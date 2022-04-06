Родина позвала эмитентов

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Российские эмитенты в ближайшее время будут обязаны провести делистинг депозитарных расписок с иностранных бирж. Это обязательство может обернуться сложностями как для зарубежных инвесторов, так и для эмитентов: первые могут потерять свои вложения, вторые — возможность привлекать капитал. Впрочем, отмечают аналитики, новая норма позволит россиянам выйти из замороженных активов, а рынок расписок в последнее время значительно сократился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий размещение депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках. В отношении существующих бумаг должен быть проведен делистинг. По мнению источника “Ъ” на финансовым рынке, рассмотрение Советом федерации и подписание документа президентом также может состояться в кратчайшие сроки. После вступления закона в силу российские компании и банки должны будут за пять рабочих дней принять действия для расторжения договоров, на основании которых за рубежом организовано обращение и размещение депозитарных расписок на их акции.

Вместе с тем закон содержит оговорку, которая позволит продолжить депозитарным распискам обращаться за пределами РФ при соответствующем разрешении правительства. «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства сообщал, что такие исключения будут возможны по ходатайству компаний-эмитентов и без них, а соответствующее решение будет приниматься подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, созданной в Минфине. На запрос “Ъ” министерство не ответило.

По данным Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ), под действие закона подпадают 27 российских эмитентов, у которых расписками представлено в среднем около 15% уставного капитала.

Общая их стоимость на 23 февраля 2022 года составляла около 5 трлн руб. По словам исполнительного директора АПИ Александра Шевчука, ассоциация намерена обратиться к эмитентам с просьбой направить заявление в уполномоченный правительством орган о сохранении программы. Кроме того, по его словам, 5 апреля АПИ написала письмо в Совет федерации и администрацию президента с просьбой отклонить проект закона.

Эксперт считает, что закон не позволит вернуть инвесторов, но подорвет доверие тех, кто готов вкладывать в Россию. Источник “Ъ” на финансовом рынке считает, что за разрешениями могут обратиться большинство компаний, однако сомневается власти согласятся. При этом собеседники “Ъ” отмечают, что под действие закона не подпадут компании с российскими корнями, которые зарегистрированы в иностранных юрисдикциях (Polymetal, Х5 Retail Group, Ozon, Yandex, FixPrice, Softline и другие).

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Большинство опрошенных “Ъ” эмитентов не стали комментировать тему делистинга, лишь подчеркнули, что не понимают, как это положение смогут выполнять подсанкционные компании. Публично против инициативы выступил основной акционер НЛМК Владимир Лисин, который считает, что «предложенный законопроект несет не снижение рисков, а рост» (см. “Ъ” от 5 апреля). Вместе с тем в Сбербанке отметили, что еще до принятия изменений расписки попали под ограничения в других юрисдикциях, поэтому листинг «на западных биржах не имеет перспективы».

Участники рынка отмечают, что часть инвесторов, которые и раньше не работали на российском рынке, в том числе из-за ограничений на вложения в локальные акции в рамках их инвестдеклараций, счета в РФ открыть не смогут или это будет крайне затруднительно из-за compliance, и банк-депозитарий будет продавать их депозитарные расписки, в том числе за бесценок.

Другие инвесторы смогут конвертировать расписки в локальные акции, однако операции нерезидентов в РФ с ценными бумагами приостановлены. При этом ранее Bank of New York Mellon начал собирать заявки от клиентов на обмен расписок на локальные бумаги (см. “Ъ” от 1 апреля). По данным агентства Reuters, позже аналогичную программу начал реализовывать банк JPMorgan.

Как отмечает независимый финансовый аналитик Александр Головцов, в АДР инвестировали в том числе инвесторы из дружественных стран и россияне «и есть риск, что большая часть этого спроса не перетечет в локальные российские бумаги, а просто будет потеряна». Он допустил, что будет организован листинг расписок на биржах дружественных стран. Начальник отдела структурированных продуктов банка «Зенит» Гельды Союнов считает, что для эмитентов принятие закона «сужает источники привлечения капитала в условиях формирования глобального тренда на повышение стоимости заимствования при возможном снятии ограничений в будущем».

Рынок расписок, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, уже «выполнил свою миссию» — их обороты, которые раньше намного превышали обороты по локальным бумагам, постепенно снижались. По словам директора по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимира Цупрова, этот шаг «выпустит» резидентов России из замороженных активов.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Полина Трифонова