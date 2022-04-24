Звезда по имени Рон

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Звезда губернатора Флориды Рона Десантиса все ярче разгорается на политическом небосклоне США. Молодой политик, вступивший в конфликт со «страдающими либерализмом» корпорациями Disney и Twitter, начал активно консолидировать вокруг себя консерваторов. Как следует из последних опросов, его рейтинг практически сравнялся с рейтингом экс-президента Дональда Трампа. Из этого следует: их борьба за номинацию от Республиканской партии будет ожесточенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Флориды Рон Десантис

Фото: Octavio Jones/File Photo, Reuters Губернатор Флориды Рон Десантис

Фото: Octavio Jones/File Photo, Reuters

В пятницу один из самых авторитетных республиканцев — губернатор Флориды Рон Десантис предпринял недружественный шаг в отношении компании Disney, выступившей против закона, который в конце марта был принят на уровне штата. Новая норма запрещает учителям государственных школ во Флориде проводить в классе занятия по вопросам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Глава раскритиковавшей закон корпорации Боб Чапек пообещал, что будет бороться за отмену документа, пишет USA Today. В ответ господин Десантис заявил: «Если Disney хочет затеять драку, они выбрали не того парня». В тот же день Рон Десантис подписал документ, лишающий Disney привилегий во Флориде. Речь идет об особых условиях на управление территорией, окружающей тематический парк Disney World. С июня 2023 года Disney из-за этого будет терять десятки миллионов долларов в год.

«Вы — корпорация, базирующаяся в Бербанке, штат Калифорния, и вы собираетесь использовать свою экономическую мощь, чтобы атаковать родителей моего штата,— цитирует губернатора BBC.— Мы рассматриваем это как провокацию и собираемся дать отпор».

USA Today продолжает, что господин Десантис этим решением открыл «новый фронт в национальных культурных войнах». Издание добавляет, что «публичная вражда перечеркнула некогда теплые отношения между Флоридой и Disney. Кроме того, это всего лишь очередной залп в битве правых политических сил» против компаний, активно продвигающих свою позицию в вопросах социального равенства, политкорректности и инклюзивности.

Чуть раньше Рон Десантис пригрозил расследованием другому транснациональному гиганту — компании Twitter. Как сообщает New York Post, выступая на не связанной с этой темой пресс-конференции во вторник, господин Десантис заявил, что Twitter нарушил свои фидуциарные обязательства, пытаясь сорвать продажу акций компании с премией, и ее действия могут «навредить» пенсионным фондам Флориды, поскольку они владеют акциями Twitter.

Напомним, ранее Илон Маск сделал компании щедрое предложение, решив купить еще один пакет ее акций. Однако совету директоров Twitter оно не понравилось из опасений, что миллиардер привнесет изменения в корпоративную культуру. Для предотвращения поглощения компании господином Маском совет директоров принял документ, который в прессе называют «таблеткой яда». Это решение предоставляет прочим акционерам возможность при увеличении доли кого-либо до 15% или выше приобрести дополнительные акции с дисконтом. В итоге такая сделка становится не столь привлекательной для акционера, стремящегося нарастить свою долю.

Отметим, что консерваторы не раз критиковали Twitter за то, что он слишком благоволит либеральным ценностям, в частности, блокировал в соцсети бывшего президента США Дональда Трампа и не снимает блокировку по сей день.

Активность губернатора уже беспокоит демократов. Один из них даже публично обвинил господина Десантиса в авторитаризме. «Атаки авторитарных социалистов Флориды на частный сектор отталкивают бизнес. В Колорадо мы не вмешиваемся в дела таких компаний, как Disney или Twitter. Привет, Disney, мы готовы к горному Диснейленду; Twitter, мы готовы (к открытию у нас.— “Ъ”) второй штаб-квартиры Twitter, кем бы ни были ваши владельцы»,— написал губернатор Колорадо Джаред Полис.

Голос губернатора Флориды звучит сейчас хоть и громче всех, но не он первый начал эту борьбу против американских корпораций и организаций. Ранее республиканцы уже критиковали Delta Air Lines и Высшую лигу бейсбола за их несогласие с ужесточением правил по голосованию в штате Джорджия. Техас же пригрозил Citigroup за ее политику выплат работникам, выезжающим за пределы штата для проведения абортов. И именно то, что губернатор Флориды так гармонично влился в этот тренд помогает набирать очки среди консерваторов.

«Губернатор Десантис оказался самым эффективным консервативным лидером в стране, демонстрируя выдающееся мужество и стратегическую мудрость в противостоянии с руководителями Disney»,— цитирует USA Today авторитетного активиста-консерватора Кристофера Руфо.

Хотя губернатор Флориды пока официально не объявил о том, что планирует баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, публичного опровержения такого намерения, чего от него добивался экс-президент США Дональд Трамп, он тоже не сделал. Громкие же скандалы с крупнейшими американскими корпорациями говорят о серьезных амбициях губернатора.

Как свидетельствует последний опрос Rasmussen, Рон Десантис и Дональд Трамп уже сравнялись по уровню поддержки среди избирателей. Причем, в то время как 52% вероятных избирателей положительно относятся к обоим кандидатам, к Дональду Трампу негативно относятся 45%, а к Рону Десантису — только 33%. Это говорит о более сильных позициях молодого политика среди независимых избирателей и даже демократов, свидетельствуют данные опроса. А ведь именно независимые избиратели и решают исход президентской гонки.

Американский специалист в области связей с общественностью, политолог Джон Вароли в беседе с «Ъ» выразил мнение, что «Десантис действительно (хоть и пока неофициально) начал свою кампанию».

По его словам, губернатор — «последняя большая надежда» тех, кто против сегодняшней власти в США, поскольку в Дональде Трампе многие уже успели разочароваться.

Эксперт отмечает, что губернатор Флориды — действующий политик и потому имеет возможность отстаивать свою позицию не только словом, но и делом. В то время как у Дональда Трампа таких полномочий уже нет, и он вынужден ограничиваться словами. По мнению господина Вароли, сейчас демократы и мейнстримовые СМИ начинают атаковать губернатора Флориды именно «потому, что он может победить Джо Байдена».

Джон Вароли полагает, что атака на Дональда Трампа, возможно, сейчас поутихнет и Демократическая партия нацелится на Рона Десантиса. «Демократы на самом деле хотели бы, чтобы Дональд Трамп был кандидатом от республиканцев. Тем более что, если дело дойдет до номинации, боевой арсенал, чтобы атаковать господина Трампа, имеется в достатке»,— уверен он.

Вместе с тем битва за номинацию от республиканцев будет тяжелой, считает эксперт. Особенно в свете того, что Дональд Трамп может «прийти в ярость и начать рвать на части Республиканскую партию». «Тем не менее я думаю, что Десантис добьется выдвижения в президенты»,— резюмирует он.

Екатерина Мур, Вашинтон