в 2021 году было заключено 378 тыс. таких госконтрактов на 12,2 трлн руб.

В целом проблема вызвана неустойчивым положением подрядчиков, поясняет руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. По ее словам, строительным компаниям последние годы банки неохотно дают кредиты, а авансов от заказчиков бывает недостаточно или они приходят с задержкой. Кроме того, добавляет госпожа Галактионова, в сегменте недорогих контрактов из-за отсутствия конкуренции на конкурсы иногда выходят неквалифицированные компании.

Зачастую госконтракт получает подрядчик, давший минимальную цену, надеясь уже после тендера увеличить стоимость работ, поясняет коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев.

Но, как правило, это приводит к штрафам за некачественное исполнение контракта либо к его расторжению, добавляет он.

В 2021 году к сложностям добавился существенный рост цен почти на все стройматериалы, что еще больше усугубило ситуацию. На этом фоне некоторые заказчики пытались давить на строителей, требуя исполнения контрактов, что при новых ценах было фактически неисполнимо, отмечает президент межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус. Даже несмотря на существующий механизм увеличения стоимости госконтракта, заказчики крайне неохотно на это идут, уточняет председатель совета директоров ГК КТБ Алексей Давидюк. В этом году тенденция продолжится, и количество расторгнутых или неисполненных госконтрактов станет на 20% больше год к году, прогнозирует гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

По данным Счетной палаты, к концу 2019 года общее число законсервированных строек и долгостроев составляет примерно 7,7 тыс. объектов общей стоимостью более 700 млрд руб. Основная причина этого — устаревшая модель ценообразования, не соответствующая рыночным реалиям, полагает Александра Галактионова. Поэтому, продолжает она, квалифицированные подрядчики теперь стараются не выходить на конкурс и многие из контрактов не находят исполнителей.

В 2022 году заключенных госконтрактов станет меньше, так как реальная инфляция сильно опережает официальную, что приводит к конфликтам подрядчика и госзаказчика, соглашается Алексей Давидюк.

По его данным, только с начала военной операции на Украине 24 февраля себестоимость строительства из-за роста цен на сырье увеличилась на 30–50%. Для сравнения, по подсчетам Росстата, в 2021 году стройматериалы подорожали на 23,8%.

Эти проблемы уже повлияли на стройки, которые должны были начаться в 2022 году. Так, под угрозой срыва программа по капитальному ремонту школ, запущенная в этом году. По словам Николая Алексеенко, в ряде регионов до половины плановых закупок не состоялось из-за отсутствия заявок от подрядчиков. Алексей Давидюк говорит, что его компания тоже отказалась от нескольких контрактов из-за высоких рисков. Низкая мотивация подрядчиков будет сохраняться до стабилизации рыночных цен на материалы и оборудование, считает Хусейн Плиев.

Дарья Андрианова