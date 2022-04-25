«СПБ биржа» вложится в банк

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Группа «СПБ биржи» собирается увеличить в семь раз капитал дочернего Бест Эффортс банка, выступающего расчетным депозитарием торговой площадки. Размещать бумаги планируется по открытой подписке, но эксперты считают, что основными покупателями станут текущие акционеры. По мнению экспертов, средства нужны для выхода на азиатские рынки, чтобы развивать бизнес в условиях «разделения мира на дружественные и недружественные страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Бест Эффортс банк, который является расчетным депозитарием «СПБ биржи», намерен увеличить свой уставный капитал. Решение об этом 22 апреля приняло собрание акционеров финансовой организации. Банк хочет разместить по открытой подписке 400 млн обыкновенных акций. Это в семь раз больше существующего капитала. С учетом номинальной стоимости акций в 10 руб. докапитализация может составить минимум 4 млрд руб. (при размещении всей эмиссии) или больше (при размещении по цене выше номинала). Существующие акционеры имеют преимущественное право приобретения акций. Кроме того, Бест Эффортс банк сменит название на «СПБ банк». Пресс-служба биржи не предоставила комментарии на тему докапитализации дочернего банка.

Бест Эффортс банк выступает расчетным депозитарием «СПБ биржи». Кроме того, он предоставляет услуги клиентам по доступу на российские и международные площадки. Согласно данным банка, на 15 февраля его основными акционерами являлись «СПБ биржа» (74%) и ассоциация «НП РТС» (15%). Собственный капитал банка по итогам 2021 года составлял 1,61 млрд руб. Комиссионные доходы банка за прошлый год выросли более чем в два раза, до 2,36 млрд руб., чистая прибыль превысила 500 млн руб., что в шесть раз выше показателя 2020 года. Капитал банка состоит из 56,45 млн обыкновенных акций и 100 тыс. привилегированных акций.

Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов называет размещение ценных бумаг Бест Эффортс банка плановым, так как «СПБ биржа» обещала после IPO докапитализировать дочерние компании, чтобы обеспечить надежность операций.

IPO «СПБ биржи» состоялось осенью прошлого года, торговая площадка привлекла $175 млн. Акции были размещены по верхней границе ценового диапазона. В IPO участвовали почти 100 тыс. человек, оценившие «СПБ биржу» почти в $1,5 млрд (см. “Ъ” от 18 ноября 2021 года). Вырученные средства планировалось использовать в том числе на докапитализацию инфраструктурных организаций — Бест Эффортс банка (см. “Ъ” от 10 августа 2021 года) и НКО «Клиринговый центр МФБ», который является центральным контрагентом (см. “Ъ” от 18 октября 2021 года).

Этой весной предполагалось провести SPO биржи на американской площадке NASDAQ, привлечение оценивалось в $250–300 млн, однако в середине февраля гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов заявил, что площадка не собирается размещаться в ближайшее время и будет ждать «подходящей рыночной конъюнктуры» (см. “Ъ” от 15 февраля). Теперь SPO на NASDAQ уже не выглядит возможным, наоборот, все российские компании должны провести делистинг с западных бирж (см. “Ъ” от 7 апреля).

По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлии Якуповой, докапитализация банка, скорее всего, связана с планами «наращивания масштабов бизнеса». Эксперт отмечает, что это «зачастую требует от банков дополнительного капитала для выполнения всех пруденциальных требований».

Бест Эффортс банк занимается обслуживанием «СПБ биржи» и получает комиссию за депозитарное обслуживание, уточнил руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. По словам эксперта, в прошлом году приток новых клиентов на «СПБ биржу» для покупки иностранных ценных бумаг отражался в комиссионных доходах финансовой организации. Но «разделение мира на дружественные и недружественные страны» заставляет биржу искать новые точки выхода, например, на азиатские рынки, добавляет господин Дорожкин, а «в момент неопределенности банк, возможно, нуждается в докапитализации». По мнению эксперта, акции банка будут приобретать его текущие акционеры.

Ксения Куликова